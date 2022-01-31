Електромеханічна пов'язка прискорила загоєння ран у щурів

11:27 31 січень Київ, Україна

Китайські вчені розробили термоактивовану пов'язку, що сприяє загоєнню ран завдяки механічному та електричному впливу. Досліди на щурах показали, що вона значно прискорює загоєння як порізів, так і глибоких круглих ран, змінюючи їхнє мікросередовище, що сприяє швидкому відновленню цілісності шкіри та запобігає її інфікуванню. Своїми результатами вчені поділилися в журналі Science Advances.



Чому вчені звернули увагу на лікування поранень?



Поранення шкіри зазвичай не вважають чимось серйозним, проте вони бувають різної тяжкості, і деякі з них гояться дуже довго і болісно. А крім того, вони завдають значного економічного тягаря: припускають, що до 2024 року щорічні глобальні збитки на лікування ран становитимуть 80 мільярдів доларів. Ось чому розробка ефективних та доступних методів лікування ран є важливою потребою сучасної охорони здоров'я.



Ефективність у загоєнні ран демонстрували такі неінвазивні підходи як вплив ультразвукової або електростимуляції, які при правильному застосуванні є безпечними та нетравматичними. Однак їхнім головним недоліком є прив’язка пацієнта до медичної установи, оскільки апарати для такого лікування переважно громіздкі. До того ж, часто їхню експлуатацію може здійснювати лише навчений для цього медичний персонал. Створенням зручного та персонального пристрою для лікування ран зайнялися вчені Китайського університету електронних наук та технологій та Уханьського університету.



До чого привели старання вчених?



Вчені представили пов'язку, що впливає на поранення механічною силою та електричним струмом, змінюючи її мікросередовище таким чином, щоб сприяти загоєнню. Вона складається з чотирьох шарів. Нижній становить антибактеріальний полімерний матеріал з політетрафлуоретену, який генерує електростатичне поле при контакті з раною, що проникає на глибину до 10 міліметрів, і вбиває бактерії (принаймні кишкову паличку) з ефективністю понад 99,9 відсотка. Він покритий шаром м'якого силікону Ecoflex для гнучкості. Потім розташований шар метаматеріалу зі сплаву з пам'яттю форми, покликаний при нагріванні шкірою скорочуватися та механічно з'єднувати краї рани та спрямовувати електричне поле. Нарешті четвертим є ще один шар силіконового матеріалу. Незважаючи на багатошаровість, пов'язка виявилася дуже тонкою – весь «сендвіч» не перевищує 0,2 міліметра завтовшки. Вчені розробили два варіанти виробу – для довгих та круглих ран – які відрізнялися переважно формою шару з електростатичним впливом.



Випробування ефективності пов'язки було проведено на семи лабораторних щурах, яким спробували лікувати порізи (довжиною 1 сантиметр) та круглі глибокі висічені рани (діаметром 0,8 сантиметра). Випробуваних розділили на чотири групи: перших лікували вищеописаною чотиришаровою пов'язкою, других — пов'язкою, основою якої є лише метал з пам'яттю форми, третіх — пов'язкою, основою якої є лише матеріал з електростатичним впливом, а контрольним четвертим не накладали. Кожні два дні пов'язку знімали та реєстрували процес загоєння ран.



Наскільки впоралася пов'язка із загоєнням ран?



Як відзначають дослідники, завдяки гнучкості пов'язки не перешкоджали звичайній рухливості тварин. На другий день після травми у тварини, яку лікували чотиришаровою пов'язкою, краї порізу стяглися, рана вкрилася невеликим струпом і, схоже, проходила стадії запалення та формування тканин. На четвертий день рана стала коротшати, повністю закрилася, а на шостий день була майже непомітною. Зате у щурів з іншими двома пов'язками на другий день струп тільки починав утворюватися, до четвертого дня повільно розвивався, і лише на шостий день рана перейшла на стадії запалення та формування нових тканин. Результати вказують, що пов'язка ефективна, і її дія обумовлена насамперед комбінованим ефектом обох активних матеріалів.

Результати дослідів на тваринах із круглими ранами були подібними: знову швидке загоєння відбувалося у групі комбінованої пов'язки. На восьмий день лікування рана цієї тварини закрилася в середньому на 96,8 відсотка, у групі лише з механічною стимуляцією – на 79,9 відсотка, у групі лише з електричною стимуляцією – на 76,4 відсотка, а у контрольній – на 45,9 відсотка. У групі комбінованої пов'язки рана в центрі встигла покритися новим епідермісом, який щільно прилягав до грануляційної тканини. Прилягання нового епідермісу у групах інших пов'язок було порівняно слабким, що свідчить про гірший процес загоєння, а у контрольній групі його взагалі ще було.



Подальше дослідження дії пов'язки показало, що її механічний вплив стимулює вироблення фактора зростання ендотелію судин (VEGF), а електрична дія – трансформуючого фактора росту бета (TGF-β) та епідермального фактора росту (EGF).



Автори сподіваються, що їхній зручний у використанні та ефективний винахід знайде застосування в клінічній практиці. Вони відзначають, що пов'язку можна створити з урахуванням індивідуальних особливостей поранення. Але через невелику вибірку піддослідних тварин, інтерпретувати результати слід з обережністю. Наступні випробування, зокрема, на людях, дозволять краще оцінити ефективність запропонованого підходу.