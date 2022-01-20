"Джеймс Вебб" виправив становище всіх 18 сегментів головного дзеркала

Команда телескопа імені Джеймса Вебба, який поки що рухається до другої точки Лагранжа, оголосила про завершення корекції сегментів головного дзеркала. Воно складається з 18 частин, які після розгортання вимагали охолодження та виведення зі стартового положення.
Наприкінці цього року у космос стартував наступник "Габбла" - телескоп "нового покоління" імені Джеймса Вебба. Принаймні наступні п'ять років він зможе побачити більше, ніж майже 32 роки бачив «Габбл» — телескоп працюватиме у ближньому та середньому інфрачервоному діапазонах, що дозволить досліджувати об'єкти з великим червоним зміщенням.. Але зараз він тільки рухається у напрямі своєї наукової орбіти, у другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце.
Ще 8 січня NASA оголосило, що «Джеймс Вебб» завершив усі етапи свого розгортання після того, як близько 26 хвилин провів у ракеті-носія Ariane 5. Він повинен був розвернути опорну вежу, сонцезахисний екран, сонячні батареї, оптичну систему і, звичайно, дзеркала. Вчора агентство повідомило, що їм вдалося поставити у потрібне становище зі стартового та всі сегменти дзеркала.
6,5-метрове дзеркало обсерваторії (у шість разів більше дзеркала «Габбла») вкрите золотом і складається з 18 шестикутних сегментів, кожен з яких важить по 20 кілограмів.. Після двох етапів розгортання, що зайняли два дні, а також його остигання, команда розпочала переведення всіх частин зі стартового положення за допомогою 132 виконавчих механізмів, щоб «Джеймс Уебб» міг вільно регулювати їх для роботи.
Сегменти дзеркала відвернули на 12,5 міліметра від основної конструкції телескопа, проте попереду на нього чекає ще як мінімум три місяці повного приведення в робочий стан. Вже скоро він дістанеться своєї наукової орбіти, де охолоне до своєї робочої температури і почне налаштовувати інструменти.
Наприкінці цього року у космос стартував наступник "Габбла" - телескоп "нового покоління" імені Джеймса Вебба. Принаймні наступні п'ять років він зможе побачити більше, ніж майже 32 роки бачив «Габбл» — телескоп працюватиме у ближньому та середньому інфрачервоному діапазонах, що дозволить досліджувати об'єкти з великим червоним зміщенням.. Але зараз він тільки рухається у напрямі своєї наукової орбіти, у другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце.
Ще 8 січня NASA оголосило, що «Джеймс Вебб» завершив усі етапи свого розгортання після того, як близько 26 хвилин провів у ракеті-носія Ariane 5. Він повинен був розвернути опорну вежу, сонцезахисний екран, сонячні батареї, оптичну систему і, звичайно, дзеркала. Вчора агентство повідомило, що їм вдалося поставити у потрібне становище зі стартового та всі сегменти дзеркала.
6,5-метрове дзеркало обсерваторії (у шість разів більше дзеркала «Габбла») вкрите золотом і складається з 18 шестикутних сегментів, кожен з яких важить по 20 кілограмів.. Після двох етапів розгортання, що зайняли два дні, а також його остигання, команда розпочала переведення всіх частин зі стартового положення за допомогою 132 виконавчих механізмів, щоб «Джеймс Уебб» міг вільно регулювати їх для роботи.
Сегменти дзеркала відвернули на 12,5 міліметра від основної конструкції телескопа, проте попереду на нього чекає ще як мінімум три місяці повного приведення в робочий стан. Вже скоро він дістанеться своєї наукової орбіти, де охолоне до своєї робочої температури і почне налаштовувати інструменти.
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