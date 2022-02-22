Джеймс Вебб зібрав фото своєї першої зірки у шестикутник

12:35 22 лютий Київ, Україна





Наприкінці минулого року, 25 грудня, у космос стартував космічний телескоп Джеймс Вебб, а за сумісництвом наступник Габбла. Він уже дістався до своєї робочої орбіти у другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце, а дорогою розгорнув свої наукові інструменти та сонцезахисний щит, який повинен підтримувати його в робочій температурі. Спостереження планують розпочати влітку, коли «Джеймс Вебб» досить охолоне, проте вже зараз у NASA оголосили про початок юстування телескопа, яке має тривати три місяці.



Процес охоплює сім етапів налаштування положення всіх 18 сегментів головного дзеркала. Саме тому перше послане з космосу фото телескопа є не одним зображенням зірки HD 84406, а цілою серією, де вона відобразилася у кожній частині дзеркала.Таке зображення дозволяє оцінити положення сегментів, а потім вирівняти їх, щоб телескоп отримував один знімок. В рамках цього вирівнювання NASA склали отримані знімки HD 84406 у форму шестикутника. Команда NASA опублікувала новий результат налаштування головного дзеркала космічного телескопа імені Джеймса Вебба. 18 знімків його першої зірки, сонцеподібної HD 84406, вирівняли у гексагональну форму. Наступним кроком, як повідомляє агентство, стане накладення цих зображень.Наприкінці минулого року, 25 грудня, у космос стартував космічний телескоп Джеймс Вебб, а за сумісництвом наступник Габбла. Він уже дістався до своєї робочої орбіти у другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце, а дорогою розгорнув свої наукові інструменти та сонцезахисний щит, який повинен підтримувати його в робочій температурі. Спостереження планують розпочати влітку, коли «Джеймс Вебб» досить охолоне, проте вже зараз у NASA оголосили про початок юстування телескопа, яке має тривати три місяці.Процес охоплює сім етапів налаштування положення всіх 18 сегментів головного дзеркала. Саме тому перше послане з космосу фото телескопа є не одним зображенням зірки HD 84406, а цілою серією, де вона відобразилася у кожній частині дзеркала.Таке зображення дозволяє оцінити положення сегментів, а потім вирівняти їх, щоб телескоп отримував один знімок. В рамках цього вирівнювання NASA склали отримані знімки HD 84406 у форму шестикутника.

Цей етап називається "Ідентифікація сегментного зображення" (Segment Image Identification). Отримане зображення означає, що інженерам вдалося перемістити кожен із сегментів дзеркала Джеймса Вебба так, щоб 18 несфокусованих копій цільової зірки вирівнялися у шестикутник. Далі команда телескопа розпочала другий етап налаштування, вирівнювання сегментів (Segment Alignment), у межах якого виправить помилки становища і відповідно налаштує вторинне дзеркало, щоб сфокусувати світло від зірки. Далі з'явиться можливість перейти до третього етапу, що передбачає накладання один на одного всіх 18 знімків HD 84406.

Це не перший знімок, відправлений на Землю "Джеймсом Веббом". На першій спробі сфотографувати зірку HD 84406 за 25 годин він отримав 18 копій її зображення, а завдяки камері NIRCam, що має більш високу робочу температуру, надіслав навіть селфі дзеркала.