Електростимуляція спинного мозку дозволила людям із паралічем покататися на велосипеді. Відео

11:22 09 лютий Київ, Україна

Європейські вчені представили вдосконалений електростимулятор спинного мозку, який дозволяє паралізованим людям відновити можливість ходити та виконувати інші звичні дії, наприклад, їздити на лежачому велосипеді або займатися веслуванням. Відмінною рисою нового стимулятора від подібних попередніх є його націленість на задні корені спинного мозку, та управління ним за допомогою програмного забезпечення, що стимулює спинний мозок на активацію м'язів, необхідних для конкретної діяльності. Технологія показала свою дієздатність у випробуванні на трьох паралізованих пацієнтах, які завдяки їй змогли щонайменше самостійно пересуватися. Результати оприлюднені в журналі Nature Medicine.



Що таке електростимуляція спинного мозку та навіщо застосовується?



Поки що пацієнти, які зіткнулися з паралічем кінцівок через травму спинного мозку, мають мало доступних варіантів відновлення своєї рухової активності. Але зараз проходять випробування кілька технологій, які дають надію на повернення колишніх можливостей. Серед них – епідуральна електрична стимуляція. Вона полягає в імплантації спинного мозку електродів, що здійснюють його електричну стимуляцію, та генератора електричних імпульсів під шкіру. Стимуляція в попереково-крижовому відділі показала свою ефективність у покращенні результатів фізичної реабілітації пацієнтів із паралічем нижніх кінцівок. Деякі з них навіть змогли завдяки цьому відновити здатність самостійно стояти та ходити. Але вчені з Лозанського університету та Швейцарського федерального інституту технологій спільно з європейськими колегами захотіли, щоб електростимуляція спинного мозку могла повернути можливість ходити кожному такому пацієнту.



Що зробили вчені задля досягнення мети?



Вчені звернули увагу на те, що сучасні імплантати для стимуляції спинного мозку походять від технології, що спочатку розробляється, для полегшення болю. Зокрема, вони переважно сконструйовані таким чином, що націлюються на задні канатики спинного мозку, тоді як для відновлення рухової активності ефективніша стимуляція задніх корінців спинномозкових нервів. Обмежене охоплення задніх корінців знижує дієвість втручання, тому автори нової статті розробили новий, більш підходящий для цих цілей імплантат, який може стимулювати 16 електродами 16 задніх корінців, які залучені до рухливості ніг та тулуба.



Щоб вибрати оптимальне розташування електродів на спинному мозку, яке дозволило отримати кращі результати від стимуляції, вчені створили тривимірні моделі спинного мозку 27 дорослих людей на основі комп'ютерного та магнітно-резонансного сканування. Аналізуючи індивідуальні відмінності в анатомії нервової системи, вчені виявили ділянки спинного мозку, розміщення електродів на яких має бути ефективним у більшості пацієнтів. Завдяки цьому вони створили оптимальний імплантат, втім, перед його встановленням все ще слід провести обстеження додаткового пацієнта, щоб визначити найкраще положення для кожного окремого випадку імплантату.



Наскільки нова технологія краща за попередні?



Перевірку вдосконаленої технології провели на трьох добровольцях, нижні кінцівки яких було паралізовано внаслідок аварії на мотоциклі. Спочатку моделювання підтвердило, що найпоширеніший спинномозковий електростимулятор для знеболювання, який коротший за новий на 19 міліметрів, не досягає всіх корінців пацієнтів, на які націлилися вчені для ефективної реабілітації. Далі вчені розпочали розробку режиму електростимуляції, який теж є важливим фактором ефективності терапії. Результатом стало створення програмного забезпечення, що визначає спосіб стимуляції спинного мозку (конфігурацію активних електродів), залежно від типу виконуваної фізичної активності.



Зазвичай перші кроки паралізовані пацієнти здатні зробити після кількох місяців тренувань з електростимуляцією. Проте учасники цього дослідження вже в перші дні тестування змогли пройтись з додатковою підтримкою їхнього тіла, зробивши до 300 кроків вже в перший день. Хоча більшість рухів здійснювалася завдяки впливу електростимулятора, два учасники змогли частково контролювати свою ходу: коли їх попросили спробувати збільшити довжину кроку, їм вдалося керувати амплітудою рухів ногами.

Позитивні результати надихнули вчених випробувати розроблену ними технологію щодо інших форм активностей. Тому вони розробили зміни стимуляції спинного мозку, які специфічні до таких дій, як рухи ногами при плаванні, їзді на велосипеді, присіданні та жимі ногами.



За п'ять місяців, які троє учасників випробовували технологію, вони суттєво вдосконалили свої навички та розширили репертуар можливих дій. Вони могли керувати спинномозковим стимулятором самостійно, перемикаючи його за бажанням між режимами, наприклад, швидко переключитися зі стояння на ходьбу або навпаки. Якщо на початку пацієнтам обов'язково була потрібна допомога помічника для підтримки рівноваги і ваги тіла, то з часом вони пристосувалися до самостійної ходьби, спираючись на ходунки на колесах, і навіть могли кататися на лежачому велосипеді, який керується руками та ногами, і займатися веслуванням.

Не менш важливо, що пацієнти відновили втрачену м'язову масу та підсилили її, причому не лише на ногах, а й на тулубі, що допомогло освоїти ще більше рухів та отримати великої самостійності. А двоє учасників навіть частково повернули можливість контролю проксимальних м'язів ніг без електростимуляції. Вчені припускають, що у цих пацієнтів збереглася невелика кількість нервових волокон після травм, які під час малорухливого періоду життя залишалися нефункціональними, допоки електростимуляція їх активувала. Тому в майбутньому, з подальшими удосконаленнями технології, може стати реальністю відновлення повноцінного активного життя після серйозних травм спинного мозку за допомогою електростимуляції.