Дослідження американських вчених на мишах допомогло краще зрозуміти механізм впливу фізичної активності на роботу мозку

18:47 09 грудень Київ, Україна





Навіщо вивчають вплив фізичної активності на організм? Плазма крові мишей, які активно користуються біговим колесом, викликала в гіпокампі малорухливих мишей такі зміни, якби вони регулярно займалися бігом. Зокрема, у їхньому мозку збільшилася кількість нейронів, підвищилося виживання клітин. Це можуть пояснити кращі результати цих тварин у тестуванні на пам’ять та навчанні порівняно з мишами, які отримали плазму таких же малорухомих тварин. Одна з ключових ролей у цьому належить збільшенню рівня білка кластерину в крові внаслідок фізичних навантажень, вказують американські вчені в журналі Nature.

Все більше наукових досліджень розкривають користь фізичної активності у підтримці здоров'я та боротьбі із захворюваннями. Крім очевиднішого ефекту рухливого способу життя на серцево-судинну систему і метаболізм, зростає кількість свідчень про значний вплив на роботу нервової системи, зокрема, мозку. Одне з останніх досліджень на цю тему показало, що інтенсивні фізичні навантаження можуть допомогти боротися з тривожними розладами. Інші роботи вказували, що спортивні вправи захищають від нейродегенеративних змін. Ймовірно, цьому сприяє зменшення запальних процесів у нервовій тканині, але точно механізми впливу фізичних навантажень на нервову систему не вивчені. Нова робота вчених та медиків Стенфордського університету та Системи охорони здоров'я у справах ветеранів у Пало-Альто принаймні частково дозволяє розширити наше розуміння реакції мозку на фізичну активність.



Як з'ясовували дію тренувань на мозок?



Вчені хотіли з'ясувати, чи спричинений вплив фізичних навантажень на мозок збільшенням у крові концентрації певних біологічно активних сполук. Цього разу зосередилися на конкретній частині мозку – гіпокампі, який відіграє ключову роль у запам'ятовуванні та навчанні.



Досліди провели на двох групах лабораторних мишей: перша утримувалася в клітках з вільним доступом до бігового колеса, інші були позбавлені його і тому мали малорухливий спосіб життя. Протягом 28 днів вчені спостерігали за змінами, що відбуваються з тваринами. Як з'ясувалося, у мишей-бігунів суттєво зросла виживаність клітин мозку, у тому числі нейронів, а також збільшилася кількість їхніх попередників та нейрональних стовбурових клітин та астроцитів. Тоді вчені вирішили перевірити, що станеться з третьою, неактивною групою мишей, якщо їм кожні три дні проводити переливання плазми від тренованих або нетренованих тварин протягом 28 днів.



До яких змін призвело переливання крові?



Миші, які отримували протягом місяця плазму бігунів, мали помітно більш виживання клітин мозку, у них спостерігалося більше здатних до активного поділу клітин, зокрема, попередників нейронів, ніж у мишей, які отримували плазму малорухливих тварин. Загалом зміни в їхньому мозку були подібними таким у мишей, які протягом 28 днів тренувалися в біговому колесі.



Дві групи відрізнялися також за показниками експресії 1952 генів клітин гіпокампу. З них 61 відсоток характеризувався у мишей після плазми бігунів зменшенням експресії (гени залучені до клітинної міграції, адгезії, диференціації та розростання епітеліальних клітин тощо), а решта – збільшенням (наприклад, гени, залучені до навчання, запам'ятовування, імунних процесів та нейропластичності). Однією з найбільших відмінностей було зменшення активності запальних процесів. Наступні досліди показали, що плазма активних мишей усуває у мишей навіть запалення нервової системи, спричинене введенням ліпополісахариду – компонента мембрани бактерій із запальними властивостями.



Крім змін на тканинному та молекулярному рівні, вчені спостерігали поведінкові відмінності. Так, тварини після курсу переливання плазми активних мишей краще виконували завдання на навчання та пам'ять. Зокрема, витрачали на третину менше часу на проходження водяного лабіринту, де їм потрібно було знаходити платформу в наповненому водою басейні.



Порівняння білкового складу плазми крові активних і малорухливих мишей вказало, що за протизапальну властивість перших, швидше за все, відповідає сполука кластерин, яке було серед тих, рівень яких збільшується в результаті тренувань. Вона виробляється переважно клітинами печінки та задіяна у регуляції активації системи комплементу (групи молекул, що є частиною гуморального імунітету), бере участь у придушенні запалення. Введення мишам кластерину теж допомогло зменшити вироблення клітинами гіпокампа прозапальних молекул у мишей, у яких спровокували нейрозапалення введенням ліпополісахариду, та у мишей, у яких хронічне запалення нервової тканини було зумовлене генетично спровокованими проявами хвороби Альцгеймера.



Додатково вчені провели невелике дослідження з людьми, щоб перевірити результати, отримані на тваринах. Вони досліджували плазму крові 20 ветеранів із порушенням пам'яті до та після шестимісячної програми фізичних тренувань. І подібно до результатів на тваринах, у людей після збільшення активності рівень кластерину був вищим, ніж до цього.



Дослідження допомагає краще зрозуміти механізми впливу фізичної активності на роботу мозку, але не менш важливо, що воно може сприяти розробці нових лікарських засобів для лікування нейродегенеративних та запальних патологій.