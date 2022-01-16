Фізична активність щодня: навіщо, як і де знайти час?

20:51 14 січень Київ, Україна

Не секрет, що від того, як часто ми рухаємось, залежить наше здоров'я, розмір джинсів та здатність наздогнати тролейбус. Наше тіло досконало створене еволюцією для втечі від хижаків, добування їжі та пошуку партнера. Зараз практично всі ці завдання можна успішно виконувати за допомогою наших великих та маленьких гаджетів, а ми можемо спокійно сидіти чи лежати, закинувши ніжку на ніжку. Проте за такий комфорт доводиться розплачуватися.



Недостатня рухливість і сидяче-лежачий спосіб життя загрожують не тільки поганою фізичною формою, але й істотним підвищенням ризиків виникнення діабету другого типу, проблем зі сном, болів у шиї та спині, проблем із кровообігом. Надмірне сидіння провокує виникнення онкозахворювань кишківника, ендометрію та молочної залози.



Виконання фізичних вправ покращує кровообіг, допомагає нам долати стрес, тримає у бойовій готовності наш імунітет, покращує колір шкіри та нашу самооцінку.



Темп життя, хоч і сидячи, але зашкалює, сотня справ, що вимагають уважності, стрес, від якого не можна просто взяти та втекти, як було, наприклад, кілька тисяч років тому… Де взяти час, коли його немає?

Наводимо рекомендації на сайті Національної служби охорони здоров'я Англії. А вони пишуть, що для того, щоб залишатися здоровими, дорослим людям потрібно:

Хоча б 150 хв помірної аеробної активності на тиждень (наприклад, їзда велосипедом чи швидка ходьба), і хоча б 2 рази на тиждень виконання силових вправ попри на всі головні групи м'язів;



Або





Або Хоча б 75 хв інтенсивної аеробної активності на тиждень (наприклад, біг або великий теніс) і хоча б 2 рази на тиждень виконання силових вправ на всі основні групи м'язів.

Також наводиться приклад можливого комбінування: 2 x 30-хвилинні пробіжки плюс 30 хвилин швидкої ходьби дорівнює приблизно 150 хвилинам помірних аеробних вправ. Ну і, звичайно, сюди ж силові вправи двічі на тиждень.



Крім того, рекомендується чергувати періоди тривалого сидіння з легкою фізичною активністю.



У висновках одного з метааналізів на цю тему пропонують щоденну 60-75-хвилинну помірну фізичну активність, як певну мінііндульгенцію за сидячий спосіб життя – знижуються ризики передчасної смерті через порушення, пов'язані з тривалим сидінням.

Наведемо маленькі лайфхаки, які можуть допомогти більше рухатися, і знайти безцінний час на помірні навантаження та силові вправи.

Вибирайте пересування пішки, замість використання транспортних засобів, щоразу, коли є така можливість. Відтепер ми пам'ятаємо, що це не марнування часу, а інвестиція у власне здоров'я;

Розмовляючи телефоном – ходіть чи виконуйте прості вправи;

Вставайте з робочого місця та спілкуйтеся з колегами особисто замість електронного листування - щоразу, коли це можливо;

Плануєте зустріч? Нехай це буде прогулянка замість сидіння у кафе;

Вибирайте хобі, яке змусить вас більше рухатися та дихати частіше;

Візьміть на озброєння сучасні дари прогресу – існує широка різноманітність мобільних додатків, що нагадують, що Вам потрібно зробити перерву та рухатися, розкажуть, яка вправа та як швидко натренує, а також познайомить із новими друзями;

Перед телевізором зручно виконувати прості вправи з пілатесу, йоги та вправи на розтяжку, а чистячи зуби можна добре підкачати литкові м'язи;

Гуляєте з дитиною? Приєднайтесь до рухливої гри або просто присідайте, або віджимайтеся від найближчої лавки;

У черзі в супермаркеті можна качати біцепси кошиком із покупками;

Паркуйтесь по периметру паркування. Це не лише ознака гарного тону, а й можливість пройти зайву сотню кроків;

Стоїте біля плити? Помахайте ногою. Потім другою. Сушите волосся феном – зробіть те саме;

Повертаєтеся з роботи повз спортивний майданчик? Затримайтеся на 5 хвилин і зробіть кілька вправ, які добре виходять. Щоразу помічатимете, що настрій суттєво покращується;

Чекаєте на дзвінок або поки закипить чайник? Сідайте, віджимайтеся або качайте прес.

І пам'ятайте, що до великих перемог ведуть маленькі кроки, а до здоров'я – не лише бігові доріжки у спортзалах, а й наш, як зараз кажуть, лайфстайл.