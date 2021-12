Дослідження: використання аграріями пестицидів може призвести до зменшення популяції бджіл

12:21 29 листопад Київ, Україна

Застосування пестициду імідаклоприду погіршило репродукцію та приріст популяції бджіл Osmia lignaria. Обробка препаратом дорослих комах зробила їх повільними та менш фертильними. У той час як подвійна обробка (на стадії личинки та дорослої комахи) ще більше зменшила продуктивність бджіл, що призвело до скорочення їхньої популяції майже в чотири рази. Тому для збереження біорізноманіття стратегія використання інсектицидів потребує корекції, зазначають американські вчені у статті, опублікованій у Proceedings of the National Academy of Sciences.



Чим шкідливий вплив інсектицидів на бджіл?



Безконтрольне застосування пестицидів, у тому числі інсектицидів, для масштабного знищення шкідників на полях та максимізації доходів фермерських господарств тягне за собою глобальне зменшення кількості комах. Це істотно впливає на біорізноманіття екосистем і порушує функції їхніх ланок. Від інсектицидів гинуть як шкідники культурних рослин, так й інші види природної фауни, зокрема, бджоли. Раніше вже було показано, що засоби проти комах-шкідників – неонікотиноїди – порушують сон джмелів та дрозофіл.



Про користь медоносних бджіл, що мають складну організацію взаємозв'язків, та їхнє використання у сільському господарстві відомо багато. Однак важливо підтримувати чисельність інших видів бджіл, оскільки будь-який організм виконує свою роль у трофічних ланцюгах біоценозу. Негромадські види бджіл також корисні для людини, запилюючи декоративні садові культури, фруктові дерева і т.д. Наприклад, осмії (Osmia) - неагресивні до людини та активні запилювачі фруктових дерев, у яких, на відміну від медоносної бджоли, немає безплідних робочих особин. Тому садівники влаштовують штучні гнізда, щоб залучити осмій та отримати добрий урожай фруктів.



Як бджоли страждають від інсектицидів?

Ці речовини наносять на насіння або безпосередньо розпорошують на ґрунт. Тобто інсектициди потрапляють усередину рослинного організму, а отже – вони є і в пилку, і в нектарі. Дорослі осмії харчуються ними, а також використовують пилок з нектаром при відкладанні яєць, забезпечуючи потомство їжею. Відомо, що у бджіл пестициди порушують пам'ять та процеси навчання, пригнічують репродуктивну функцію, зменшуючи чисельність нащадків. Проте менш досліджено пролонговану дію препаратів на організм комахи. Тому важливо визначити вплив пестицидів на всіх стадіях розвитку комах, з'ясувавши їхню дію на окремі дорослі особини або популяцію загалом. Вчені Каліфорнійського університету в Девісі досліджували наслідки впливу інсектициду імідаклоприду на продуктивність бджіл.



Як досліджували вплив інсектицидів на бджіл?



Вчені вивчали вплив поширеного інсектициду імідаклоприду на показники життєдіяльності та приріст чисельності популяції бджіл, а також як дія препарату на стадії личинкового розвитку бджіл позначиться на дорослих особинах. Об'єктом вчені обрали осмію блакитну (Osmia lignaria) - вид бджіл, особини якого мешкають одиноко, не утворюючи груп і не будуючи спільних вуликів. Вчені встановили 16 кліток (кожна розміром як два невеликі автомобілі), посадивши в них три види польових квітів (Phacelia tanacetifolia, Phacelia ciliata, Collinsia heterophylla). У половині кліток дослідники обробили ґрунт інсектицидом.



Коли квіти зацвіли, дослідники випустили по вісім дорослих самок та 16 самців у кожну з кліток, що відповідає природному співвідношенню статей. Щоб самкам було куди відкладати яйця, були підготовлені гнізда — циліндричні отвори в деревині, а також доступний вологий ґрунт, потрібний самкам для влаштування кладки. Дорослі особини харчувалися пилком і нектаром рослин, що вбрали в себе інсектицид, а самки відкладали яйця в гніздах, забезпечуючи їх запасом того ж пилку і нектару, щоб новостворені нащадки мали чим харчуватися.



Наступного року вчені знову обробили ґрунт інсектицидом у половині клітин. Контрольна група бджіл не зазнавала впливу інсектициду на жодній стадії розвитку. Загалом експеримент тривав два роки.



Як вплинув інсектицид на бджіл на різних стадіях розвитку?



Вплив інсектицидів у дорослих особин проявився суттєвими змінами їхньої репродукції: зменшилася частка самок у новоствореному потомстві, сповільнилися початок та припинення гніздування, знизилася швидкість підготовки гнізд. Бджоли, які зазнали впливу інсектициду (у поточному році чи минулого), також утворювали менш численне потомство. Самки, які харчувалися забрудненими інсектицидом пилком і нектаром, були більш повільними і потребували більше часу, щоб знайти своє гніздо, а також відкладали меншу кількість яєць, ніж контрольна група.



Бджоли, які на стадії личинок зазнавали впливу інсектицидів, але на стадії дорослих особин не зазнали такого впливу, утворили на 30 відсотків менше нащадків, ніж контрольна група, яка ніколи не зазнавала впливу препаратів. Тобто навіть одноразове застосування імідаклоприду може вплинути на показники життєдіяльності та динаміку популяції. Вчені зауважили, що дія імідаклоприду на личинкових стадіях виражалася у вже дорослих особин зменшенням кількості потомства. Однак вона не змінила здатність до гніздування, співвідношення статей у нащадків та швидкість формування гнізда.



У разі, коли інсектициди впливали на бджіл на двох стадіях розвитку – на стадії личинки та дорослої особини – здатність бджіл до розмноження знижувалася ще більше. Ці комахи, які отримали подвійну дозу інсектициду протягом двох років, відклали приблизно на 20 відсотків менше яєць, ніж комахи, які зазнали впливу інсектициду в дорослому віці; на 66 відсотків менше – ніж комахи, які вплинули лише на стадії личинок; на 72 відсотки менше, ніж комахи контрольної групи. Зрештою, чисельність популяції таких бджіл зменшилася вчетверо у порівнянні з контролем.



Величина впливу інсектицидів на репродукцію була на 55 відсотків більшою, коли інсектицид діяв безпосередньо на дорослі особини цього року, порівняно з тим, коли інсектицид вливав лише на стадії личинок. Вчені пояснюють таку різницю тим, що чутливість бджіл до пестицидів на різних стадіях життєвого циклу відрізняється.



Результати про згубний вплив імідаклоприду, що широко використовується, на здатність одиночних видів бджіл до розмноження підтверджують вразливість комах до використання інсектицидів. Спричинене імідаклопридом зниження фертильності може спричинити довготривале скорочення чисельності популяцій бджіл у природі, де вони не захищені від хижаків і мають обмежений доступ до їжі. Шкідлива дія пестицидів, накопичуючись протягом кількох життєвих стадій комах, може вплинути на ефективність запилення як дикорослих, так і культурних рослин і порушити баланс екосистем.