Гени перших багатоклітинних, можливо, досі з нами

12:00 25 листопад Київ, Україна

У перших багатоклітинних істот на Землі не було голів, рук чи ніг, але структури їхніх організмів, найімовірніше, живуть на Землі і сьогодні.



Скам'янілі відбитки дикінсонії, типового представника едіакарської (вендської) біоти (680-542 млн років тому). Біологічна класифікація цих істот досі незрозуміла. Існує версія, що вони є тупиковою гілкою розвитку, «невдалою спробою» виникнення багатоклітинного життя, тоді як нинішнє багатоклітинне життя еволюціонувало пізніше та незалежно від них. Однак дослідники з UCR дотримуються іншої думки.



Згідно з дослідженням вчених з Університету Каліфорнії в Ріверсайді (UCR), м'якотілі істоти едіакарського (вендського) періоду мали такі ж гени, що і сучасні тварини, а також люди.

«Жодна з цих істот не мала голови чи скелета. Багато хто з них був схожий на килимки, що лежали на морському дні, – каже Мері Дрозер, професорка геології з UCR та співавторка нового дослідження. – Ці тварини настільки незвичайні, що за будовою тіла важко віднести до якоїсь категорії сучасних живих істот. Зразки їхньої ДНК, очевидно, недоступні».

Однак скам'янілості, що добре збереглися, дозволили Дрозер і її співавтору Скотту Евансу, постдоку з UCR, пов'язати морфологію цих тварин і їхню ймовірну поведінку з генетичним аналізом сучасних живих організмів. Дослідження опубліковано у журналі Proceedings of the Royal Society B.



З більш ніж сорока розпізнаних видів едіакарської біоти вчені вибрали чотирьох типових тварин, розміри яких варіювалися від кількох міліметрів до метра. Кімберелла, наприклад, була краплеподібною істотою з однією широкою і закругленою, а іншою вузькою стороною, що нишпорить хоботом по морському дну в пошуках їжі. Як і сучасні равлики, вона могла рухатися за допомогою м'язової "ноги".

Також вчені вибрали для свого аналізу округлу і смуговану дикінсонію, триброхідій, який, мабуть, нерухомо лежав на морському дні, а також нещодавно відкриту ікарію розміром із зернівку, яка є найдавнішою з відомих двосторонньо-симетричних істот – організмів, правий бік яких є дзеркальним відображенням лівого та які мають отвори з протилежних сторін тіла, з'єднані травним каналом. За словами Еванса, ікарія, швидше за все, мала ротову порожнину, хоча вона і не збереглася в наявній скам'янілості.



Усі чотири тварини були багатоклітинними організмами і складалися з клітин різних типів. Більшість мали симетрію правої та лівої частин тіла, а також нецентралізовану нервову систему та мускулатуру.



Крім того, пошкоджені частини тіла цих тварин могли регенеруватися за допомогою процесу, що називається апоптозом. Гени, що регулюють цей процес, є ключовими елементами імунної системи людини, що дозволяє знищувати заражені вірусами та передракові клітини.



Вони також, ймовірно, мали частини геному, відповідальні за формування голови та сенсорних органів, які зазвичай на ній містяться. Однак складна взаємодія між цими генами, яка б дозволила цим структурам сформуватися, ще, ймовірно, не виникла.

"Те, що ми можемо стверджувати, що ці гени були присутні в організмі, який вимер ще пів мільярда років тому, на мою думку, дійсно дивно", - говорить Скотт Еванс.

Дослідження було підтримано грантом НАСА в галузі екзобіології та постлікарською стипендіальною програмою Пітера Бака.



Далі команда хоче вивчити мускулатуру та функції різних частин тіла цих істот, щоб зрозуміти перші кроки еволюції багатоклітинних видів.