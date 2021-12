Дослідження: аміак може перетворити хмари Венери на придатні для життя

09:59 25 грудень Київ, Україна

Згідно з новим дослідженням, непридатне для життя сірчане середовище в атмосфері Венери може нейтралізувати аміак. Він пояснить атмосферні аномалії розподілу водяної пари та сірки на планеті, а ще зможе створити «кишені», придатні для венеріанського життя. Вчені вважають, що аміак розчиняється в краплях сірчаної кислоти, нейтралізуючи її та перетворюючи на сульфіт амонію.. Так деякі місця в атмосфері Венери можуть бути схожими не на руйнуюче кисле середовище, а на цілком придатну для життя земних екстремофілів оболонку. Робота опублікована в Proceedings of the National Academy of Sciences.



Як там із життям на Венері?



Венеру часто називають сестринською планетою Землі через те, що вони схожі за масою та розміром. Однак на цьому їх схожість закінчується і починається відмінність, що яскраво впадає в очі, — занадто гаряча для води і життя температура на Венері в 700 кельвінів.







Однак знайдені пари сірчаної кислоти натякають, що хмари Венери складаються з крапель концентрованої сірчаної кислоти. Тому досить важко уявити собі життя, яке впоралося б у таких агресивних умовах.



Тим не менше, вчені розмірковують про Венеру як про придатний для життя світ вже понад півстоліття, а цього року ці надії лише підкріпила новину про знайдений в атмосфері Венери потенційний біомаркер фосфіну, який, втім, вже охрестили діоксидом сірки і назвали наслідком вулканізму.. І всі ці дослідження при цьому не пояснюють атмосферних аномалій на Венері із вмістом водяної пари та сірки, які у своїй новій роботі дослідники Массачусетського технологічного інституту, Кардіффського та Кембриджського університетів пропонують пояснити наявністю аміаку, що одночасно дасть нову надію на доцільність пошуків життя.



Крім цілком переконливих свідчень на користь того, що атмосфера Венери занадто екстремальна для життя, вона ще має низку аномалій, які або погано підходять для існуючих моделей, або зовсім не мають пояснень. Однією з таких давніх загадкових особливостей атмосфери, що погано пояснює хімічні моделі, є вміст водяної пари і діоксиду сірки.



Саме собою наявність цих речовин не дивно і пояснюється вулканізмом, але коли гази вивергають вулкани, вони поступово перемішуються вертикально по всій атмосфері.. А згідно зі спостереженнями, пару можна знайти у всіх шарах атмосфери, тоді як діоксид сірки над хмарами зменшується. Це при тому, що діоксиду сірки в п'ять разів більший за вміст водяної пари, що мало не тільки видалити всю воду з хмарного шару, а й запобігати її накопиченню над хмарами. У результаті ці реакції зменшили б кількість діоксиду сірки всього на 20 відсотків, а не на 99. Все це вказує на явну хімічну нерівновагу у хмарах Венери, для якої досі немає єдиного механізму пояснення.



Самі хмари також вимагають пояснення своїм складам – Pioneer Venus (Pioneer 13) у щільних венеріанських хмарах знайшов великі частинки, які не можуть складатися виключно із рідкої концентрованої сірчаної кислоти. І незважаючи на все це, найбільш загадковою є присутність аміаку, газу, який був попередньо виявлений у 1970-х роках зондами Venera 8 і Pioneer Venus і для природної появи якого на Венері немає жодних причин.



До чого тут аміак?



У своїй роботі вчені розвинули ідею того, що аномалії можна пояснити пилом. Вважається, що мінерали, віднесені з поверхні Венери до хмар, можуть взаємодіяти з сірчаною кислотою, викликаючи деякі, хоч і не всі аномалії, що спостерігаються.. Але навіть якщо пил з Венери і здатний зніматися в результаті вулканізму чи вітру, такі механізми не зможуть принести в атмосферу необхідної для реакцій кількості мінеральних солей (зокрема оксидів заліза) – близько 20 тонн на секунду.



Нова робота продовжує думку про те, що причина порушення хімічного балансу в атмосфері Венери може генеруватися у хмарах, таким чином нейтралізуючи діоксид сірки та пояснюючи його відсутність над ними. Дослідники змоделювали набір хімічних процесів, щоб показати, що якщо аміак дійсно присутній, газ викличе каскад хімічних реакцій, що нейтралізують навколишні краплі сірчаної кислоти, а також можуть пояснити більшість аномалій, що спостерігаються у венеріанських хмарах.



Потрапляючи в хмари, аміак розчиняється у краплях сірчаної кислоти, ефективно нейтралізуючи кислоту, перетворюючи частки на придатні життя. Введення аміаку в краплі перетворює їх раніше круглу рідку форму на несферичну, солеподібну суспензію.. А як тільки аміак розчиняється у сірчаній кислоті, реакція може спричинити розчинення навколишнього діоксиду сірки.

. Гіпотетичне мікробне життя знаходиться всередині захисних частинок хмар і розноситься вітрами по всій планеті/J. Petkowska" width="900" height="600" />



Звідки взятися аміаку?



Втім, вчені зазначають, що такі джерела, як блискавка, виверження вулканів і навіть удар метеориту, не можуть хімічно виробляти кількість аміаку, необхідну для пояснення аномалій. Тому вони вважають, що ці процеси можуть бути результатом біологічного виробництва аміаку в хмарних краплях - життя саме створило собі умови для життя. Адже в результаті утворюються хмари не кисліші, ніж деякі екстремальні земні середовища, в яких живе життя.



Перевірити свою теорію вчені зможуть кілька років за допомогою місії Venus Life Finder. Вони вже зараз зазначають, що майбутнім зондам необхідно встановити наявність аміаку у хмарних шарах Венери, визначити невідомі частки як солі аміаку та пошукати у них органічні молекули. Поки що ця робота є первинним аналізом даних про аміак в атмосфері Венери, що дозволяє їх так інтерпретувати.

. Він виробляється локально у хмарах з атмосферного азоту та водяної пари метаболічно активними мікроорганізмами (чорні точки), що населяють краплі хмари (біле коло). William Bains/PNAS, 2021" src="/storage/202112/image/e497e89ac023d62454748388bfdea38eed27662389e62de29aa279c28ebfd2fa.gif" ат=" Він виробляється локально у хмарах з атмосферного азоту та водяної пари метаболічно активними мікроорганізмами (чорні точки), що населяють краплі хмари (біле коло).. William Bains/PNAS, 2021 width="439" height="440" />



Після новини про фосфін Венера знову стала популярною темою досліджень. Тому вчені переглядають дані про її вулканізм, щоб пояснити їм появу в нових спостереженнях фосфіну. Або ж шукають сліди життя на ранніх етапах формування планети — так перші 900 мільйонів років на Венері визнали придатними для життя, бо вона могла утримувати атмосферний вуглекислий газ на досить низькому рівні, щоб підтримувати рідку поверхневу воду майже мільярд років, чого вистачило б на розвиток життя, враховуючи земний сценарій. Втім, 3D-модель атмосфери Венери на початку її існування показала, що океани на планеті не змогли б сформуватися через парниковий ефект. Так і активність води у хмарах Венери виявилася надто низькою для життя через сірчану кислоту.