Фізики вперше виміряли час життя бозона Хіггса експериментально

13:04 03 січень Київ, Україна

Аналізуючи дані, зібрані експериментом CMS під час другого сезону роботи Великого адронного колайдера, колаборації фізиків вперше вдалося виміряти час життя бозона Хіггса. Він вписався у передбачення Стандартної моделі та допоможе обмежити взаємодію бозона Хіггса з іншими частинками. Препринт з результатами експерименту доступний на сторінці колаборації CMS, а коротко про деталі визначення часу життя бозона Хіггса повідомляє CERN.



Звідки взявся бозон Хіггса?



Стандартна модель дає елегантний опис взаємодій всіх елементарних частинок. Це ферміони, що є будівельними блоками матерії, і бозони, що є носіями фундаментальних електрослабких та сильних взаємодій, здатних пов'язувати ферміони разом. Крім того, стандартна модель постулює - існує механізм, відповідальний за появу елементарних частинок мас. Ним і став бозон Хіггса - частка поля, взаємодія з яким наділяє всі частини масою.



Майже пів століття він вислизав із рук вчених і не давав жодних експериментальних доказів свого існування, але врешті-решт був виявлений у 2012 році на Великому адронному колайдері колабораціями ATLAS та CMS. Масу частки оцінили приблизно 125 гігаелектронвольтів. І з огляду на унікальну роль бозона Хіггса у Стандартній моделі, тобто фізиці, якою ми її знаємо, детальне вивчення його властивостей є основною метою, адже будь-яке відхилення від теорії вкаже існування фізики за межами моделі.



Як виміряти час життя частки?



Окрім маси, ще однією фундаментальною властивістю частинок є час їхнього життя. З усіх відомих Стандартних моделей частинок лише деякі стабільні, а більшість, у тому числі бозон Хіггса, існують досить короткий час, поки не розпадуться на інші, більш легкі частки. Передбачений Стандартною моделлю час його життя дорівнює приблизно 1,6x10^-22, а потім у бозона Хіггса є багато можливих шляхів розпаду. Наприклад, на два лептони і фотон, який припускали теоретично і нещодавно експериментально підтвердили.



На жаль, навіть передбаченого в теоретичному часі життя бозона Хіггса не вистачить, щоб його можна було виміряти безпосередньо в детекторі. Частка пролітає надто невелику відстань, щоб була можливість підтвердити, що бозон Хіггса справді має такий короткий час життя.



Поки що експериментальні виміри цього параметра відрізняються на дев'ять порядків від передбачень стандартної моделі. Зробити їх допоміг один із фундаментальних принципів квантової механіки – принцип невизначеності Гейзенберга. Він забезпечує прямий зв'язок між часом життя частинки та невизначеністю, з якою відома її маса. Цей розкид маси називається шириною розпаду — такий собі діапазон можливих мас бозона Хіггса, який обернено пропорційний його часу життя. Однак у цієї частки він приблизно в 200 разів менший, ніж необхідно, щоб його міг зафіксувати детектор. Звідси й такі далекі від передбачених значення.



Тому фізики вирішили підійти до вимірювань з іншого боку та використати спосіб розпаду бозона Хіггса на інші частки, щоб визначити час його життя.





То скільки живе бозон Хіггса?



У квантовій механіці частка, що бере участь у взаємодії, може бути або «в масовій оболонці», що означає, що вона має свою номінальну масу, або «поза масовою оболонкою», що означає, що її маса може набувати довільного значення. Тобто чи перевищує інваріантна маса калібрувальних W-і Z-бозонів, що народжуються при розпаді бозона Хіггса, суму їхніх фізичних мас чи ні. Наприклад, при розпаді бозона Хіггса на оболонці на пару W- та Z-бозонів з масами близько 80 і 91 гігаелектронвольт відповідно, один з них повинен бути поза масовою оболонкою – мати відмінну від номінальної масу. І навпаки, як тільки бозон Хіггса утворюється поза оболонкою з досить великою інваріантною масою, W- та Z-бозони утворюються на оболонці. Це дозволяє принцип невизначеності Гейзенберга.



Імовірність виявити такий народжений поза оболонкою бозон Хіггса становить лише 10 відсотків усіх можливих сценаріїв подій утворення бозона Хіггса, запропонованих Стандартною моделлю. Проте проаналізувавши дані другого сезону роботи Великого адронного колайдера з 2016 по 2018 роки, вченим вдалося знайти свідчення утворення бозонів Хіггса поза оболонкою з його розпадів на два нейтральних векторних Z-бозони, які потім розпадалися на чотири заряджені лептони або два заряди.



Виявлені розпади бозона Хіггса, що свідчили про його утворення на масовій оболонці, підтверджуються із ймовірністю понад 99,9% (3,6 стандартного відхилення). Так вдалося виміряти ширину його розпаду, що вказала - час життя бозона Хіггса становить 2,1×10^-22 секунди, що в рамках експериментальної похибки збігається з передбаченням Стандартної моделі.