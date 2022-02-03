Дослідження: штучне запліднення збільшило частоту відмов від дитинчат у великих панд

16:02 02 лютий Київ, Україна

Самки великих панд частіше відмовляються від своїх новонароджених дитинчат, зачатих внаслідок штучного запліднення, в порівнянні з дитинчатами від природного розмноження. На це вказує дослідження американських та китайських учених, опубліковане в журналі Applied Animal Behaviour Science. Автори схильні пояснювати відмінність неможливістю самок оцінити якість батька потомства, отже, і самого дитинчати, за відсутності досвіду спарювання з ним при штучному заплідненні.



Як спосіб розмноження може впливати на ставлення до дитинчати в панд?



Велика



Тим часом деякі вчені припускають, що штучне запліднення панд не завжди є найкращим варіантом розведення. Зрештою це втручання у природний процес, у якому роль самки значно зменшується. Наприклад, часто вона не може оцінити якість самця, як під час природного суперництва чоловічих особин. Зі свого боку, це може зменшити залучення самки до материнства, що призведе до погіршення виживання потомства. Група дослідників з Торонтського університету, Альянсу дикої природи Зоопарку Сан-Дієго та Китайського центру збереження та дослідження великої панди вирішили з'ясувати, чи має спосіб розмноження справді ефект на те, як панди поводяться зі своїми дитинчатами.



Як вивчали великих панд? Велика панда (Ailuropoda melanoleuca) — один із найвідоміших видів, над збереженням якого вже не одне десятиліття працюють охоронці природи. У 2016 році охоронний статус виду був змінений з «Під загрозою вимирання» на «Вразливий» через збільшення його чисельності в природі Китаю на 17 відсотків, тобто до 1864 особин, але це ще дуже мало. Складна ситуація з пандами склалася через стрімке руйнування їхнього природного середовища та ускладнилася дуже низькою народжуваністю цих тварин як у природі, так і в неволі. Зокрема, для них властиві затримка імплантації ембріона, псевдовагітність та високий рівень неуспішних спарювань. Тому зараз розмноження великих панд покладається здебільшого на штучне осіменіння самок, у якому буває легше домогтися необхідного генетичного розмаїття у популяції і зробити можливим розмноження, коли природним чином досягти цього не вдається.Тим часом деякі вчені припускають, що штучне запліднення панд не завжди є найкращим варіантом розведення. Зрештою це втручання у природний процес, у якому роль самки значно зменшується. Наприклад, часто вона не може оцінити якість самця, як під час природного суперництва чоловічих особин. Зі свого боку, це може зменшити залучення самки до материнства, що призведе до погіршення виживання потомства. Група дослідників з Торонтського університету, Альянсу дикої природи Зоопарку Сан-Дієго та Китайського центру збереження та дослідження великої панди вирішили з'ясувати, чи має спосіб розмноження справді ефект на те, як панди поводяться зі своїми дитинчатами.



Вчені проаналізували дані про великих панд, зібрані між 1996 та 2018 роками в установах Китайського центру зберігання та дослідження великої панди у провінції Сичуань. За цей час там народилося 291 дитинча у 63 самок, причому штучне запліднення використовували тільки у випадках, коли самець був відсутній або загинув. В аналіз включили інформацію лише 202 дитинчат, спосіб зачаття та батько яких були точно відомі. З них 63 з'явилися на світ у результаті штучного запліднення, а 139 – природного розмноження.



Головним завданням, яке поставили дослідники, було виявлення виживання маленьких панд у перші три місяці, коли вони набувають самостійності, і особливості опіки самками за новонародженими дитинчатами в перший, найбільш вразливий, місяць життя.



Наскільки по-різному сприймають панди дитинчат?



Спосіб розмноження виявився не пов'язаним із тривалістю вагітності або вагою новонароджених. Тим часом відмінності помітили в частоті відмови самок від дитинчат, що відбувалося зазвичай негайно після народження, зрідка протягом перших трьох днів. Так, панди відмовилися приблизно від 40 відсотків дитинчат, народжених завдяки штучному заплідненню. Зате лише близько 29 відсотків народжених після природного спарювання (зазвичай матері-панди відмовляються від одного з дитинчат, коли народжують двійню). На виживання дитинчат це не сильно вплинуло, оскільки догляд за покинутими пандами брали на себе співробітники центру.



У випадках, коли самки все ж таки не відмовлялися від дитинчат, то дбали про них все одно, незалежно від способу їхнього зачаття. Вони були настільки ж уважні, все одно часто здійснювали тілесний контакт і годували новонароджених. Дитинчата, зі свого боку, не демонстрували явних відмінностей у вокалізації та приверненні уваги матерів.



Автори підсумовують — їхня робота дає перші свідчення про потенційний негативний вплив штучного запліднення у тварин. За їхніми розрахунками, воно збільшує ймовірність відмови матерів-панд від свого дитинчати на 37,9 відсотка в порівнянні з природним зачаттям. Вчені схиляються до думки, що це обумовлено неможливістю самки оцінити якість самця, який є батьком дитинчати, через відсутність у них досвіду залицяння та спарювання. Зрештою, у природі у тварин не раз спостерігали поведінку, коли матері краще дбають про потомство, зачате з більш якісним самцем, ніж з менш привабливим. У той самий час вчені не виключають, що вплинути на частоту відмови від дитинчат пандами міг і стрес, який самки переживали в результаті процедури штучного запліднення, під час якого тварину ловили і присипали. Відомо, що такий стрес впливає на запліднення та виношування дитинчати, але, можливо, може мати і більш тривалі наслідки, що виявляються при догляді за потомством.



Слід провести більше досліджень, щоб з'ясувати механізм впливу штучного запліднення на частоту відмови самками панд від своїх дитинчат. А поки що вчені не заперечують користі втручання у збереження видів, але рекомендують віддавати перевагу природному розмноженню великих панд або хоча б давати можливість самкам спаровуватися поруч із застосуванням штучного запліднення.