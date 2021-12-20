Європейці сивіють раніше, ніж африканці - дослідження

12:22 25 листопад Київ, Україна

Цілком природно, що з віком волосся сивіє. Але момент, коли воно починає сивіти, залежить від етнічності, з'ясували вчені. За їхніми даними, волосся європейців починає сивіти в середньому в 35 років, африканців — на 10 років пізніше.



Після певного віку волосся починає сивіти, на що є природні причини, зумовлені процесом старіння. Адже з віком організм виробляє менше колірного пігменту меланіну. Коли волосся певної людини починає сивіти, залежить від генетики та способу життя. Відомо, що на сивіння впливає певний ген і що при значному стресі волосся передчасно втрачає колір.



Але виявилося, що до факторів появи сивого волосся належить і етнічна приналежність. Раніше цей зв'язок майже не досліджували, тому вчені на чолі з Майрою Меймон (Mayra Maymone) з університету Бостона описали ознаки старіння волосся у представників різних географічних популяцій.

«Незважаючи на подібний хімічний склад, структурні особливості волосся відрізняються у різних етнічних групах, а в результаті – і старіння волосся відбувається по-різному, – пояснила колега Маймон Нілам Ваші (Neelam Vashi). — Враховуючи, що населення стає старшим і різноманітнішим, все важливіше розуміти процеси, що зумовлюють старіння різних типів волосся».

Команда вчених проаналізувала дані близько 70 публікацій, присвячених віковим змінам волосся. При цьому вчені зосередилися на відмінностях у людей європейського, азіатського, африканського та латиноамериканського походження. Крім того, вчені порівняли структуру волосся та вплив зовнішніх пошкоджень, зумовлених, зокрема, УФ-світлом або фарбами для волосся, після чого запропонували шляхи захисту волосся.



Виявилося: момент, коли волосся починає старіти, відрізняється у людей різного етнічного походження. Європейці зі світлою шкірою починають сивіти в середньому в 35 років, азійці (монголоїди) – ближче до 40 років. Люди африканського походження починають сивіти на 10 років пізніше за європейців — тобто після 45 років.



Ці відмінності можна пояснити меланосомами – органелами у пігментних клітинах, які творять, накопичують та транспортують меланін.

"Дослідження з'ясувало, що зразки волосся африканців мають більшу кількість і щільність меланосом, ніж зразки волосся європеоїдів або монголоїдів, що може бути причиною пізнішого сивіння африканського волосся", - пояснили вчені.

Також вчені з'ясували: починаючи з 50 років, люди європейського походження мають менш міцне волосся, а з 35 років — менш густе. У азіатів волосся втрачає свою міцність і щільність у віці 40-50 років, але в цілому у них менше волосся, ніж у європейців. Щільність волосся африканців зазвичай ще менша і з віком зменшується через ламкість волосся. Підвищена ламкість волосся у людей африканського походження пов'язана з тим, що в їхньому волоссі менше шарів кератину, сказали Маймон та її колеги.

«Серед африканців також частіше спостерігається заплутування волосся, оскільки їхнє волосся часто має дрібні кучері і закручується, що зрештою призводить до посиленої ламкості», — додали вчені.

При цьому в афроамериканців з віком частіше трапляються ушкодження в корінні волосся, а у світлошкірих людей і азіатів зазвичай страждають зовнішні кінці волосся. Принаймні у азіатів це можна пояснити підвищеною кількістю ліпідів.

"Волосяні ліпіди виконують бар'єрну функцію проти зовнішніх пошкоджень", - розповіли вчені.

Як правило, волосся людей усіх етнічних груп піддається впливу хімічних миючих засобів, теплого повітря та кольорових фарб.

«Як волосся реагує на зовнішні впливи, залежить від етнічного походження», — наголошують вчені.

Якщо волосся азіатів демонструє більш високу стійкість проти зовнішніх впливів, то африканське волосся піддається великим навантаженням.



Отримані свідчення важливі для розробки стратегії догляду за волоссям та їхнього захисту від передчасної ламкості та старіння.