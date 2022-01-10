Дерева теж сплять – дослідження

20:32 10 січень Київ, Україна





Дослідники з Австрії та Фінляндії використовували наземний лазерний сканер під час безвітряної ночі ближче до сезонного рівнодення та спостерігали за кронами двох березових дерев. Дослідник із Фінляндії фіксував стан берези щогодини, а його колега з Австрії робив це кожні десять хвилин.. Серія одержаних знімків показала, що дерева нахилилися протягом ночі майже на 10 см.



За словами вчених, гілки та листя повільно розслаблялися протягом ночі, досягнувши свого найнижчого становища за дві години до сходу



Тестова лазерна технологія фотографування дозволила картографувати дерева за окремими точками протягом десяти хвилин.. Інфрачервоні лазери, на відміну від традиційних ламп, підсвічували дерева за частки секунди, тому знімки були зроблені з мінімальним впливом на середу.



На думку одного з авторів дослідження Андраша Злінського, біолога з Національної академії наук Угорщини, поклоніння дерев може бути викликане зменшенням внутрішнього тиску рідини, яке тримає рослини у вертикальному положенні. Останніми роками з'являється дедалі більше досліджень, які свідчать, що дерева можуть як спілкуватися, а й ділитися поживними речовинами через кореневу систему. Цього разу дослідники з Європи з'ясували, що дерева "сплять" уночі або принаймні відпочивають у нічний час.Дослідники з Австрії та Фінляндії використовували наземний лазерний сканер під час безвітряної ночі ближче до сезонного рівнодення та спостерігали за кронами двох березових дерев. Дослідник із Фінляндії фіксував стан берези щогодини, а його колега з Австрії робив це кожні десять хвилин.. Серія одержаних знімків показала, що дерева нахилилися протягом ночі майже на 10 см.За словами вчених, гілки та листя повільно розслаблялися протягом ночі, досягнувши свого найнижчого становища за дві години до сходу Сонця .. Після ранку дерева повернулися у своє вихідне становище.Тестова лазерна технологія фотографування дозволила картографувати дерева за окремими точками протягом десяти хвилин.. Інфрачервоні лазери, на відміну від традиційних ламп, підсвічували дерева за частки секунди, тому знімки були зроблені з мінімальним впливом на середу.На думку одного з авторів дослідження Андраша Злінського, біолога з Національної академії наук Угорщини, поклоніння дерев може бути викликане зменшенням внутрішнього тиску рідини, яке тримає рослини у вертикальному положенні.

"Це означає, що гілки та листяні стебла стають менш пружними та більш схильними до поклоніння під дією власної ваги", - пояснив він.

Зупинка фотосинтезу призводить до зниження внутрішньоклітинного тиску, що, ймовірно, призводить до розслаблення рослини.



Цілком можливо, що нічне поклоніння дерев пов'язане з циркадними ритмами, закодованими майже в кожній живій істоті на Землі.. Дослідники зазначили, що вони намагатимуться повторити експеримент на інших деревах. У планах — спостереження за каштанами та тополями, адже саме у цих деревах було знайдено гени, відповідальні за циркадні ритми.

"Можливо, найбільш важливим відкритим питанням залишається те, чи пов'язаний рух гілок, який ми спостерігаємо, з впливом сонячного світла під час сходу і заходу сонця, або ж воно не залежить від світла і управляється внутрішнім циркадним годинником рослини" - стверджується в дослідженні.

Деякі гілки почали повертатися у свій "денний" стан ще до початку сходу сонця. Це вказує на існування певного внутрішнього годинника у рослин, проте тільки додаткові спостереження зможуть відповісти на це питання.