Генетична ідентичність близнюків сильно перебільшена – вчені

11:11 26 листопад Київ, Україна





Але й генетично деякі близнюки неоднакові, як з'ясували вчені на чолі з Гакононом Джонсоном (Hakon Jonsson) із компанії «deCODE Genetics» в Ісландії. Для свого дослідження вчені проаналізували 387 пар близнюків та їхні сім'ї, з'ясувавши, чи відрізняються їхні ДНК.



Відмінності у ДНК близнюків можуть бути, якщо у клітинах одного зародка відбуваються мутації, а в іншому ні. Це можливо, оскільки ембріони діляться у перші дні після запліднення. Згідно з поширеними теоріями, близнюки мають однаковий геном . Оскільки геном розвивається з тієї ж заплідненої яйцеклітини, послідовність ДНК у їхніх клітинах має бути ідентичною. При цьому брати та сестри можуть по-різному виглядати, писати різними руками, інакше поводитися і мати різний стан здоров'я. Це можна пояснити впливом довкілля, і навіть эпігенетичними змінами ДНК, які впливають на активність генів.Але й генетично деякі близнюки неоднакові, як з'ясували вчені на чолі з Гакононом Джонсоном (Hakon Jonsson) із компанії «deCODE Genetics» в Ісландії. Для свого дослідження вчені проаналізували 387 пар близнюків та їхні сім'ї, з'ясувавши, чи відрізняються їхні ДНК.Відмінності у ДНК близнюків можуть бути, якщо у клітинах одного зародка відбуваються мутації, а в іншому ні. Це можливо, оскільки ембріони діляться у перші дні після запліднення.

"Досі середньої кількості відмінностей у геномах монозиготних близнюків не визначали, також невідомо було, які мутації і коли наступають", - пояснили вчені.

Аналізи показали: близько 15% однояйцевих близнюків мають зумовлені мутаціями генетичні відмінності. Кількість відмінностей коливається від кількох до 100 генетичних змін. У середньому генетична різниця між усіма досліджуваними парами близнюків становила близько 5,2 мутації.



Порівняння також дозволяє визначити, коли настали присутні у близнюків мутації. Якщо, наприклад, усі клітини організму та ембріональні клітини близнюка наділені певною мутацією, якої немає в іншого з близнюків, тоді генетична зміна має відбутися на ранній стадії ембріонального розвитку – від одного до двох тижнів після запліднення. Адже в цей момент культури клітин ембріонів відокремлюються від клітин організму, пояснили вчені.



У деяких випадках наступають мутації у клітинах ще спільної зиготи. Якщо потім ця клітина відокремлюється і з неї виходить близнюк, він отримує мутацію.

"Мутації, які зустрічаються серед піддослідних близнюків і передаються генетично, мали відбуватися з однієї клітинної культури, що утворилася від 5 до 6 мітозів після виникнення зиготи", - сказав Джонсон та його команда.

Але мутації можуть відбуватися навіть після поділу двох близнюків. Чим раніше це станеться, тим сильніше мутація пошириться на органи та тканини. Бувають також випадки, коли близнюки при розподілі ембріонів переймають як мутовані, і немутовані клітини. Тоді мутації будуть присутні лише у деяких тканинах близнюка.

«Досі фенотипні відмінності у монозиготних близнюків переважно пояснювали впливами довкілля, – сказав Джонсон та його команда. - Виходили з того, що вплив від цих мутацій, що відрізняють близнюків, несуттєвий». Проте нові результати доводять, що так буває не завжди.

Це важливо і для дослідження близнюків у медицині. Адже порівняння двох близнюків часто роблять, щоб визначити масштаб спадкових компонентів у розвитку хвороб.