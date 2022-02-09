Хіміки виростили стабільний двовимірний полімер. Він виявився міцнішим за сталь

12:16 09 лютий Київ, Україна

Американські матеріалознавці навчилися синтезувати двомірні полімери, які, на відміну від інших, здатні збиратися пошарово замість того, щоб утворювати одномірні ланцюжки. Отриманий з меламіну двовимірний поліарамід має в шість разів меншу щільність, ніж сталь, проте майже вдвічі міцніший за неї. Спосіб виготовлення масштабований - матеріал самозбирається в розчині.Стаття доступна у Nature.



У що збирають мономери?



Нашу сучасність досить важко уявити без полімерів високомолекулярних речовин, що складаються з мономерних ланок, що повторюються. Як правило, ці ланки збираються в довгі ланцюжки, пов'язані один з одним за допомогою міжмолекулярних взаємодій. Однак після успіху графену як двовимірної модифікації вуглецю, утвореної шаром атомів вуглецю товщиною всього Нашу сучасність досить важко уявити без полімерів високомолекулярних речовин, що складаються з мономерних ланок, що повторюються. Як правило, ці ланки збираються в довгі ланцюжки, пов'язані один з одним за допомогою міжмолекулярних взаємодій. Однак після успіху графену як двовимірної модифікації вуглецю, утвореної шаром атомів вуглецю товщиною всього в один атом, створення двовимірного полімеру досі залишається мрією багатьох хіміків. Його поява стала б суттєвим прогресом для хімії, зокрема, та молекулярних наук загалом.

Насамперед це обумовлено зацікавленістю хіміків — які характеристики матимуть шари товщиною в один мономер? А якщо вони будуть розміром кілька квадратних сантиметрів, то чи можна їх віднести до єдиної макромолекули? А як вони будуть механічно стійкими? Як взагалі виглядатимуть у них криві напруження та деформації? Чи знайдеться щось невідоме раніше у поведінці тріщин? Скільки сил потрібно буде докласти, щоб зігнути такий матеріал? Усе це закономірні питання до матеріалу, який матиме іншу хімічну структуру.



Як створити двовимірний полімер?



Хіміки прагнуть отримати ковалентно пов'язану високоперіодичну молекулярну структуру завтовшки в один мономер. «Молекулярний килим» (molecular carpet) – добрий термін для поняття двовимірного полімеру. Справжні двовимірні полімери матимуть товщину в один мономер та правильну структуру.



Перші спроби синтезувати двовимірні полімери можна віднести до 1930-х років, коли хімікам вдалося організувати амфіфільні молекули на межі розділу фаз «вода – повітря». Згодом вчені стали отримувати двовимірні полімери різними способами, проте вони були хімічно нестабільні та мали погані механічні характеристики. Також і внутрішні мережеві структури отриманих шарів були нерегулярними, а значить термін «одиниця, що повторюється» — один з необхідних параметрів поняття двовимірного полімеру — незастосовний.



І великою проблемою у створенні двовимірних полімерів є те, що навіть незважаючи на те, що стратегії синтезу таких структур існують, тривимірний сферичний аналог зростає набагато швидше. Тобто лише бажана молекулярна структура полімеризується, її швидко обжене вже знайома тривимірна, для створення якої достатньо одного обертання зв'язку приєднаного мономеру. У своїй роботі дослідники Массачусетського технологічного інституту спробували оминути це обмеження та почали експериментувати з амідами.



Як хіміки зібрали мономери?



Гіпотеза авторів роботи полягає в тому, що сильні амідно-ароматичні зв'язки пригнічують внутрішньоструктурне обертання ланцюжків, тобто не дасть їм повернутись і вийти з площини. Вчені змішали меланін і тримезоїлхлорид у присутності піридину, а отриманий гель очистили і висушили у вакуумі, в результаті чого отримали свій двовимірний полімер, де молекули зібралися в наношари завдяки міцному міжшаровому водневому зв'язку.



Оскільки матеріал самозбирається в розчині, його можна робити у великих кількостях, просто збільшуючи кількість вихідних матеріалів. Створений матеріал вчені назвали поліарамідом. Середню молекулярну товщину вони оцінили у 3,69 ангстрема, а діаметр 10,3 нанометра, що є визначальною ознакою двовимірної полімеризації.



Скануюча електронна мікроскопія отриманих плівок не виявила дефектів у структурі полімеру, а тест на газопроникність показав, що полімерні плівки пропускають газ приблизно в 22 рази гірше, ніж найбільш газонепроникні бар'єрні матеріали. Також вчені виявили, що модуль пружності нового матеріалу – необхідна для деформації матеріалу сила – досяг значення 12,7 гігапаскаля, що значно вище, ніж у термопластів, укріпленої епоксидної смоли або нейлону. А межа міцності нового матеріалу склала близько 488 мегапаскалів, що майже вдвічі більше, ніж у конструкційної сталі ASTM A36. При тому, що щільність полімеру становить приблизно одну шосту від такої сталі.