Дослідження: як пов'язані довжина бороди та кількість тестостерону у чоловіків

06:24 16 листопад Київ, Україна





Що наштовхнуло вчених на вивчення бороди? Польські дослідники не виявили зв'язку між довжиною волосся на обличчі чоловіків, рівнем їхнього тестостерону та домінантністю. Вчені спростували гіпотезу про те, що борода є надійною (або оманливою) ознакою високого рівня тестостерону та схильності до домінування. Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Sexual Behavior.



Наявність волосяного покриву на обличчі чоловіків є однією з найбільш явних статевих відмінностей у людей. Але її походження та функції достеменно невідомі. Дослідження дозволяють припустити, що вона грала (чи досі грає) важливу роль у комунікації. У тварин подібні статеві відмінності іноді є об'єктом статевого відбору, вказуючи самкам на певні риси потенційного партнера. Наприклад, самки ластівок схильні вибирати собі самця з довгим симетричним хвостовим пір'ям, ще й з великими білими плямами. Це ознаки гарного здоров'я та стійкості до паразитів, які самець може передати нащадкам.



Низка робіт показала, що у людей борода (або її відсутність) теж надає інформацію про її власника. Вона допомагає оцінити вік, зрілість, самовпевненість та соціальний статус чоловіка. Крім того, чоловіки з волоссям на обличчі сприймаються іншими і маскуліннішими, зокрема, через візуальне збільшення розмірів нижньої щелепи та середньої частини обличчя. Іншим чоловікам вони також здаються більш домінуючими, агресивними та фізично сильними. Натомість дослідження щодо жінок до бороди сильно варіюють у результатах: одні показали, що жінкам більше подобається наявність волосся на обличчі, інші – його відсутність. Це наводить на думку, що чоловіча борода відіграє більш вагому роль у внутрішньостатевій комунікації, тобто між чоловіками, а не міжстатевій. Вчені з Вроцлавського університету вирішили перевірити, чи може довжина бороди сигналізувати іншим чоловікам про домінантність та агресію.



Як визначити зв'язок бороди з такими характеристиками?



Вчені провели дослідження за участю 97 молодих чоловіків із середнім віком 21,3 року. Більшість із них були фізично активними, займалися фізичними вправами в середньому по три рази на тиждень, мали гарне здоров'я, без хронічних хвороб та недавніх інфекцій, не приймали гормональні препарати. Довжина волосся на їхньому обличчі оцінювалася за допомогою цифрових інструментів та самооцінки, яка полягала у виборі найбільш відповідного зображення бороди (або її відсутності) з представлених.



Домінантність учасників визначали на основі опитувальника з високою надійністю тестування, де необхідно було зазначити, наскільки учасник погоджується із твердженнями за п'ятибальною шкалою. Серед них зустрічалися, наприклад, «Зазвичай я приймаю рішення за себе та інших» та «Це я впливаю на інших, а не навпаки». Агресивність чоловіків визначали за рівнем гормонів тестостерону та кортизолу (останній визначали для точності результатів через його можливість знижувати рівень тестостерону) у ранкових зразках слини до та після фізичного навантаження, покликаного викликати стрімке зростання рівня тестостерону.



Наскільки пов'язана наявність бороди із тестостероном?



Дослідження не виявило статистично значущого зв'язку між рівнем тестостерону в слині, наявністю та довжиною волосяного покриву, а також самооціненою домінантністю, що суперечить деяким попереднім дослідженням. Єдина суттєва кореляція у цьому дослідженні стосувалася значного збігу між довжиною бороди, виміряною дослідниками, та довжиною, яку вказали самі учасники.



Попередні дослідження вказували на те, що тестостерон може впливати на щільність і зростання бороди, але ця робота не виявила подібного зв'язку з довжиною волосся на обличчі та домінантністю. Вчені кажуть, що не знайшли підтвердження, що борода як візуальний прояв маскулінності може бути правдивою фізіологічною ознакою (щодо рівня тестостерону та агресії) чи психологічним індикатором домінантності. Відсутність будь-якої кореляції (позитивної чи негативної) відразу спростовує два припущення: про те, що наявність бороди може бути чесною ознакою високого рівня тестостерону та домінантності, а також про те, що борода може бути прикладом нечесної сигналізації, маскуючи низький рівень тестостерону та домінантності (Яскравим прикладом нечесної, обманної сигналізації є самці крабів Austruca annulipes, у яких після втрати клешні може вирости більша, привабливіша для самок, яка насправді слабка і малопридатна для оборони та нападу). Тому поки що здається, що борода у чоловіків є просто естетичним способом самовиявлення, а не сигналізацією конкурентам чи потенційним партнеркам.



Проте автори роботи закликають інших дослідників повторити їхнє дослідження, вказуючи на обмеження їхньої роботи. Так, невелика вибірка не дозволяє робити загальних висновків. Крім того, не виключено, що учасники могли спеціально відрощувати бороду та відповідати в домінантній манері на запитання опитувальника, щоб здаватися маскуліннішими. Вчені також пропонують у подальших роботах зосередитися на вивченні зв'язку між бородою та показниками здоров'я, наприклад, сприйнятливістю до хвороб. Так можна буде оцінити, чи може волосся на обличчі бути об'єктом статевого відбору, вказуючи на хороше здоров'я, як це властиво статевим ознакам у деяких інших тварин.