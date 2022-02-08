Гравітаційне мікролінзування видало «блукаючу» чорну діру

09:03 08 лютий Київ, Україна

Астрономам з п'яти колаборацій вдалося отримати перше однозначне свідчення існування «блукаючої» чорної діри та навіть оцінити її масу та швидкість руху. Щоб знайти ізольовану чорну діру, яка не взаємодіє з чимось (наприклад, зіркою) поруч, ученим знадобилося шість років спостереження «Габбла». Так, методом гравітаційного мікролінзування вдалося визначити, що у міжзоряний простір зі швидкістю 45 кілометрів на секунду летить чорна діра з масою сім Сонць. Стаття про першу підтверджену ізольовану чорну діру готується до публікації в Astrophysical Journal, а поки що доступний її препринт на сервісі arXiv.



Як шукають чорні діри?



Доля перетворення на об'єкт, за межі якого зможе вийти навіть світло, зазвичай чекає зірок із масою понад 20 сонячних. Це приблизно 0,1 відсотка всіх зірок, що дозволяє припустити, що в Галактиці є щонайменше 10 мільйонів чорних дірок. Втім, не всім їм вдасться потрапити до рук астрономів — виявлення чорних дірок є складним завданням з погляду спостережень, що говорити про визначення їхніх характеристик, наприклад, маси.



Завдання полегшується, якщо чорна діра має якусь зіркову сусідку. Так, завдяки впливу на світило-компаньйона, чорну діру можна викрити через гамма-, рентгенівське та радіовипромінювання, поки вона, наприклад, витягує матеріал із зірки поруч. Або ж за її впливом на рух компаньйона або гравітаційними хвилями від такої взаємодії. Цими методами з різним ступенем точності вдалося виявити маси понад два десятки чорних дірок із подвійних систем. І жодної самотньої чи ізольованої, тобто не народженої у подвійній системі.



Пошуками такого об'єкта і зайнялися астрономи з п'яти різних колаборацій – вони шукали в даних космічного телескопа «Габбл» лінзування, за яке могла б бути відповідальною ізольована або «блукаюча» чорна діра зіркової маси. Такий об'єкт буде менш спотворений взаємодіями з тими ж зірками, а значить, потенційно стане кращим для того, щоб пояснити механізми появи чорних дірок у цілому.



Звідки вчені взяли, що такі є?

Насправді зірки рідко народжують наодинці і більшість дійсно існує у подвійних, потрійних та більше системах. Втім, за підрахунками, приблизно 30 відсотків масивних світил все ж таки народжуються окремо. Або ж перетворюються на одиноких, якщо перебували в тісній бінарній системі і в ході еволюції пережили злиття. Або їх виштовхне спалахом наднової зірки-сусідки. Так чи інакше, у ізольованих чорних дірок нічим не менше шансів рухатися міжзоряним простором, проте набагато менше шансів бути в ньому виявленими.



Оскільки власного світла чорна діра не випромінює, акреція матеріалу з міжзоряного середовища довкола не є такою яскравою подією, щоб утворювати помітне радіо- або рентгенівське випромінювання, а нікого поруч, щоб видати об'єкт, немає, для прямого спостереження ізольовані чорні діри є досить складним завданням. І єдине, що залишається астрономам — гравітаційне мікролінзування та зірка, повз яку пройде чорна діра так, що призведе до відхилення її світла. Таку і знайшли дослідники у даних телескопа «Габбл».



Де бродить чорна діра?



Подія мікролінзування відбувається, коли зірка або компактний об'єкт (лінза) проходить майже точно перед фоновою зіркою (джерелом). Відповідно до теорії відносності, лінза збільшить яскравість, а також трохи змістить видиме положення джерела. І в рамках програм, які займаються їхнім пошуком, вже виявлено понад 30 тисяч таких подій. А оскільки чорні діри займають нехай невелику, але все ж таки таку, якою не можна нехтувати, частину від загальної зіркової маси Галактики, то цілком імовірно, що серед них знайдеться і подія, пов'язана з чорною дірою.



Події, викликані масивними компактними об'єктами, тобто такими, як чорні діри, швидше за все відрізнятимуться більшою тривалістю та відсутністю вкладу світла від лінзи. І у 2011 році незалежно одна від одної дві програми моніторингу подій мікролінзування MOA та OGLE виявили за два градуси від галактичного центру події MOA-11-191/OGLE-11-0462. Лінза не випромінює яскравого світла, що з огляду на більшу масу, ніж можлива для білого карлика чи нейтронної зірки, підтверджує її походження від чорної діри.



Відомих джерел рентгенівського або радіовипромінювання на позиції МОА-11-191/ОГЛЕ-11-0462 немає, але спостерігаючи за відхиленням світла, дослідники зробили висновок, що об'єкт, що створює гравітаційну лінзу, розташований на відстані трохи більше п'яти тисяч світлових років і має масу 7,1 маси Сонця. Астрономам також вдалося вирахувати швидкість чорної діри – 45 кілометрів на секунду. Мабуть, так її міг розігнати поштовх від вибуху наднового, який породив її.