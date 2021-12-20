Дослідження: люди з тривожністю розрізняють безпечне та небезпечне середовище на рівні свідомості, але не на рівні мозку

19:10 24 листопад Київ, Україна

Дослідження групи американських та британських учених продемонструвало, що пацієнти з тривожним розладом добре розрізняють безпечні та небезпечні ситуації, але на рівні мозку все одно мають більшу активність у зонах, які відповідають за тривожність та емоційне регулювання. Іншими словами, тривожні люди можуть розуміти, що нема чого хвилюватися, але їхній мозок все одно поводиться так, ніби загроза існує. Ці дані потенційно проливають світло на нові методи терапії тривожних розладів. Результати дослідження були опубліковані в Nature.



Як люди вивчають небезпечне середовище?



Одним із ефективних методів вивчення психологічних феноменів є використання віртуальної реальності для того, щоб створити експериментальні умови, максимально наближені до життя. Наприклад, у одному з досліджень вчені створили середовище віртуальної реальності у тому, щоб вивчати, як мозок запам'ятовує, де у просторі перебувають небезпечні подразники. Учасники цього експерименту перебували посеред віртуальної галявини в оточенні гір. Територія була поділена на дві однакові зони: на одній знаходилися звичайні квіти, а на іншій – квіти з бджолами. Коли людина торкалася квітки з бджолою, вона відчувала помірне ураження струму в зап'ястях.



Цей експеримент показав, що стан здорової людини у такому віртуальному середовищі пов'язаний із трьома процесами: вивченням загрози, оцінкою загрози та очікуванням загрози. На етапі вивчення загрози респонденти поводяться спокійно в безпечній зоні, але в небезпечній зоні очікують шокового подразника та підвищеної психофізіологічної реакції при контакті з квітами. При такому навчанні в мозку людини активуються зони, характерні для інших типів навчання (наприклад, гіпокамп, мигдалина, вентромедіальна префронтальна кора). При оцінці загрози у небезпечному середовищі у респондентів спостерігалася підвищена активність у зонах, пов'язаних з контролем та органами почуттів (наприклад, острівцевою корою, передньою поясною корою). Очікування загрози впливало на активність центральної сірої речовини.



Попередні дослідження демонструють, що пацієнти з тривожністю погано розрізняють, чи є середовище небезпечним, чи тривога безпідставна. Вони мають тенденцію відчувати тривожність при контакті з подразниками, які лише схожі на небезпечні. Однак не зрозуміло, чи це характерно лише для середовища, де немає чіткої межі між безпечними стимулами та загрозами, чи тенденція зберігається і в ситуаціях, де чітко зрозуміло, що вони безпечні. Саме тому нейровчені з Рочестерського університету разом із британськими колегами вирішили з'ясувати, що буде, якщо помістити пацієнтів із тривожністю у два типи ситуацій у віртуальному середовищі: абсолютно безпечну та повну загрозливих подразників. Чи тривожність заважатиме вчитися ефективно розрізняти, яке середовище безпечне, а яке ні? Чи буде мозок таких пацієнтів більш активно реагувати на оцінку та очікування небезпеки?





Як досліджували тривожність у віртуальній реальності?



Загалом у дослідженні взяло участь 60 респондентів віком від 18 до 50 років. Половина їх мала діагноз генералізованого тривожного розладу, соціофобії чи обох, діагностованого з допомогою клінічного інтерв'ю. Інша половина була набрана для контрольної групи. Перебуваючи в апараті МРТ для вивчення мозкової активності, всі учасники мали виконати завдання, пов'язані з вивченням, оцінкою та очікуванням загроз. Дослідники використали ту ж парадигму віртуальної реальності, що й у попередньому дослідженні: галявина поділена на дві зони. Одна зона була безпечна і на ній росли звичайні квіти, а інша зона містила квіти з бджолами. У кожній зоні було по сорок квіток. Коли респондент підходив зірвати «небезпечну» квітку, її вражав слабкий розряд струму. Перед кожною взаємодією з квіткою учасники мали оцінити ймовірність загрози. Протягом усього експерименту також вимірювалася провідність шкіри, що слугувала індикатором тривоги.



Що вдалося дізнатися?



Всупереч очікуванням дослідників, з'ясувалося, що пацієнти з тривожністю добре розрізняють, яке середовище має загрози, а яке ні. Ці результати підтверджувалися даними провідності шкіри, успішності виконання завдань та опитування респондентів. Однак, як і передбачалося, тривожність пов'язана з меншою активністю зон мозку, які відповідають за запам'ятовування та емоційне регулювання на стадії вивчення загрози. У той самий час у тривожних людей спостерігалася вища активність у зонах мозку, які відповідають за оцінку та очікування загрози, навіть коли вони ідентифікували ситуацію як безпечну.



Іншими словами, респонденти з тривожністю розрізняють безпечне та небезпечне середовище на рівні свідомості, але не на рівні мозку. Навіть якщо вони розуміли, що загроза відсутня, у зонах мозку, пов'язаних із тривожністю, спостерігалася підвищена активність. Ці результати є важливими для розробки методів лікування психічних розладів, адже вміння розрізняти безпечні та небезпечні умови відіграє важливу роль у боротьбі з тривожністю.