Що з'ясували вчені з отриманих зразків ґрунту астероїда Рюгу

11:47 28 грудень Київ, Україна

Надіслані станцією «Хаябуса-2» зразки ґрунту з астероїда Рюгу виявилися пористими, темними, бідними на хондри, але багатими на водовмісні сполуки і органічні речовини. Результати попереднього аналізу 5,4 г привезеного з космосу ґрунту опубліковані у двох статтях журналу Nature Astronomy (1, 2). Згідно з ними, в лабораторію потрапили чи не найпервісніші матеріали, привезені з космосу, які допоможуть уточнити моделі еволюції Сонячної системи.

Що японці дістали із космосу?



6 грудня 2020 року в безлюдній частині Австралії впала капсула діаметром близько 40 сантиметрів із ґрунтом. Відстань приблизно 300 мільйонів кілометрів подолали зразки навколоземного астероїда Рюгу, які отримала японська міжпланетна станція «Хаябуса-2». Для цього вона створила 10-метровий штучний кратер на одному з найтемніших небесних тіл Сонячної системи. Астероїд Рюгу – четверне позаземне тіло, зразкам яких вдалося потрапити до земних лабораторій.



Всього на Землю потрапило 5,4 грама хімічно і фізично незайманого ґрунту, який інакше просто згорів би в атмосфері нашої планети. Проби з Рюгу необхідні планетологам, щоб збереглися на астероїді органічні сполуки та вода, які допоможуть розібратися на ранніх етапах формування Сонячної системи. Зразки поділили по 3,23 та 2,025 г. Перша частина "А" містить зразки з поверхні Рюгу, а друга, "С" - з підповерхневого шару, до якого докопав модуль станції, утворивши кратер.



Остання має бути вільна від космічного випромінювання та зберегти в собі первісний матеріал астероїда. В цей час верхній шар знаходиться під впливом інсоляції, радіації, температурних циклів та мікрометеоритних ударів.



Що знайшли у зразках?



До рук вчених потрапили зразки, де розмір часток ґрунту коливалися від восьми міліметрів у діаметрі до дрібного субміліметрового пилу, хоча у зібраних із підповерхневого шару астероїда переважали частинки розміром понад три міліметри. За оцінками їхньої насипної щільності, Рюгу є дуже пористим тілом. Вона склала 1282 кілограми на кубічний метр, що набагато менше, ніж у подібних до Рюгу метеоритів типу CI-хондритів і метеорита з озера Тагіш (Tagish Lake), який був найбільш пористим метеоритом, коли-небудь знайденим на Землі.



Цікаво, що здійснені на Землі оцінки виявилися більшими за оцінену дистанційно насипну щільність Рюгу повністю - вона становить 1190 кілограмів на кубічний метр. Таким чином, привезені зразки мають низьку щільність та високу мікропористість (близько 46 відсотків), чого досі не зустрічали у метеоритах.



Наступним етапом було спектроскопічне дослідження зразків в оптичному та інфрачервоному діапазонах. Відбивність зразків виявилася невеликою, що не суперечить дослідженням Рюгу в цілому, а також вказує на велику кількість вуглецю та гідроксильної групи OH - залишки батьківського тіла астероїда, яке могло піддаватися впливу води.Такий склад збігається з відсутністю хондр та багатих кальцієм та алюмінієм сполук. Вчені дійшли висновку, що Рюгу більше схожий на CI-хондрити, ніж на будь-який інший тип метеоритів, хоча і має нижче альбедо через високу пористість і крихкість.