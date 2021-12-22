Чинник, що продовжує життя майже на 10 років

11:42 22 грудень Київ, Україна

Хто не мріє продовжити своє життя на багато років? Але чи достатньо лише мріяти, чи потрібно щось робити? Вже не секрет, що довго жити допомагають фізична активність, правильне харчування та відмова від шкідливих звичок. Займатися цим треба починати ще в молодості. Але вивчаючи питання довголіття, дослідники виявили ще одну важливу умову, здатну продовжити життя на 10 років. Цією умовою є освіта людини.

Вчені Віденського університету економіки та бізнесу стверджують, що саме освіта має на одному рівні з охороною здоров'я піклуватися про життя громадян. Але для цього необхідно, щоб вона відповідала таким умовам: доступність освіти, справедливе оцінювання досягнень учня, а також всебічна програма навчання, яка виключає будь-які види дискримінації.

Ще п'ять років тому вчені з Лондонської школи економіки довели сприятливий вплив освіти на продовження життя. Вони зазначили, що інтелектуально розвинені та високо освічені люди набагато частіше доживають до глибокої старості та проживають у середньому на 10 років довше, ніж ті, хто не мав освіти.

У загальному масштабі саме на освіті започатковано економічний розвиток суспільства. А в такому розвиненому та благополучному суспільстві й медицина має високий рівень, і сама якість життя. Погодьтеся, що в таких умовах є всі передумови довголіття.