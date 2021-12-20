Генна модифікація врятувала мишу від кишкової інфекції

10:41 30 листопад Київ, Україна

Американським ученим вдалося змінити профіль кишкового мікробіому в живому організмі, застосувавши генну інженерію. Вони створили бактеріофаг із вбудованою в нього системою CRISPR-Cas9, яка націлюється лише на конкретний штам кишкової палички у кишківнику мишей. Так вони змогли майже повністю усунути з кишкового мікробіому мишей обраний штам, не торкаючись інших. Результати оприлюднені в журналі Cell Reports.



Навіщо редагувати геном бактерій кишківника?



Як показали численні дослідження останніх років, кишковий мікробіом грає одну з основних ролей у підтримці та погіршенні здоров'я людини. Його роль залежить від чисельності та видового складу мікробного угруповання. Так, мікробіом кишківника вже пов'язували з розсіяним склерозом, захистом від радіації, схильністю до набору ваги, порушеннями сну, боязкістю у немовлят та запальними хворобами. Такі дослідження дозволяли виявити групи мікробів, які можуть бути залучені до розвитку або запобігання захворюванням. Але визначити роль окремих симбіонтів складно, оскільки це часто вимагає точного контролю складу кишкового мікробіому – можливості додавати чи усувати мікроби на рівні виду чи навіть штаму. Допомогти цьому можуть сучасні технології редагування геному, наприклад, система CRISPR-Cas. Її можна вбудувати в бактеріофаги, орієнтовані на конкретні бактерії. Інфікуючи бактеріальну клітину, вірус доставлятиме до неї систему редагування геному, яка внесе точні модифікації за бажанням дослідників. Подібну технологію в кишківнику живого організму вперше випробували вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско з колегами у своїй новій роботі.



Якою генетичною модифікацією займалися вчені?



Автори зосередилися на зміні геному кишкової палички (Escherichia coli) в організмі лабораторних мишей. Ця бактерія є частиною нормального мікробіому кишківника, але деякі її штами здатні спричинити серйозне отруєння. Для модифікації кишкової палички вчені використовували вірус М13, що природно її інфікує, але не викликає руйнування клітини при виділенні з неї віріонів. Вони змінили вірус, додавши до нього систему CRISPR-Cas9 і націливши на конкретний штам кишкової палички.



Чого вдалося досягти генній інженерії?



Спочатку вчені заразили 19 мишей двома стійкими до антибіотиків штамами кишкової палички. У той самий час тваринам давали антибактеріальні препарати, щоб збільшити кількість обраних E. coli в кишківнику. Зрештою це призвело до того, що ці штами стали домінантними в мікробіомі.



Отже, дослідники орально ввели частині мишей розчин із модифікованими бактеріофагами, націленими на один із штамів кишкової палички. Інструмент CRISPR-Cas9 дав їм можливість розпізнавати характерні для бактерій цього штаму фрагменти геному і розрізати частину ДНК, перешкодивши їхньому розмноженню.



Через два тижні частка кишкових бактерій, на які націлилися, у оброблених відповідними бактеріофагами мишей становила в середньому всього 1 відсоток. У той час, як у контрольної групи мишей, яким таких вірусів не вводили, досліджуваний штам кишкової палички становив у середньому 99 відсотків.



Вчені вважають, що їхня робота показує можливість застосування технології CRISPR для точної маніпуляції кишковим мікробіомом в організмі ссавців. Вони сподіваються, що в майбутньому подібним чином можна буде лікувати захворювання, наприклад, орієнтуючись на конкретних збудників. Це дозволить уникнути використання антибіотиків, що вражають не лише патогенні бактерії, а й корисні. Але перш ніж це стане можливим, необхідно вдосконалити підхід та оминути наявні обмеження. Наприклад, у цьому дослідженні вчені виявили кілька механізмів, завдяки яким бактерії можуть уникати впливу CRISPR-Cas9.