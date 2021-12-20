Європейці сивіють раніше, ніж африканці - дослідження

Цілком природно, що з віком волосся сивіє. Але момент, коли воно починає сивіти, залежить від етнічності, з'ясували вчені. За їхніми даними, волосся європейців починає сивіти в середньому в 35 років, африканців — на 10 років пізніше.
Після певного віку волосся починає сивіти, на що є природні причини, зумовлені процесом старіння. Адже з віком організм виробляє менше колірного пігменту меланіну. Коли волосся певної людини починає сивіти, залежить від генетики та способу життя. Відомо, що на сивіння впливає певний ген і що при значному стресі волосся передчасно втрачає колір.
Але виявилося, що до факторів появи сивого волосся належить і етнічна приналежність. Раніше цей зв'язок майже не досліджували, тому вчені на чолі з Майрою Меймон (Mayra Maymone) з університету Бостона описали ознаки старіння волосся у представників різних географічних популяцій.
Після певного віку волосся починає сивіти, на що є природні причини, зумовлені процесом старіння. Адже з віком організм виробляє менше колірного пігменту меланіну. Коли волосся певної людини починає сивіти, залежить від генетики та способу життя. Відомо, що на сивіння впливає певний ген і що при значному стресі волосся передчасно втрачає колір.
Але виявилося, що до факторів появи сивого волосся належить і етнічна приналежність. Раніше цей зв'язок майже не досліджували, тому вчені на чолі з Майрою Меймон (Mayra Maymone) з університету Бостона описали ознаки старіння волосся у представників різних географічних популяцій.
Команда вчених проаналізувала дані близько 70 публікацій, присвячених віковим змінам волосся. При цьому вчені зосередилися на відмінностях у людей європейського, азіатського, африканського та латиноамериканського походження. Крім того, вчені порівняли структуру волосся та вплив зовнішніх пошкоджень, зумовлених, зокрема, УФ-світлом або фарбами для волосся, після чого запропонували шляхи захисту волосся.
Виявилося: момент, коли волосся починає старіти, відрізняється у людей різного етнічного походження. Європейці зі світлою шкірою починають сивіти в середньому в 35 років, азійці (монголоїди) – ближче до 40 років. Люди африканського походження починають сивіти на 10 років пізніше за європейців — тобто після 45 років.
Ці відмінності можна пояснити меланосомами – органелами у пігментних клітинах, які творять, накопичують та транспортують меланін.
Виявилося: момент, коли волосся починає старіти, відрізняється у людей різного етнічного походження. Європейці зі світлою шкірою починають сивіти в середньому в 35 років, азійці (монголоїди) – ближче до 40 років. Люди африканського походження починають сивіти на 10 років пізніше за європейців — тобто після 45 років.
Ці відмінності можна пояснити меланосомами – органелами у пігментних клітинах, які творять, накопичують та транспортують меланін.
Також вчені з'ясували: починаючи з 50 років, люди європейського походження мають менш міцне волосся, а з 35 років — менш густе. У азіатів волосся втрачає свою міцність і щільність у віці 40-50 років, але в цілому у них менше волосся, ніж у європейців. Щільність волосся африканців зазвичай ще менша і з віком зменшується через ламкість волосся. Підвищена ламкість волосся у людей африканського походження пов'язана з тим, що в їхньому волоссі менше шарів кератину, сказали Маймон та її колеги.
При цьому в афроамериканців з віком частіше трапляються ушкодження в корінні волосся, а у світлошкірих людей і азіатів зазвичай страждають зовнішні кінці волосся. Принаймні у азіатів це можна пояснити підвищеною кількістю ліпідів.
Як правило, волосся людей усіх етнічних груп піддається впливу хімічних миючих засобів, теплого повітря та кольорових фарб.
Якщо волосся азіатів демонструє більш високу стійкість проти зовнішніх впливів, то африканське волосся піддається великим навантаженням.
Отримані свідчення важливі для розробки стратегії догляду за волоссям та їхнього захисту від передчасної ламкості та старіння.
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