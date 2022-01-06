"Джеймс Вебб" успішно розгорнув сонцезахисний екран

09:14 06 січень Київ, Україна





Що зараз робить Джеймс Вебб? Космічний телескоп імені Джеймса Вебба завершив один із найскладніших етапів підготовки до роботи – розгорнув свій сонцезахисний щит. П'ятишаровий захист повинен захищати наукові інструменти обсерваторії від сонячного випромінювання та перегріву. Про успішне розгортання щита NASA повідомило у своєму блозі.



Наприкінці року, 25 грудня, сталася найочікуваніша космічна подія — запуск телескопа імені Джеймса Вебба. На ракеті Ariane 5 він вирушив у другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце, де працюватиме наступні 5-10 років. Як наступник «Габбла», він має подібні наукові завдання, проте їхнє виконання наділили технологіями «нового покоління», які допоможуть досліджувати космос на потужностях, які «Габблу» не під силу.



І однією з найважливіших частин підготовки до наукової роботи є розгортання сонцезахисного щита, який підтримує робочу температуру камер та спектрографів обсерваторії в діапазоні до мінус 233 градусів. Розгортати щит почали вже через три дні після запуску телескопа, а про остаточне розгортання NASA повідомило 4 січня.



Захист складається з п'яти шарів, які захищають від випромінювання з боку Сонця, Землі та Місяця. Вони компенсують дію понад 200 кіловатів сонячної енергії завдяки каптоновим мембранам, розташованим на щиті, який за розміром можна порівняти з тенісним кортом. Для його розгортання із Землі дистанційно задіяли 139 із 178 спускових механізмів Джеймса Вебба, вісім двигунів та приблизно 90 тросів.



Так наступник «Габбла» завершив найвідповідальніший етап підготовки, який міг принести більше поломок та збоїв, тому в NASA вже готуються до розгортання дзеркал обсерваторії. На робочу орбіту біля другої точки Лагранжа «Джеймс Вебб» прибуде приблизно через три тижні, проте у найскладнішого космічного об'єкта людського походження попереду залишається ще п'ять з половиною місяців на підготовку всіх інструментів, тільки після чого ми зможемо отримати перші зображення.