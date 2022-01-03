"Габбл" уперше побачив магнітосферу в екзопланеті. Це теплий Нептун

Всі планети в Сонячній системі, крім Венери, мають магнітне поле або мали його в минулому. Але незважаючи на те, що сьогодні відомо кілька тисяч екзопланет, досі нам не вдавалося безпосередньо побачити у них магнітосферу. Хоча, якщо судити з нашої власної Сонячної системи, магнітосферу в екзопланеті може видати радіовипромінювання, що виходить від неї, а також незвичайні особливості її транзитів по диску своєї зірки. Взаємодія зірка-планета призведе до зміни магнітосфери: зірковий вітер здатний заповнити плазмосферу планети (внутрішню область магнітосфери) іонізованим газом, що може змінити тривалість транзиту. Однак досі не можна було однозначно пов'язати такі спостереження з наявністю у екзопланети магнітосфери. В опублікованій статті група астрономів з Інституту астрофізики в Парижі повідомила результати спостережень телескопа Габбл в ультрафіолетовому діапазоні за допомогою спектрографів STIS та COS. Він побачив шість транзитів схожої на Нептун планети HAT-P-11b, під час яких вдалося побачити магнітне поле, яке створюється нею. Що це за планета?



HAT-P-11b – це тепла (близько 870 Кельвінів), не дуже масивна планета масою 0,08 маси Юпітера, що обертається навколо активної зірки-карлика головної послідовності на відстані 0,04 астрономічної одиниці. Втім, цей теплий Нептун – одна із небагатьох екзопланет із малою масою, у нижніх шарах атмосфери якої виявили воду. "Габбл" стежив за HAT-P-11b у 2016-2017 роках.



Порівнюючи зоряні спектри перед проходженням планети диском зірки зі спектрами під час транзиту, астрономи помітили значне поглинання HAT-P-11b ліній водню, гелію, вуглецю та кисню. Спостереження повторювалися, тому не були пов'язані з активністю зірки. Так, відстежуючи розподіл нейтральних водню і кисню, а також іонізованого вуглецю поблизу екзопланети, вдалося встановити — вона оточена плазмосферою і має протяжний хвіст магнітосфери, що містить іони, і тягнеться на 1,8-3,1 астрономічної одиниці.



Також за новими даними виявилося, що металевість HAT-P-11b у шість разів більша за сонячну і втричі більша, ніж металевість її батьківської зірки. Напруженість екваторіального магнітного поля HAT-P-11b оцінили приблизно у 1-5 гаус. Таким чином, властивості HAT-P-11b більше схожі на юпітеріанські, ніж на планети, схожі на Нептун, незважаючи на його невелику масу. Цікаво, що за новими даними металевість і напруженість магнітного поля планети суперечать моделюванню еволюції HAT-P-11b, де вона була в 56 разів більш металевою, ніж Сонце.



Вирішити протиріччя з попередніми моделями вчені пропонують, переглянувши параметри моделювання. Наприклад: маси ядра, час утворення планети, відстані від зірки, наявність поблизу планети з масою Юпітера тощо. До них пропонують додати моделі, розширені на надра планет, до ядра, щоб була можливість оцінити динамо-процеси. Джерелом енергії для необхідної конвекції може бути первісне тепло планети, що дозволить спускатися в ядро важким елементам.