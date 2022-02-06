Ідеї ​​Леонардо да Вінчі втілюються у життя: створено дрон за його ескізом

13:12 05 лютий Київ, Україна

Про багатогранний талант великого майстра, художника, винахідника і т.д., і т.д., можна говорити дуже багато, адже талановита людина талановита у всьому. Тішить те, що багато його розрахунків та інженерні ідеї все ж знайшли своє втілення, нехай навіть століття по тому.

Нещодавно, а це понад 500 років після життя да Вінчі, група інженерів з Університету Меріленда скористалася одним з його ескізів для створення цілком функціонального сучасного дрону.

На жаль, наприкінці 1480-х років так Вінчі не зміг з низки банальних причин втілити в життя свій винахід - одномісний гелікоптер, що рухається "повітряним гвинтом". Але ескізи задуму майстра збереглися донині.

На підставі конструкції "повітряного гвинта" да Вінчі було побудовано безпілотний квадрокоптер, названий Crimson Spin. На відміну від задуму автора, штопороподібні пластикові крила квадрокоптера надають руху не люди, а електричний двигун.

Вперше політ унікального коптера Crimson Spin був продемонстрований на конференції Transformative Vertical Flight одним із його творців – Остіном Прете.

Вчені відзначили, що завдяки унікальній аеродинаміці Crimson Spin створюється мінімальний потік повітря вниз. А це означає, що на відміну від звичних апаратів вертикального зльоту, буде знижений шумовий ефект.