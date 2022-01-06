ДНК рослин у повітрі допомогла вченим розпізнати специфіку місцевості

09:03 06 січень Київ, Україна

Техаські вчені досліджували рослинність місцевості шляхом аналізу рослинної ДНК із пилу повітря. З'ясувалося, що такий підхід дозволяє виявити більше видів рослин, ніж традиційний метод дослідження, тому є доцільним та зручним доповненням до нього. Поєднання двох методів вивчення рослинних груп дозволить швидше виявляти інвазійні види та своєчасно вживати заходів проти їхнього поширення, а також стежити протягом тривалого часу за зміною рослинного покриву, наприклад, у відповідь на зміну клімату. Дослідження оприлюднено у статті журналу BMC Ecology and Evolution.



Як ДНК у повітрі може допомогти вченим?



ДНК, як відомо, міститься всередині клітин живих організмів, проте вона також потрапляє в навколишнє середовище, наприклад, разом з відмерлими клітинами шкіри, з виділеннями, при розкладанні тіла тощо. Така ДНК із середовища може надати цінну інформацію про живі організми, що проживають у досліджуваній місцевості, особливо коли йдеться про рідкісні види або інвазійні, шкідливі чужорідні види. Так, нещодавно, досліджуючи ДНК у зразках води з бразильських лісів, вчені отримали свідчення, що жаби Megaelosia bocainensis, яких востаннє бачили у природі понад 50 років тому, не вимерли.



Багато відкриттів з біорізноманіття окремих локацій було зроблено завдяки вивченню генетичної інформації з води та ґрунтів. Істотно рідше вивчають ДНК із повітря, переважно шляхом виявлення поширюваних вітром пилкових зерен рослин. Хоча це допомагає краще зрозуміти, які види представлені на певній місцевості, метод корисний тільки щодо рослин, що утворюють вітряний пилок у фазі цвітіння. Тим часом деякі вчені вказували на можливість вивчення цілих рослинних угруповань на основі виявлення їхньої не пов'язаної з пилком ДНК у повітрі, подібно до того, як вивчають ДНК тварин у воді, наприклад. Перевірити це вирішили вчені Техаського технологічного університету.



Яким було дослідження?



Вчені захотіли порівняти метод вивчення рослинних угруповань по ДНК з повітря та традиційний метод, який покладається на значні витрати часу та сил та компетентність дослідника у визначенні видів рослин.



Дослідження проводили на пасовищі площею близько 53 га на території Техаського технологічного університету. Протягом року восени та влітку вчені вивчали рослинність на місцевості, поділивши її на дев'ять ділянок площею приблизно 3,1 га кожна. У центрі них встановили контейнери, які накопичували з повітря пил, ДНК з якого потім вивчали. Навколо збирачів дослідники проводили традиційне вивчення рослин. Наприкінці вони зіставляли, які види рослин їм вдалося виявити на дев'яти ділянках, що вивчаються, за допомогою двох методів.



Наскільки вдалий метод вивчення ДНК рослин у повітрі?



Порівняння показує, що вивчення рослинних угруповань на основі ДНК із повітря дозволяє виявити більше видів, ніж при традиційному вивченні. Так, у першому випадку вчені виявили 91 вид рослин, тоді як у другому – 80 видів. Проте види, виявлені двома різними підходами, не завжди збігалися. Тобто один метод виявляв види, що пропускаються іншим. Наприклад, при вивченні ДНК із середовища були виявлені сліди 13 трав, яких не виявили при традиційному вивченні. У той самий час традиційним методом знайшли 2 види трав, ДНК яких не потрапило в збирачі. Також ДНК-дослідження виявило 21 вид різнотрав'я, які не помітили під час звичайного обстеження місцевості, а останнє зі свого боку вказало на 23 види, чиї ДНК не вдалося виявити у зразках ДНК. Вивченням ДНК вчені також змогли виявити більшу кількість видів дерев та інвазійних видів, ніж традиційним методом.

Вчені підсумовують, що дослідження рослинного розмаїття шляхом вивчення ДНК у пилу з повітря є доцільним підходом, тим більше, що метод вимагає трохи зусиль. Але через недоліки обох методів, традиційного і заснованого на ДНК, вони є хорошим доповненням один одному, а не заміною. Загалом вивчення ДНК дозволяє виявити більш маленьких квітучих рослин і трав, які можуть бути непомітні для дослідників, але традиційний підхід може бути більш ефективним у пошуку більш помітних, але рідкісних видів. Крім цього, вивчення ДНК може сприяти тривалим спостереженням, вказуючи на зміну рослинних угруповань залежно від сезонної мінливості чи зміни клімату.