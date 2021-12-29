Ілон Маск розповів, коли відправить першу людину на Марс

18:07 29 грудень Київ, Україна





Про це мільярдер заявив під час запису подкасту дослідника штучного інтелекту Лекса Фрідмана. Засновник SpaceX та Tesla Inc. Ілон Маск заявив, що планує висадити людей на Марс упродовж п'яти-десяти років.Про це мільярдер заявив під час запису подкасту дослідника штучного інтелекту Лекса Фрідмана.



"Коли, ви думаєте, SpaceX висадить людину на Марсі?" - спитав Фрідман. "У найкращому разі – за 5 років, у гіршому – за 10", – відповів Маск після 10-секундної паузи.



Коли ведучий подкасту спробував уточнити, які фактори можуть завадити висадці людини на Червоній планеті, Маск сказав, що космічний корабель Starship - "найпросунутіша ракета, за всі часи", і зараз головний виклик - "мінімізувати вартість виведення на орбіту тонни вантажу і, нарешті, вартість доставки тонни вантажу на поверхню Марса.



У травні Starship пройшов п'яте випробування на значній висоті, а у 2023 році заплановано комерційний політ ракети на Місяць. Як кажуть у НАСА, пілотована місія на Марс запланована на 2030-ті роки. Китайська космічна програма також планує дістатися Марса до 2033 року.



За словами мільярдера, людству слід досліджувати Марс і звести там колонію, адже "десь через 500 мільйонів років Земля стане занадто гарячою для життя". Він сказав, що це звучить як дуже довгий час, але з огляду на те, що Земля існує 4,5 мільярда років, "і вперше за 4,5 мільярда років можна розширити життя за межі Землі".



Компанія Маска заснована трохи менше 20 років тому, але за цей час встигла зміцнити свої позиції лідера в галузі пілотованих та безпілотних польотів, рухаючись до статусу монополіста ринку, пише Space.com. Зокрема, за рік, що минає, компанії вдалося здійснити 31 запуск ракети Falcon 9 з супутниками, що формують мережу Starlink.