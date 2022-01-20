Дослідження: мозок уві сні реагує на незнайомі голоси активніше, ніж на знайомі

18:53 19 січень Київ, Україна

Вчені з Австрії та Швейцарії з'ясували, що мозок під час сну реагує на голос незнайомих людей більшою електричною активністю, ніж голос близьких людей. Автори вважають це свідченням того, що навіть непритомний мозок продовжує аналізувати інформацію, що надходить, щоб підтримувати зв'язок з навколишнім середовищем. Своїм дослідженням вони поділилися в журналі Journal of Neuroscience.



Мозок уві сні не спить?



Відомо, що під час сну мозок не відключається, а продовжує працювати, виконуючи важливі функції. Зокрема, хоч і здається, що людина нечутлива до багатьох зовнішніх стимулів, її мозок реагує на подразники. Дослідження вказують, що уві сні людина також чує те, що відбувається довкола. Наприклад, її мозок реагує сильніше, коли вона чує вимову її власного імені, ніж коли вимовляють чуже ім'я. У цьому відмінності у реакціях зберігаються усім стадіях сну – як швидкого, і повільного. Достеменно невідомо, яке призначення настільки постійного аналізу та вибіркового реагування мозку. Згідно з одним припущенням, воно дозволяє відсівати погані стимули, щоб забезпечувати непорушний сон. Можливо, явище існує підтримки постійного зв'язку сплячого мозку з довкіллям. Наблизитись до істини спробували дослідники із Зальцбурзького університету та Університету Базеля.



Як з'ясовували роль високої пильності сплячого мозку?



Вчені провели дослідження за участю 17 добровольців із середнім віком 23 роки. Спочатку учасників просили протягом не менше чотирьох днів дотримуватись регулярного режиму дня з приблизно восьмигодинним сном. Тому їх запросили провести дві ночі в університетській лабораторії, під час яких фізіологічні показники людей, наприклад, мозкову активність, при повільному сні відслідковували за допомогою апарату полісомнографії.



Першої ночі добровольці звикали до нових умов, тому вчені спостерігали лише за їхнім станом. Але другої ночі втрутилися: після того, як учасники засипали, вчені включали їм аудіостимули протягом 90 хвилин, розмежовуючи їх 30-хвилинними перервами тиші, щоб дати можливість спокійно поспати. Стимулом було виголошення імені випробуваного та двох інших імен, що вимовляються незнайомим голосом або голосом близької людини учасника (наприклад, одного з батьків). Гучність була налаштована таким чином, щоб людина могла чути запис, але вона не заважала спати.



Що відбувалося у мозку піддослідних?



Активність мозку уві сні помітно зростала, коли учасники чули голос незнайомої їм людини. А особливо проявлялася активність під назвою К-комплексу - ритму з частотою близько 1 Герца, який виникає спонтанно або у відповідь сенсорний стимул. Незнайомий голос також частіше приводив слідом за К-комплексами мікропробудження — різке збільшення частоти електричних коливань, що пов'язується зі збільшенням уважності та сприйнятливості до обробки інформації під час сну.. На частоту прояву К-комплексів не вплинуло те, чиє ім'я чули учасники уві сні.



Попередні дослідження вже показували, що К-комплекси найчастіше виявляються у відповідь на важливі стимули. З еволюційного погляду голоси невідомих важливі, оскільки потенційно несуть загрозу. Тому є сенс для того, щоб звертати більше уваги на такі стимули, йдеться у статті. У безпечному середовищі очікуваними можуть бути знайомі звуки, реакцію на які можна і приглушити, щоб не порушувати сон. Також у другій половині ночі К-комплекси виникали рідше, що вчені пояснюють здатністю мозку уві сні вчитися. Ймовірно, через повторювану обробку мозок вивчає, що спочатку невідомий і потенційно небезпечний стимул не обов'язково загрожує, тому можна послабити реакцію на нього.



Тому сон досить динамічний процес, під час якого мозок фільтрує, вилучає та обробляє інформацію ззовні. Автори припускають, що вибірковість реагування мозку на сенсорні стимули дозволяє йому зберігати пильність до навколишніх подій непритомний, тобто зберігати зв'язок із навколишнім середовищем під час сну.