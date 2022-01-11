Дрон із дефібрилятором допоміг врятувати пацієнта із зупинкою серця

07:47 11 січень Київ, Україна

Жителя Швеції з раптовою зупинкою серця вдалося врятувати за допомогою дрону з дефібрилятором. Разом із автомобілем медиків до літнього чоловіка, якому стало погано на вулиці, було відправлено дрон із дефібрилятором, який прибув раніше «швидкої». Застосувавши апарат, вдалося максимально швидко реанімувати потерпілого, а потім доставити його до лікарні, повідомляється на сайті компанії Everdrone AB, яка займається розробкою технологій для дронів.



Навіщо дрону дефібрилятор?



Під зупинкою серця розуміють небезпечний для життя стан, коли серцеві скорочення настільки порушуються, що орган упускає можливість нормально виконувати свою основну функцію – перекачувати кров судинами. Найчастіше зупинка серця обумовлена фібриляцією шлуночків – дуже швидким, неритмічним скороченням шлуночків серця. У таких випадках допомогти врятувати життя пацієнта може дефібриляція імпульсом електричного струму, що дозволяє усунути надмірну електричну активність серцевих клітин. Але проблема в тому, що зупинка серця є станом, який часто застає людину далеко від медичних закладів, а дефібриляція ефективна лише в перші кілька хвилин, тому швидка допомога не завжди встигає доїхати до хворого вчасно. Тому зараз у багатьох країнах поширюється практика встановлення у людних місцях автоматичних зовнішніх дефібриляторів, якими хтось може скористатися для швидкого надання допомоги постраждалому. Це прості у використанні портативні пристрої, що самостійно визначають наявність фібриляції шлуночків і здійснюють при необхідності дефібриляцію.



Шведські дослідники працюють над тим, щоб надавати допомогу максимально швидко та ефективно, і вони пристосовують для цього дрони. Минулого року вчені Каролінського інституту повідомили, що вони почали відправляти дрони як постачальники дефібриляторів на виклики до пацієнтів з підозрою на зупинку серця. Більш ніж у половині випадків літальні апарати прибували раніше за бригади швидкої допомоги. А наприкінці грудня один із них сам допоміг врятувати життя людини.



Кому і як допоміг дрон?



Дрон, розроблений Everdrone спільно з експертами Каролінського інституту та службами екстреної допомоги, вперше відіграв ключову роль у врятуванні життя пацієнта із зупинкою серця. Як зазначається, вранці 9 грудня 2021 року 71-річний житель шведського міста Тролльгеттан очищав від снігу під'їзну дорогу до свого будинку, коли йому стало погано і він упав. Чоловіка помітив місцевий лікар, що саме добирався на роботу. Він поспішив надати допомогу постраждалому і виявив, що у нього немає пульсу. Лікар попросив іншого очевидця набрати 112 (номер телефону служби екстреної допомоги в Євросоюзі), а сам приступив до серцево-легеневої реанімації. Трохи більш ніж за три хвилини він почув, як до нього наближається літальний апарат, який виявився дроном із дефібрилятором.



Так завдяки негайному виклику допомоги, швидкої реакції лікаря та прибуття дрону раніше «швидкої» було врятовано життя пацієнта. Наразі літній чоловік повністю одужав і вважає, що технологія з дронами-доставниками дефібриляторів має бути більш поширена.