Естрогени впливають на концентрацію та пам'ять - вчені

18:45 27 грудень Київ, Україна

Жіночі статеві гормони - естрогени, що виділяються нейронами в головному мозку і у чоловіків, і у жінок - відіграють важливу роль у підтримці пам'яті. Про це йдеться у науковій роботі дослідників з Університету Августа у Джорджії, США, яка була опублікована у журналі Journal of Neuroscience.

Естрогени – це група гормонів, найактивніших у жіночому організмі. Однак усі естрогени утворюються з чоловічих статевих гормонів – андрогенів – за допомогою каталізатора, який називається ароматазою. Естрогени виробляються переважно яєчниками і є одними з основних речовин, які забезпечують жіноче репродуктивне здоров'я. Але ці гормони виробляються також у шкірі, жировій тканині, молочних залозах та мозку в обох статей.



Вчені встановили, що коли нейрони мозку продукують мало естрогену, то між нервовими клітинами утворюється значно менше зв'язків – синапсів. Це важливо, тому що кількість нейронів та синапсів між ними якраз і визначає нашу здатність до запам'ятовування.. Чим їх більше, тим міцніша наша пам'ять і гнучкіший розум.



Вчений Дарелл Бранн та його колеги проводили досліди на мишах, яким блокували виділення ферменту ароматази у нейронах. Дослідники стримували виділення ароматази, унеможливлюючи перетворення андрогенів на естроген. Це блокування проводилося в передньому мозку, де знаходиться гіпокамп, що забезпечує довгострокову та просторову

пам'ять, і навіть кора – структура, відповідальна пам'ять, увагу, свідомість і мислення.

Виявилося, що у тварин, яким знизили рівні ароматази та естрогену на 70-80%, у порівнянні з нормальними мишами погіршувалась просторова пам'ять, здатність до розпізнавання та пригадування небезпечних для них речей. Коли їм відновлювали рівень естрогену, їхній стан одразу покращувався.



Це справедливо як для мишей. Про погіршення пам'яті під час лікування препаратами, що стримують виділення ароматази, повідомляли також пацієнти з естрогензалежним раком молочних залоз.



При проведенні поведінкових тестів у досвід включили мишей, яким видалили яєчники, щоб уникнути циркулюючого естрогену в мозку. Зі зниженим рівнем естрогену зміцнення синапсів, що є одним із ключових процесів у запам'ятовуванні, відбувалося недостатньо ефективно. Однак, як тільки безпосередньо в гіпокамп додали еквівалентну кількість естрогену, мозок за кілька хвилин відновив цю здатність.



Виключаючи ароматазу, вчені зауважили, що погіршується робота білків CREB та BDNF. Вони також беруть участь у процесах навчання та запам'ятовування.



Знахідка вчених вказує на те, що естроген, який продукується нейронами, є новим нейромодулятором – речовиною, за допомогою якої спілкуються нервові клітини, і без якої неможливі такі процеси, як мислення. А запускається цей процес, швидше за все, глутаматом – усім поширеною харчовою добавкою, звичною у мозку та виконує важливу функцію збудження нервових клітин.



Астроцити – інший тип клітин мозку, однією з функцій яких є формування каркасу нейронів шляхом їхнього групування. Як показало дослідження, вони виділяють естрогени лише у відповідь на травму. У такому разі речовини, що виділяються імунними клітинами при травмуванні, мабуть, спонукають саме астроцитів до вироблення гормону.



Тепер вчені у дослідах блокують ароматазу і в нейронах, і в астроцитах одночасно, оскільки ці два типи клітин пов'язані. Вони вважають, що дізнавшись, як саме регулюється ароматаза в мозку і чи знижується рівень естрогену в мозку з віком, можна відкрити шлях до розробки нової стратегії лікування деменції та втрати пам'яті.