Дослідження: астма може запобігти розвитку пухлин мозку

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Американські дослідники описали потенційний механізм, який відповідає за зменшення ймовірності розвитку пухлин мозку у дітей з генетичною схильністю до них та астмою. Досліди на мишах показують, що при астмі Т-клітини збільшують синтез білка декорину, що перешкоджає виробленню клітинами мікроглії білка Ccl5, що є фактором зростання гліоми зорових шляхів. Результати можуть допомогти у розробці нових ліків як проти пухлин мозку, так і проти астми. Дослідження оприлюднено у журналі Nature Communications.



Чому між астмою та пухлинами мозку взагалі стали шукати зв'язок?



Ще в 90-х роках минулого століття епідеміологічні дослідження вказували на те, що люди з алергічними станами мають знижений ризик розвитку пухлин мозку. Зокрема, кілька років тому дослідники Вашингтонського університету в Сент-Луїсі помітили, що пухлини мозку зустрічаються помітно рідше у дітей з астмою, навіть якщо вони мають нейрофіброматоз першого типу — генетично обумовлений стан, що характеризується схильністю до зростання пухлин нервової системи, особливо оптичної гліоми, що вражає нерви зорових шляхів. А наступні дослідження показали, що можливо в механізмах роботи імунної системи: Т-клітини, залучені в розвиток запального процесу при астмі, виявилися пов'язаними з розвитком оптичної гліоми через взаємодію з мікроглією - типом імунних клітин центральної нервової системи. У новій роботі вчені із Сент-Луїса вирішили докладніше досліджувати, який зв'язок між астмою та зниженням ризику пухлин мозку.



Як підійшли до роботи вчені?



Спочатку вчені хотіли переконатися, що астма може вберегти від пухлин. Досліди провели на тваринних моделях – лабораторних мишах з генетичною модифікацією, що призводить до проявів нейрофіброматозу та виникнення гліоми зорових шляхів. Починаючи з раннього віку половину тварин почали піддавати факторам, що стимулюють розвиток астми – алергенам овальбуміну та пиловим кліщам, а іншу половину мишей, що служила контрольною групою, – нейтральному сольовому розчину.



Зрештою, у мишей, які зазнали впливу алергенів, вдалося викликати прояви астми, на що вказували запальні процеси в тканинах легень.. У той самий час тварини контрольної групи хвороби дихальної системи не отримали, проте у них виявили значно більший обсяг зорових нервів, що вказувало на розвиток оптичної гліоми, чого не спостерігали у мишей з астмою.



Таким чином, вчені переконалися, що астма справді може зменшувати ризик розвитку гліоми навіть за генетичної схильності до неї. Далі вчені хотіли з'ясувати, який механізм є основою цього захисту.



Як астма зменшує ризик пухлин?



Попередні дослідження на мишах вказували, що розвиток пухлини мозку при нейрофіброматозі відбувається через активацію нейронами Т-клітин. Останні починають виробляти білок Ccl4, який активує клітини мікроглії для вироблення білка Ccl5 - фактора зростання, необхідного для розвитку та зростання гліоми. Вчені очікували, що при астмі Т-клітини виробляють меншу кількість CCl4. Але як з'ясувалося, вироблення Ccl4 не змінюється, а в оптичних нервах суттєво зменшується експресія Ccl5. Тобто астма будь-яким іншим шляхом перешкоджає активації мікроглії на вироблення Ccl5.



Вчені припустили, що Т-клітини, крім Ccl4, виробляють ще якусь речовину, що пригнічує вироблення Ccl5. Щоб перевірити це, вони порівняли РНК Т-клітин мишей після дії алергенів та контрольних тварин. Увагу привернула збільшена експресія гена білка декорину: попередні дослідження на мишах показали, що його пригнічення зменшує прояви астми та патологічні зміни у легенях при впливі алергенів. Вивчення бази даних експресії генів серед пацієнтів з астмою вказало, що у людей захворювання також супроводжується збільшенням вироблення декорину. Провівши досліди на культурах клітин, вчені показали, що декорин дійсно зменшує вироблення мікроглією Ccl5 до рівня, якого недостатньо для розвитку гліоми. Тому, швидше за все, астма захищає від гліоми через збільшення експресії гена декорину у Т-клітинах пацієнтів.



На ключову роль сполуки вказав і такий досвід на тваринах, під час якого вчені давали мишам з нейрофіброматозом з раннього віку розчин з декорином. Подібно до тварин, що зазнали впливу алергенів, у цих піддослідних не помітили змін в обсязі зорових нервів і розвитку гліоми. Оскільки стимуляція клітин мікроглії на вироблення відбувається через активацію білка NFkB, то вчені додатково перевірили, чи можна запобігти виникненню гліоми у мишей, якщо їм давати інший інгібітор NFkB — фенетиловий ефір кавової кислоти, комерційно доступний нині. Як і у випадку з ініціацією астми алергенами та застосуванням декорину, у мишей не розвинулося пухлин оптичних нервів, хоча й спостерігалися зміни у складі мікроглії та популяцій Т-клітин.



Таким чином, дослідники показали, що одні й ті ж речовини можуть надавати позитивний або негативний вплив, залежно від місця дії: у центральній нервовій системі декорин запобігає формуванню пухлин, але у легенях сприяє посиленню запалення. Далі вчені планують досліджувати, чи впливають на розвиток пухлин інші захворювання, а також наскільки воно характерне для людей. Зрозумівши ці механізми краще, можна розробити нові ефективні ліки проти онкологічних, аутоімунних та неврологічних хвороб.