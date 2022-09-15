Екологічна пастка бідності: важливість ресурсної безпеки для людства

21:27 25 жовтня Київ, Україна

Дослідники проаналізували нерівномірний вплив національних економік на здатність екосистем відновлювати біоємність, про що вони пишуть в журналі Nature Sustainability. Вони виявили, що в 2017 році 72% населення Землі вже проживало в бідних країнах, які використовують більше ресурсів, ніж створюють. Таку ситуацію вони назвали «екологічною пасткою бідності».



Чи встигають системи Землі виробляти необхідні для людства ресурси?

За підрахунками, в 2020 році попит на біологічні ресурси населення Землі перевищив обсяг цих ресурсів щонайменше на 56%. З огляду на таке масове надмірне використання, біологічна продуктивність, тобто здатність нашої планети відтворювати свою біоємність, несе загрозу для людської економіки. Неможливо дати точну відповідь про те, як довго може тривати надмірне використання ресурсів, оскільки час для відновлення кожної екосистеми відрізняється. Наприклад, ліс, який ріс понад 50 років, зі швидкістю виникнення нових дерев - 2% на рік, залишиться без великих дерев вже через 25 років. Підземні і прісноводні озера можуть кардинально зменшитися протягом десятиліть, як це вже сталося в багатьох місцях. Надмірний вилов риби може привести до колапсу рибного господарства, а викиди вуглецю при спалюванні викопного палива сприятимуть більшому накопиченню атмосферних парникових газів.

Як бачимо, наслідки біологічного надмірного споживання в деяких сферах уже перевищили допустимі межі. Проте, теорія і практика економічного розвитку, як і раніше, недооцінює важливість природних ресурсів, в першу чергу біологічних.



Як це відбивається на країнах?

Ця проблема зачіпає країни по-різному, оскільки попит на біологічні ресурси і їхня наявність нерівномірно розподілені по всій планеті. Вчені вирішили перевірити, як впливає нестача ресурсів на різні країни і їхню здатність усунути бідність. Зокрема, дослідники проаналізували держави, які відчувають подвійний виклик: не мають достатньої кількості ресурсів на своїй території і фінансової переваги для компенсації цього дефіциту. Для цього вчені побудували графік з двома осями. Одна з них відображає середньорічний дохід населення країн, друга показує дефіцит або резерв біопродуктивності екосистем (в гектарах на людину). В результаті вчені отримали чотири квадранти.

Потім дослідники помістили країни, що розглядаються, на графіку. Дані для них брали за 2017, вони включають близько 99% населення світу. Це дозволило дізнатися, що 72% населення живуть в країнах, які одночасно стикаються з низьким доходом і нездатністю екосистем задовольняти потреби в ресурсах. У 1980 році чисельність населення, що знаходяться в таких умовах, становила 2,5 мільярда, а в 2017 році ця цифра досягла 5,4 мільярда.

Всього, за даними дослідників, в цей час людство використовує 173% ресурсів, які надають екосистеми Землі. Крім того, люди, що живуть в країнах з високим доходом, мають більш високі запити на ресурси. Їхній рівень споживання становить 36,7% світової біопродуктивності на душу населення. Іншими словами, якби все людство споживало ресурси в такій кількості, нам знадобилося б 3,67 планети, щоб задовольнити цей попит.



Які наслідки для країн має така ситуація?

Країни з дефіцитом біопродуктивності і дуже високими доходами, такі як Швейцарія, можуть дозволити собі підтримувати більш високі рівні споживання, поки їхній високий дохід захищає їх від незабезпеченості ресурсами. А, населення бідних країн з дефіцитом біопродуктивності, таких як Республіка Нігер або Кенія, навпаки, є більш вразливим, оскільки навіть незначні економічні спади або несприятливі погодні умови можуть погіршити їхню продовольчу і енергетичну безпеку. Таким чином, подолати бідність в таких країнах стає неможливо. Зростання населення і, відповідно, попиту, буде поступово ускладнювати забезпечення окремих країн достатньою кількістю ресурсів.

Існують стратегії розвитку, які можуть подолати ці ризики. Зокрема, автори дослідження пропонують зосередити увагу на збереженні і відновному використанні екосистем, ефективно проєктувати і управляти компактними містами, міняти звички в споживанні продуктів тощо.