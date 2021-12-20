Дослідження: когнітивна стимуляція може уберегти від передчасної деменції

12:47 29 листопад Київ, Україна

Активності, які провокують роботу таких когнітивних процесів, як мислення та запам'ятовування, допомагають уникнути або уповільнити прогрес вікової деменції. Дослідження американських вчених показує, що це відбувається в результаті активації в нейронах генів факторів транскрипції MEF2, які забезпечують підтримку когнітивної функції та протистояння нейродегенеративним змінам. Результати, опубліковані в журналі Science Translational Medicine, вказують, що посилення активності MEF2 може допомогти у профілактиці чи лікуванні викликаної нейродегенерацією деменції.



Як люди протистоять віковому погіршенню когнітивних здібностей?



Хоча в людській популяції спостерігається тенденція до продовження тривалості життя, вона супроводжується викликами з боку цього життя. Зі старіючим населенням зростає частка людей із пов'язаними з віком та невиліковними нейродегенеративними захворюваннями, наприклад, хворобою Альцгеймера. Такі недуги характеризуються ушкодженням нервової тканини мозку, зокрема, через накопичення у ній патологічних білків, і проявляються поступовим, стійким погіршенням когнітивних здібностей пам'яті, мислення, навчання тощо. Втім, у поодиноких випадках пацієнти не демонструють розумових порушень навіть за наявності нейродегенерації мозку. Попередні дослідження тварин і людей показали, що допомогти зберегти гострий розум можуть когнітивні, соціальні та фізичні активності, наприклад, читання, вирішення завдань та розгадування кросвордів, спілкування з іншими та достатня фізична рухливість. Механізм того, як такі дії впливають на роботу мозку та сприяють підтримці когнітивних здібностей, невідомі. Тим часом, їхнє відкриття може допомогти розробити ефективні підходи до лікування та профілактики проявів нейродегенеративних хвороб. Це спонукало дослідників Массачусетського технологічного інституту та Медичного центру Університету Раша провести відповідне дослідження.



На чому саме зосередились вчені?



Вчені спочатку проаналізували дані попередніх досліджень вікових змін когнітивних можливостей у людей і дійшли висновку, що активності, що стимулюють ментальні процеси, дійсно пов'язані з меншим ризиком когнітивних порушень внаслідок нейродегенеративних захворювань. Подібні результати отримували і в дослідах на тваринах: миші, які проживали в середовищі, що стимулює їхнє мислення (наприклад, з доступними іграшками), мали помітно кращу когнітивну функцію, ніж миші в одноманітних середовищах без спонукання до корисних активностей.



Вчені захотіли зрозуміти молекулярні механізми цього явища, тож провели власні досліди з тваринами. Половину мишей вони протягом місяця тримали у великих клітках із збагаченим середовищем, де у тварин були два типи матеріалів для формування гнізда та копання, бігове колесо та іграшки, які замінялися кожні 3-4 дні для підтримки та заохочення дослідницької поведінки. Іншу половину мишей, контрольну групу, протягом того часу утримували у звичайних малих клітках з одним звичним їм матеріалом, без іграшок і колеса. Наприкінці всі тварини пройшли тестування, що показало найкращі навички навчання у мишей зі збагаченого середовища. Подальше вивчення вказало, що в префронтальній корі цих тварин підвищено експресію кількох білків, одні з яких належать до групи факторів транскрипції MEF2, варіанти яких раніше були пов'язані з хворобою Альцгеймера.



Яка дія MEF2 у підтримці когнітивних здібностей?



Вчені з'ясували, що MEF2 бере участь у формуванні та регуляції активності зв'язків між нейронами. Коли мишам заблокували в префронтальній корі гени, що кодують MEF2, тварини не отримали користі від перебування в збагаченому середовищі. Дослідження мозкових тканин мишей показало, що їхні нейрони стали дуже збуджуючими.



Цікаво, що при багатьох нейродегенеративних розладах на ранніх етапах також спостерігається гіперзбудливість нейронів. Вчені вирішили проаналізувати ще один набір даних про експресію генів у префронтальній корі пацієнтів з тяжкою хворобою Альцгеймера та людей з когнітивною стійкістю. З'ясувалося, що тенденція подібна до такої у мишей. У людей з когнітивною стійкістю кодуючий MEF2C ген значно активніше в окремому субкластері збуджуючих нейронів префронтальної кори.



Отримані результати навели вчених на думку, що якщо поліпшення когнітивних здібностей досягається шляхом збільшення активності MEF2 у мозку, то штучне збільшення експресії генів MEF2 може допомогти усунути когнітивні розлади, що вже існують. Перевірку припущення провели на мишах з нейродегенерацією, у мозковій тканині яких накопичилися патологічні тау-білки, а нейрони виявляли гіперзбудливість. Зрештою миші, які посилили активність MEF2, продемонстрували кращі результати тестування когнітивних здібностей, ніж ті, що подібну процедуру не проходили, всупереч однаковому ураженню мозку патологічними білками. У нейронах цих тварин спостерігалося зменшення патологічної збудливості нейронів, тому вчені припускають, що саме у запобіганні гіперзбудливості, пов'язаній з нейродегенеративними хворобами, криється позитивний вплив MEF2.



Вченим поки що не вдалося встановити, яким чином когнітивна стимуляція призводить до посиленої активації генів MEF2, це питання вони планують вивчати у подальших дослідах. Також вони хочуть дослідити можливість посилення активності MEF2 для лікування або захисту від деменції, проте спочатку потрібно зрозуміти, чи не буде таке втручання мати негативних наслідків.