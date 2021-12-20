Добрі слова допомагають більше, ніж дорікання

20:31 03 грудень Київ, Україна

Команда на чолі з психологом Полом Калдареллою (Paul Caldarella) з Університету Бригам Янг (США) з'ясувала, що діти з класів, яких вчителі найчастіше хвалять, довше залишаються зосередженими на певному завданні. Частіше хвалити, ніж дорікати – цей принцип може підвищити рівень зосередженості на 30%, повідомляють вчені у віснику Educational Psychology.



Для свого дослідження Калдарелла та його колеги спостерігали понад 2500 американських школярів та школярок загалом у 19 школах – і якраз у той час дня, який вчителі вважали найнапруженішим. При цьому за допомогою секундоміра вчені визначали, скільки часу діти від 5 до 12 років зосереджено працювали над завданням, не відволікаючись на своїх однокласників.



Половина педагогів упродовж заняття застосовувала спеціальний метод навчання. У рамках загальнокласового функціонального командного втручання (Class-wide Function-related Intervention Teams, CW-FIT) вчителі точно пояснювали своїм школярам, якої поведінки вони очікують від них. Якщо діти демонстрували бажані риси, йдеться про готовність допомогти чи уважність – їх хвалили. Так позитивну поведінку у дітей закріплювали, а відволікаючу поведінку зводили до мінімуму.



Вчені-спостерігачі рахували всі прояви дитячої поведінки. Нечіткі чи загальні висловлювання, наприклад, «Спасибі, Лізо» вчені ігнорували.



Співвідношення між похвалою та доріканнями вчені зіставили з рівнем зосередженості дітей – і стало видно: чим частіше вчитель хвалить учня, тим довше учень концентрується на завданні. Ця пряма залежність виявлялася як у вчителів, і у контрольній групі, де дітям проводили простий урок.

«Похвала – це форма зворотного зв'язку. Школярі потребують зв'язку з вчителями, щоб зрозуміти, яку поведінку від них чекають і цінують», – сказав Калдарелла на пресконференції.

За словами психолога, багато вчителів схильні дорікати учням - або щоб врівноважувати похвалу, або набагато частіше. Попередні дослідження показали, що це негативно впливає на поведінку групи та окремих школярів.



Вчені кажуть: їхні результати свідчать, що похвала є важливим інструментом, що мотивує учнів до навчання. Щоб залишатися зацікавленими та отримувати хороші оцінки, важливими є й інші педагогічні навички, зокрема, чітка концепція викладання, повідомляють вчені.