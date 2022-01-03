Квіткові рослини могли виникнути значно раніше, ніж вважалося

20:47 03 січень Київ, Україна

Сьогодні покритонасінні – також відомі як квіткові рослини – є найрізноманітнішою групою наземних рослин. Найдавнішим, знайденим з скам'янілостей покритонасінних 135 мільйонів років, і багато дослідників вважають, що саме тоді ця група і зародилася. Викопні знахідки свідчать про те, що різноманітною групою стала 130 мільйонів років тому.



Але те, як квіткові рослини стали такими різноманітними настільки швидко після їх появи, дуже дивувало дослідників, зокрема Чарльза Дарвіна.. Однак, незважаючи на свій скептицизм, Херендін каже, що не здивується, якщо в майбутньому будуть знайдені скам'янілості покритонасінних рослин до крейдяного періоду.