Експеримент: підвищення чутливості до лептину допомогло мишам з ожирінням схуднути

17:53 21 січень Київ, Україна

Американські біологи знайшли спосіб зменшувати жирову масу у мишей з ожирінням, підвищуючи чутливість організму до лептину. Відомо, що гормон лептин, що виробляється жировою тканиною, допомагає контролювати апетит, одночасно збільшуючи витрати енергії. Але при ожирінні збільшення рівня гормону не призводить до нормалізації харчової поведінки та втрати ваги через розвиток резистентності до нього. Наразі вченим вдалося обійти цю проблему в дослідах на мишах, пригнічуючи в них роботу ферменту HDAC6, що підвищило у тварин чутливість до лептину та допомогло їм схуднути. Про це йдеться у дослідженні в журналі Nature Metabolism.



Що таке лептин і яку роль він грає у зниженні ваги?



Характерною особливістю ожиріння, спричиненою дієтою, є гіперлептинемія – підвищення рівня у крові лептину. Лептин – це гормон, який виробляється переважно жировою тканиною пропорційно розміру жирових депо та діє на рецептори у центральній нервовій системі, включаючи гіпоталамус, регулюючи харчову поведінку та збільшуючи термогенез.



Коли вперше було виявлено роль лептину в регулюванні апетиту, здавалося, що чарівну пігулку знайдено і завдяки дії гормону можна буде подолати ожиріння. Але, незважаючи на те, що зі збільшенням ваги зростає і виробництво лептину, організм стає нечутливим до нього і зв'язок із мозком, що зазвичай сигналізує про те, що організм ситий, у людей з ожирінням може порушитись. Це призводить до переїдання та додаткових зайвих кілограмів. Іноді рівень лептину підвищується в 10-40 разів, але при такому гіперлептичному стані гризуни та люди з ожирінням демонструють притуплену реакцію на введення гормону зовні. Такий стан відомий як резистентність до лептину, який вчені намагаються обійти.



Що вчені робили, щоб допомогти скинути вагу при ожирінні?



Дослідники з Університету Мічигана шукали спосіб зробити мишей більш чутливими до лептину, який виробляє їхній організм (якщо виробляє), внаслідок чого вони втрачали б вагу. Вони зосередилися на ферменті гістондеацетилазі-6 (HDAC6), що регулює енергетичний метаболізм клітин. Пригнічуючи його дію сполукою на основі тубастатину, що вводиться мишам через щоденні внутрішньовенні ін'єкції, вчені вивчали роль ферменту в енергетичному гомеостазі.



Випробуваних мишей розділили на три групи. Першу склали миші з нормальною вагою, яких годували звичайним кормом, другу групу годували їжею з високим вмістом жирів протягом 16-20 тижнів, щоб спричинити ожиріння. У третій групі теж були миші з ожирінням, але через генетичні особливості вони були не здатні виробляти лептин. Вчені контролювали параметри та вагу мишей за допомогою аналізатора складу тіла.



Що показали експерименти на мишах?



Тубастатин діяв як потужний сенсибілізатор лептину, підвищуючи чутливість організму до гормону дозозалежним способом. Лептин відновлював свою функцію і сигналізував мозку про необхідність зниження апетиту. Завдяки цьому маса тіла мишей із ожирінням знизилася майже на 25 відсотків приблизно за 2 тижні. Це супроводжувалося суттєвим зменшенням споживання їжі без втрат енергійності. На відміну від втрати ваги, яка найчастіше відбувається за обмеження калорійності, зменшення ваги тварин майже повністю здійснювалося за рахунок жирової тканини, з незначною втратою м'язової маси. Крім того, вдалося знизити кількість накопиченого в печінкових клітинах жиру, а також покращити гомеостаз глюкози в крові, знизивши ризик розвитку діабету.



Експерименти на худих мишах не призвели до втрати маси тіла, так само як і в групі мишей з відсутнім лептином. А введення тубастатину мишам з гіперлептинемією індукує експресію лептин-чутливих генів у гіпоталамусі. Все це вказує на те, що для стимуляції схуднення завдяки тубастатину в організмі має бути високий рівень лептину.



Результати свідчать, що фермент, що вивчається, є потенційною мішенню для лікування ожиріння. Проте вдалі експерименти на мишах не завжди вдалі на людях. Перешкодою є токсичність інгібіторів HDAC6, тому команда вчених працює для того, щоб розробити безпечні версії сполук, які могли б боротися з діабетом і ожирінням.