Дослідження: кишкові лактобактерії покращили пам'ять джмелів

18:13 26 листопад Київ, Україна

Кишкові бактерії джмелів виявилися здатними впливати на пам’ять своїх господарів. Як показало дослідження китайських та британських учених, зі збільшенням у кишковому мікробіомі кількості бактерій Lactobacillus apis у джмелів покращується тривала пам'ять. Подібного ефекту вдалося досягти і застосуванням сполуки, рівень якої збільшується в гемолімфі комах у відповідь на зростання чисельності L. apis. Дослідження джмелів та їхніх бактерій опубліковано в журналі Nature Communications.



Як пов'язали бактерій комах із їхніми когнітивними здібностями?



Кишковий мікробіом вже довго підозрюють у здатності впливати на когнітивні функції. Наприклад, недавні дослідження вказували, що окремі бактерії пов'язані з розвитком хвороби Альцгеймера, а інші — що пересадка бактерій з кишківника молодих мишей старим людям покращує здатність останніх вчитися та запам'ятовувати. Немає причин виключати, що в інших тварин у природних популяціях кишковий мікробіом також впливає на когнітивні здібності. Втім, поки що про це відомо дуже мало. Бджоли можуть допомогти розібратися у питанні.



Когнітивні здібності бджіл варіюють між особинами, як і мікробний склад їхнього кишківника. Однак на відміну від ссавців, у цих комах кишковий мікробіом складається з невеликої кількості основних груп бактерій, що виконують різні метаболічні функції на користь свого господаря - Snodgrassella alvi, Gilliamella apicola, Lactobacillus Firm-4, Lactobacillus Firm-5 та Bifido. Це робить бджіл зручними об'єктами у вивченні впливу кишкової мікробіоти на когнітивні здібності. Цим скористалися вчені Університету Цяннану та Лондонського університету королеви Марії.



Як зрозуміти, чи бактерії в кишківнику впливають на когнітивні здібності?



Досліди проводили на представниках сімейства Бджолиних - земляних джмелях (Bombus terrestris). Спочатку вчені провели з тваринами поведінкові досліди, щоб дізнатися про індивідуальні показники когнітивних здібностей. Для цього джмелі проходили завдання, під час якого їм потрібно було запам'ятати та навчитися розрізняти за кольором п'ять штучних квіток із солодким цукровим сиропом від п'яти штучних квіток із гірким розчином хініну. Через три дні після тренування комахи проходили тестування на пам’ять, що показує, як добре вони зберегли інформацію про асоціації.



Після поведінкових дослідів вчені вивчили кишковий мікробіом піддослідних джмелів. Вони проаналізували бактеріальний склад задньої кишки, яка багата на мікроорганізми. Зробили це завдяки методу метагеномного секвенування, коли вивчається вся ДНК, виділена із зразка. Вчені зіставили індивідуальні особливості мікробіому джмелів з їхніми результатами тестувань на навчання та пам'ять.



На що вказали дослідження джмелів та їхніх мікробіом?



Вчені виявили зв'язок між чисельністю бактерій Lactobacillus Firm-5 та пам'яттю. Джмелі, які мали більше цих бактерій, краще пам'ятали, якого кольору квітка містить солодку рідину, а якого - гірку. Вчені припустили, що найвідповідальнішою за це може бути найчисленніша бактерія групи – Lactobacillus apis. Вони провели ще один досвід: почали згодовувати частині нових бджіл цукровий розчин із добавкою L.apis, а контрольним – порожній цукровий розчин. Очікувано, дієта з добавкою спричинила зростання кількості цих бактерій в кишківнику комах. І як показало тестування, у цих джмелів помітно краща тривала пам'ять (але не швидкість навчання), ніж у контрольних.

При цьому покращення не було реакцією організму на загальне збільшення кількості будь-яких бактерій, а пов'язане саме з видом L. apis. Додавання добавки від S. alvi і G. apicola хоч і збільшило чисельність цих бактерій у кишці, але не викликало змін ні в швидкості навчання, ні в пам'яті. Як з'ясувалося, ефект від лактобацил викликаний підвищенням рівня гліцерофосфоліпідів, особливо лізофосфатидної кислоти, у гемолімфі джмелів. Використання лізофосфатидної кислоти як самостійної харчової добавки також допомагало покращити пам'ять комах. Вчені з'ясували, що добавка L. apis змінила експресію генів окремих рецепторів у нейронах задньої кишки та структурах мозку комах, залучених до навчання та запам'ятовування. Але точний механізм впливу бактерій на пам’ять комах, зокрема, яка роль у цій виявленій зміні експресії, слід з'ясувати в наступних дослідженнях.



Раніше лактобацили кишківника вже пов'язували з поліпшенням пам'яті мишей, тому є ймовірність, що колись вони або інші бактерії зможуть допомогти в лікуванні розладів пам'яті у людей.