Генна інженерія допомогла виростити тварин необхідної статі

12:18 07 грудень Київ, Україна

Британські вчені показали, що інструмент редагування геному CRISPR-Cas9 можна пристосувати до контролю за статтю потомства тварин: за бажанням розводити особин тільки чоловічої чи жіночої статі, збільшивши при цьому частку осіб бажаної статі. Метод полягає у поділі елементів системи CRISPR-Cas9 за геномами материнського та батьківського організмів, поєднання яких в ембріонах дочок чи синів призведе до їхньої загибелі ще до імплантації в матку. Стаття з описом технології оприлюднена у журналі Nature Communications.



Навіщо нам вирощувати тварин однієї статі?



Тварини та тваринні продукти використовуються по всьому світу у величезних кількостях та з різних причин. Одними з основних сфер, що покладаються на розведення тварин, є наукові дослідження та сільське господарство. Крім масштабів, загальним для них є вибірковість щодо статі тварин. У більшості наукових досліджень, прагнучи зменшити кількість варіацій між піддослідними, вчені використовують тварин однієї статі. А вивчення багатьох хвороб та фізіологічних процесів, таких як рак простати чи грудей, формування яйцеклітин та сперматозоїдів, можливо здійснити лише на самцях чи самках.



У тваринництві зазвичай найбільшу цінність мають жіночі особини. Так, у рогатої худоби самки дають молоко, м'ясо та беруть участь у розмноженні, тоді як самці служать тільки для розведення та іноді м'яса. При вирощуванні свиней роль самців ще менша: оскільки після настання статевої зрілості їхнє м'ясо набуває неприємного запаху, то їх необхідно або каструвати, або вбити до пубертатного віку, що має етичні та економічні наслідки. Аналогічно, при вирощуванні курей самці, які не несуть яйця, потрібні далеко не в таких кількостях, в яких вони з'являються.



Проблему з надлишком окремої статі зараз вирішують переважно не надто морально та вигідно – знищенням зайвих особин. Наприклад, у світі щороку вбивають 6-7 мільярдів одноденних півнів. Доцільніше було б вирощувати тварин з бажаним перекосом щодо статі. Такі способи є, але вони не завжди мають високу ефективність, а крім цього впливають на фертильність або істотно зменшують кількість потомства. Допомогти може редагування геному. За допомогою інструменту молекулярних ножиць CRISPR-Cas9 вчені можуть призводити до загибелі ембріонів чоловічої чи жіночої статі, наприклад, у комарів, мух чи шовкопрядів. Але поки що технологія недостатньо вивчена для застосування у ссавців, що спонукало вчених Інституту Френсіса Крика та Кентського університету зайнятися дослідженням.



Як підлаштовували CRISPR-Cas9 до контролю статі ссавців?



Система редагування геному CRISPR-Cas9 складається з двох основних елементів: ферменту Cas9, здатного розрізати ДНК, і направляючої РНК, що вказує йому, де необхідно здійснити розріз. Щоб система діяла вибірково щодо статі, вчені вирішили помістити ген одного елемента в геном материнської особини, а ген іншого – у Х чи Y чоловічу хромосому. Таким чином, її дія проявиться тільки при об'єднанні направляючої РНК та ферменту в одному організмі, а носійство лише одного елемента не матиме негативних наслідків.



Але інструмент потрібно націлити на важливий ген, порушення якого спричинить загибель ембріона окремої статі на якомога більш ранньому етапі. Вчені хотіли, щоб це відбувалося на стадії кількох клітин ще до імплантації зародка в стінку матки. Вони націлили молекулярні ножиці на ген TOP 1, що кодує необхідний для нормальної реплікації та репарації ДНК фермент, а пошкодження якого призводить до смерті ембріонів у мишей на стадії 4-16 клітин. Випробування технології було проведено на генномодифікованих лабораторних мишах.



Як спрацювало генетичне редагування?



Спочатку вчені з'ясовували, чи можуть спричинити загибель жіночих ембріонів. Для цього вони схрестили самок, аутосома (не статева хромосома) яких містила ген направляючої РНК, з самцями, чиї Х хромосоми мали ген білка Cas9. Оскільки у ссавців жіноча стать визначається набором статевих хромосом XX, то об'єднання двох елементів системи CRISPR-Cas9 (по одному з автосоми від матері та Х хромосоми від батька) у дочок має призвести до їхньої нежиттєздатності. Підхід виявився дуже успішним: у 36 виводках, у яких сумарно народилося 130 дитинчат, не було жодної самки.



В іншому експерименті дослідники схрестили самок, які мали ген направляючої РНК із самцями, у яких ген Cas9 містився вже на Y хромосомі. У такому разі дочки, у яких набір XX і Y немає хромосоми, успадковували від матерів ген направляючої РНК, але не отримували від батька ген Cas9 і виживали. Тоді як у геномі ембріонів самців, що мають набір ХY, поєднувалися обидва елементи системи CRISPR, і вони гинули. З 36 виводків, у яких народилося 120 дитинчат, не було жодного самця.



Цікаво, що всупереч очікуванням отримати зниження кількості потомства у тварин на 50 відсотків, вчені спостерігали за збереженням його на рівні 61-72 відсотки від показника контрольних тварин. Тобто дитинчат однієї статі народжується навіть більше, ніж зазвичай. Ймовірно, через загальне зменшення кількості ембріонів трансгенів, що не мають летальної комбінації, мають більш високі шанси вижити і імплантуватися.



Таким чином, вчені представили технологію контролю за статтю потомства, яка має 100-відсоткову ефективність у мишей і при цьому не має негативного впливу на плодючість батьків або здоров'я дитинчат. Оскільки ген TOP 1 консервативний у ссавців, подібний спосіб генетичного контролю можна буде застосувати і для інших тварин, зокрема, свиней та рогатої худоби. Крім того, хоча стать у птахів визначається іншим чином, автори описують у статті метод пристосування їхньої технології до регуляції кількості самців у птахівництві. Вони сподіваються, що завдяки результатам їхньої праці вдасться знизити кількість зайвих жертв у науці та тваринництві. Втім, сільському господарству спочатку доведеться подолати ворожість до генної модифікації.