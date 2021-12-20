"Габбл" повернув до роботи третій із чотирьох своїх дослідницьких інструментів

Космічний телескоп «Габбл», який щойно отримав продовження контракту на обслуговування, повернув із безпечного режиму свій третій із чотирьох інструментів. Наукові спостереження продовжила камера Wide Field Camera 3, яка виконує більшість наукових спостережень телескопа, повідомляє NASA.
Поки ми чекаємо на запуск наступника «Габбла» — телескопа імені Джеймса Вебба, сам космічний довгожитель на 32 році своєї роботи досі не планує покидати дослідницький пост. Нещодавно у NASA повідомили, що підписали з Науковим інститутом космічного телескопа в Балтіморі новий п'ятирічний контракт із підтримки наукової програми Габбла. Втім, останній місяць телескоп перебуває у безпечному режимі через втрату науковими інструментами синхронізації.
Паралельно з тим, як команда телескопа шукає причини збоїв, вони поступово повертають інструменти до наукової роботи та розробляють програмне забезпечення у разі подібних інцидентів. Першою повернули частину пристрою ближньої інфрачервоної камери та багатооб'єктного спектрометра (NICMOS), щоб визначити, які сигнали втрачають інструменти "Габбла". Це найстаріший інструмент на станції, який майже не використовувався, проте в той самий час менше зазнав втрат інформації. Далі із безпечного режиму повернули одну з камер телескопа Advanced Camera for Surveys.
І зовсім недавно до роботи повернувся інструмент, що найчастіше використовується на телескопі — камера Wide Field Camera 3, на яку припадає більше третини часу всіх наукових спостережень Габбла. З першого жовтня NASA не фіксували жодних збоїв у роботі телескопа.
Наступним на черзі виходу із безпечного режиму є спектрограф Cosmic Origins Spectrograph. На ньому команда планує протестувати нове програмне забезпечення для Габбла, яке допоможе відновлювати втрачені повідомлення, якщо інструменти знову втратять синхронізацію.
Поки ми чекаємо на запуск наступника «Габбла» — телескопа імені Джеймса Вебба, сам космічний довгожитель на 32 році своєї роботи досі не планує покидати дослідницький пост. Нещодавно у NASA повідомили, що підписали з Науковим інститутом космічного телескопа в Балтіморі новий п'ятирічний контракт із підтримки наукової програми Габбла. Втім, останній місяць телескоп перебуває у безпечному режимі через втрату науковими інструментами синхронізації.
Паралельно з тим, як команда телескопа шукає причини збоїв, вони поступово повертають інструменти до наукової роботи та розробляють програмне забезпечення у разі подібних інцидентів. Першою повернули частину пристрою ближньої інфрачервоної камери та багатооб'єктного спектрометра (NICMOS), щоб визначити, які сигнали втрачають інструменти "Габбла". Це найстаріший інструмент на станції, який майже не використовувався, проте в той самий час менше зазнав втрат інформації. Далі із безпечного режиму повернули одну з камер телескопа Advanced Camera for Surveys.
І зовсім недавно до роботи повернувся інструмент, що найчастіше використовується на телескопі — камера Wide Field Camera 3, на яку припадає більше третини часу всіх наукових спостережень Габбла. З першого жовтня NASA не фіксували жодних збоїв у роботі телескопа.
Наступним на черзі виходу із безпечного режиму є спектрограф Cosmic Origins Spectrograph. На ньому команда планує протестувати нове програмне забезпечення для Габбла, яке допоможе відновлювати втрачені повідомлення, якщо інструменти знову втратять синхронізацію.
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