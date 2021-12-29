"Джеймс Вебб" вдруге скоригував траєкторію і попрямував до своєї орбіти

09:05 29 грудень Київ, Україна

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який щойно рушив з космодрому в Куру, відокремився від другої сходинки ракети-носія Ariane 5 і зробив свій другий маневр для корекції траєкторії. Всього на шляху до другої точки Лагранжа він здійснить три такі маневри, повідомляє NASA.



Як політ?



25 грудня космічний телескоп імені Джеймса Вебба вирушив у другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце на ракеті Ariane 5. Запуску «телескопа нового покоління» та наступника «Габбла» чекали 25 років. Втім, отриманих ним даних в інфрачервоному діапазоні доведеться чекати щонайменше пів року. Перш ніж телескоп розгорне свій сонцезахисний щит, охолодить та відкалібрує свої робочі інструменти, такі як камери та спектрографи, та розкриє головне дзеркало, його двигуни повинні доставити його на орбіту для наукової роботи. На це піде 29 днів і три маневри для корекції траєкторії за допомогою двигунів SCAT (Secondary Combustion Augmented Thrusters) на паливі з гідразину та тетроксиду діазоту.



Як маневрує телескоп?



Свій перший маневр «Джеймс Вебб» здійснив уже через 12,5 години після старту. Обсерваторія через 27 хвилин відокремилася від ракети-носія Ariane 5, розгорнула сонячну панель і на 65 хвилин запустила двигуни, щоб вже самостійно рушити в другу точку Лагранжа. Через два з половиною дні телескоп знову запустив свої двигуни на 9 хвилин і 27 секунд, щоб зробити другий маневр і рушити убік від Сонця. Агентство повідомляє, що Джеймс Вебб також активував свої тензосенсори та датчики температури, а також розгорнув антену для передачі наукових даних.



Наступним у черзі стоїть теплозахисний екран, на розгортання якого піде п'ять днів, а також розгортання оптичної системи перед третім маневром наприкінці подорожі для виходу на орбіту.