Космічний телескоп «Габбл» зафіксував потрійне злиття галактик за 681 мільйон світлових років від нас у сузір'ї Раку. Галактику IC 2431 знайшли в рамках проєкту Galaxy Zoo, в якому понад сто тисяч астрономів-аматорів класифікують галактики за знімками, зробленими "Габблом".
На опублікованому NASA фото можна розглянути пилові хмари та зіркові вихори у світлі фонової галактики, яка дозволяє «зазирнути» за газопилову хмару, що закриває центр зображення IC 2431. У міру того, як газ із трьох сусідніх галактик стикається та конденсується, з нього потім з'являться нові зірки.
Це зображення із серії спостережень "Габбла", націлені на пошук незвичайних галактик, виявлених у рамках цивільного наукового проєкту Galaxy Zoo. NASA запросили понад сотню тисяч добровольців для класифікації зображень понад 900 тисяч галактик, зроблених телескопом. За словами агентства, краудсорсинговий проєкт за 175 днів роботи виконав те, на що астрономам знадобилися б роки.
Злиття є звичайним процесом для галактик і навіть наша власна галактика - Чумацький Шлях, як нещодавно з'ясувалося, увібрала у себе близько п'яти галактик з більш ніж сотнею мільйонів зірок і близько п'ятнадцяти з не менш як десяти мільйонами зірок у період між 6 і 11 мільярдами років тому. А кулясті скупчення зірок нашого галактичного супутника, карликової галактики Велика Магелланова Хмара, викрили, що навіть такі невеликі утворення не відмовляються від поглинання інших.
На опублікованому NASA фото можна розглянути пилові хмари та зіркові вихори у світлі фонової галактики, яка дозволяє «зазирнути» за газопилову хмару, що закриває центр зображення IC 2431. У міру того, як газ із трьох сусідніх галактик стикається та конденсується, з нього потім з'являться нові зірки.
Це зображення із серії спостережень "Габбла", націлені на пошук незвичайних галактик, виявлених у рамках цивільного наукового проєкту Galaxy Zoo. NASA запросили понад сотню тисяч добровольців для класифікації зображень понад 900 тисяч галактик, зроблених телескопом. За словами агентства, краудсорсинговий проєкт за 175 днів роботи виконав те, на що астрономам знадобилися б роки.
Злиття є звичайним процесом для галактик і навіть наша власна галактика - Чумацький Шлях, як нещодавно з'ясувалося, увібрала у себе близько п'яти галактик з більш ніж сотнею мільйонів зірок і близько п'ятнадцяти з не менш як десяти мільйонами зірок у період між 6 і 11 мільярдами років тому. А кулясті скупчення зірок нашого галактичного супутника, карликової галактики Велика Магелланова Хмара, викрили, що навіть такі невеликі утворення не відмовляються від поглинання інших.
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