Дикі шимпанзе продемонстрували усвідомлені навички самолікування. Відео

12:28 10 лютий Київ, Україна

Німецькі біологи застали шимпанзе за обробкою своїх та чужих відкритих ран комахами. Вчені припускають, що такі дії тварин є проявом самолікування, і хоча застосування для подібних цілей інших природних об'єктів, таких як рослини, давно відомо, це перший опис цільового нанесення комах на поранення, відзначають автори в журналі Current Biology.



Як тварини можуть лікувати себе?



Медицина здається суто людським надбанням, але в багатьох інших видів тварин помічали поведінку, яку можна сприйняти за лікування, тобто дії, вчинені з метою усунення чи запобігання хворобі. Від комах, наприклад бджіл, і до рептилій, птахів та ссавців, зокрема, приматів, спостерігається явище використання поширених у середовищі інгредієнтів для самолікування. Переважно тварини поїдають рослини або інших тварин, які можуть звільнити їх від паразитів, допомогти травленню чи навіть допомогти керувати фертильністю та народженням потомства. Проте в останні роки вчені почали повідомляти і про випадки застосування лікарських субстанцій тваринами до зовнішніх покривів. Наприклад, борнейських орангутанів (Pongo pygmaeus) помітили за втиранням в окремі частини тіла суміші зі слини і листя драцени, що володіє протизапальними властивостями і здавна використовується аборигенами для знеболювання. А зараз група вчених з Інституту еволюційної антропології Макса Планка та Оснабрюкського університету написала ще одне спостереження за приматами, яке може бути випадком незвичайного лікування у тварин.



Що спостерігали дослідники?



Вчені вивчали групу з приблизно 42-45 шимпанзе (Pan troglodytes), що мешкають у Національному парку Лоанго в Габоні, протягом листопада 2019-лютого 2021 року. За цей час вчені стали свідками раніше не документованої у шимпанзе поведінки самолікування поранень – за допомогою комах.



З 76 зазначених випадків відкритих ран у шимпанзе у 19 із них тварини навмисне поміщали у свої поранення комах. При цьому процес був не випадковим, а зазвичай охоплював кілька послідовних кроків. Спочатку шимпанзе ловили комаху та знерухомлювали між губами. Потім прикладали до рани і водили нею на її поверхні, тримаючи губами або кінчиками пальців. Іноді ці два кроки повторювалися кілька разів, перш ніж нарешті шимпанзе забирав комаху з рани і викидав.



Не менш цікаво те, що подібну поведінку досліджувані тварини демонстрували і щодо інших особин: тричі вчені помічали, як комах прикладали не до своїх ран, а до ран інших членів групи. Одного разу це була доросла самка Сюзі, яка кілька разів обробила комахою, щоразу поміщаючи її між губ, глибоку рану на нозі свого маленького сина. Іншим разом самка Керол упіймала комаху і передала самцю Літлгрею, що помістив її між губами, а потім переклавши у відкриту рану на своїй гомілки. Керол і самець Теа стали водити комахою по рані, після чого до них приєднався ще один самець, Нгонде. А третій випадок стосується обробки рани на великому пальці Літлгрея самцем Арнольдом, який упіймав комаху, помістив між губами, а потім узяв кінчиками пальців і став водити ним по рані, прицмокуючи.



Точно визначити вид членистоногого, що використовується тваринами, вчені не змогли, але зазначили, що кожного разу це була крилата, зазвичай темна комаха, розміром близько 5 міліметрів, яку шимпанзе дістають з-під листа або гілки і не вживають у їжу.



Чому вчені вважають це свідченням самолікування?



Враховуючи, що використання комах завжди відбувалося в однакових умовах, тобто прикладанням до відкритої рани, вчені припускають, що зіткнулися з новим випадком самолікування у тварин. Зрештою, люди здавна теж використовують комах як лікарський засіб проти різних недуг. Але наскільки (і взагалі) ефективно описане втручання для загоєння ран, а також, що за вид використовують примати, і наскільки поширена поведінка, покажуть лише наступні дослідження.



А поки автори вважають, що їхнє спостереження робить внесок у дослідження соціальної комунікації шимпанзе. У науковому світі все ще продовжуються дебати щодо того, чи притаманна шимпанзе усвідомлена соціальна поведінка, тобто спрямована більше на добробут інших осіб, а не на свій. Описане явище обробки ран членів групи свідчить на користь наявної у шимпанзе схожої на людську емпатію, його вивчення допоможе краще зрозуміти відносини між шимпанзе.