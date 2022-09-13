Іранські дрони стають стратегічною загрозою на Близькому Сході

16:49 21 жовтня Київ, Україна

Новий звіт іранської опозиційної групи Організація моджахедів іранського народу (ОМІН), ексклюзивний доступ до якого отримав Die Welt, демонструє: в сфері безпілотників Іран став наддержавою, яка поставляє безпілотники бойовикам в Іраку, Сирії, Лівані і Ємені.



У квітні генерал США Кеннет Маккензі, командувач CENTCOM, відповідальний за Близький Схід і Західну Азію, зробив чітке попередження.

Регіон став «випробувальною зоною для поширення і використання безпілотних систем озброєння, значна частина яких йде з Ірану». Іранські безпілотники становлять таку небезпеку, що американці «вперше з часів Корейської війни діють без повної переваги в повітрі.

«Частково Іран використовує безпілотники для розширення або заміни традиційної ролі бойових літаків, бо не може підтримувати їх в боєздатному стані», - йдеться в недавньому звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS).

Те, що в 80-х роках почалося як вирішення проблеми у війні з Іраком для компенсації військово-технічного відставання Ірану, відтоді Тегеран перетворив на стратегічну міць.

Новий звіт іранської опозиційної групи ОМІН наочно показує масштаб іранської програми БПЛА. ОМІН, яка в минулому неодноразово викривала таємні ядерні об'єкти Ірану, змогла ідентифікувати вісім фірм, які виробляють в Ірані дрони або їхнє комплектування.

Деякі з фірм працюють під прикриттям Організації авіаційної промисловості Міністерства оборони Ірану. Серед них, наприклад, Quds Air Industries, HESA, Fajr Industries і Basir Industries. Інші частини програми дронів пов'язані з військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), наприклад, Ghazanfar Roknabadi Industries, або діють під прикриттям приватних компаній.

В рамках військової організації КВІР програма безпілотників має власну структуру органів управління, її очолює генерал Саїд Акаян. Штаб-квартира командування начебто знаходиться в казармі Dastvareh на північному заході Тегерана, де також базується командування ВПС КВІР на чолі з генералом Аміром Алі Хаджизаде. За інформацією ОМІН, регіональні бази безпілотників знаходяться на авіабазі Карімі в Кашані, на базі Бадр в Ісфахані, на авіабазі Ахваз, на яку в 2018 році здійснили військовий напад, очевидно, противники режиму, а також в Керманшахе і в казармах Саджаді і Фалак на заході Тегерана. За словами ізраїльського експерта по БПЛА Сета Францмана, за останні роки мули також створили бази безпілотників навколо Ормузської протоки, вушка голки для транспортування нафти з Перської затоки. Крім того, в 2015 році Іран побудував злітно-посадкову смугу для безпілотників на захід від Ормузської протоки в Якігурі.



Ідеальна зброя для Ірану



Наскільки небезпечними стали іранські дрони два роки тому - продемонстрував напад на саудівські нафтопереробні заводи в Абкайке і Храйсі. Тоді безпілотники на низькій висоті подолали ППО Саудівської Аравії і завдали значної шкоди. На найбільшому досі навчанні іранських безпілотників в січні цього року їх використовували для розвідувальних і штурмових місій. Наприклад, залучили ударні дрони, оснащені ракетами «повітря-земля» і бродячими боєприпасами (їх ще часто називають «безпілотники-камікадзе», які перш ніж ідентифікувати і знищити мету, можуть довго кружляти над цільовим районом).





БПЛА здаються ідеальною зброєю для такої країни, як Іран, в якій мало грошей на дороге озброєння, але в той самий час значні регіональні амбіції. Дрони порівняно дешеві, їх легко утримувати або замінювати. Безпілотники не піддають небезпеці своїх солдатів і дозволяють Ірану проводити приховані операції нижче порога серйозної військової агресії, яка виправдала б війну.

Вони ніби створені для сірої зони прихованої війни, в якій радісно рухається Іран. Частина цієї стратегії - передача технології дронів клієнтам Ірану в регіоні, це Тегеран використовує для розширення власного владного простору. Але експорт безпілотників також дає Ірану можливість «отримати цінний досвід для розробки власних систем і вдосконалення тактики, техніки і процедур», говориться в звіті IISS.



Згідно зі звітом Американського інституту миру (United States Institute of Peace, USIP), Тегеран з 2004 оснащує ліванську терористичну організацію «Хезболла» безпілотниками, яка володіє дронами з дальністю польоту до 1700 км. У 2004 році «Хезболла» вперше змогла здійснити розвідувальний проліт БПЛА над територією Ізраїлю. Але за останні роки шиїтські бойовики використовували безпілотники насамперед у громадянській війні в Сирії на підтримку сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Терористам ХАМАС в Газі Тегеран з 2012 постачає безпілотники, які, за даними USIP, мають дальність дії до 200 кілометрів. Кращу техніку отримують єменські хусити, яким Тегеран з 2016 постачає безпілотники з дальністю польоту від 15 до 1700 км, що дозволяє здійснювати атаки в тому числі на Саудівську Аравію. З 2015 року союзні Ірану бойовики в Іраку також отримують дрони з дальністю від 25 до 150 км. Тільки з квітня 2021 ці бойовики завдали за допомогою БПЛА не менше шести ударів по американських цілях. Тегеран також поставляє дрони в Судан і Венесуелу.



Крім того, для боротьби з Ізраїлем вже досить давно намагаються створити власні бази безпілотників в Сирії. Так, іранському безпілотнику, запущеному з сирійського Тіас, вдалося проникнути в повітряний простір Ізраїлю в 2018 році, завдаючи удар якому розбився ізраїльський винищувач F-16I. В останні роки Іран також кілька разів запускав безпілотники над американськими військовими кораблями в Перській затоці і атакував західні кораблі. ОМІН теж звинувачує їх у використанні за останні тижні дронів всередині країни для придушення протестів в іранських курдських районах.



Небезпечніше за ядерну програму



За словами ОМІН, розвідувальний відділ бригад Аль-Кудс в складі КВІР відповідає за замовлення і доставку безпілотної техніки клієнтам Ірану. Навчальний відділ бригад «Аль-Кудс» бере на себе і підготовку членів союзних угруповань, для цього їх доставляють в штаб-квартиру навчального відділу в казармах Імама Алі на північному сході Тегерана. Деякі також повинні пройти спеціальну підготовку ВПС на базі Карімі в Кашане.

За словами західних експертів, через санкційну політику іранці відчувають значні труднощі при отриманні з Заходу необхідних високоякісних матеріалів і технологій для дронів. У минулі роки вони були змушені або самі виробляти більше деталей в Ірані, або отримувати їх з Китаю, або отримувати електроніку і двигуни незаконно.



Експорт дронів або їхніх комплектувальних, які потім на місці збирають клієнти Ірану, також не безпроблемний. Їх переправляють контрабандою наземним шляхом, наприклад, в Іраку і Сирії, або літаками в Ліван, Сирію або Ірак. Хусити в Ємені поставляють перш за все кораблями. За останні роки американці й ізраїльтяни неодноразово викривали кораблі з поставками зброї хуситів. Ізраїль продовжує атакувати конвої іранців в Сирії, що перевозять сучасну зброю до ізраїльсько-сирійського кордону, або «Хезболли» в Лівані. Однак за останні кілька років Іран досяг значного прогресу в розробці та експорті безпілотників, що все більше турбує Захід.

«У військовій стратегії Тегерана БПЛА є економічно ефективним рішенням для поліпшення можливостей спостереження, розвідки, атаки і компенсації звичайних структурних недоліків», - зазначив Фредеріко Борсарі з Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI).

Американська військова розвідка DIA ще в 2019 році попереджала, що «дрони - військова міць ВПС Ірану, яка швидко розвивається». Тому в кінці липня адміністрація Байдена оголосила про плани ввести нові санкції проти іранської програми БПЛА і керованої зброї. Зараз деякі західні офіційні особи вважають це великою безпосередньою загрозою для союзників в регіоні, більш реальною, на відміну від ядерних амбіцій Ірану або його зусиль створити балістичні ракети.