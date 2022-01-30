Що таке мікросон: його користь та небезпека для організму

Каждый из нас по-своему борется со стрессом. Кто-то занимает себя любимым хобби, кто-то релаксует под музыку или на природе, а кто-то прибегает к помощи лекарств и даже алкоголя.
Но, если стрессовая нагрузка продолжает расти, организм включает свою защиту.
"Извините, отключился". "Как-то я рассредоточилась, повторите, повторите, пожалуйста!" — случалось вам такое произносить, поясняя собеседнику свои "провалы в памяти"?
Такое состояние имеет медицинское определение - микросон. Его испытывали очень многие, даже не осознавая того. Дело в том, что во время микросна человек не понимает, что он спит.
У разных людей микросон может продолжаться от 1 до 15, максимум 30 секунд. При этом человек просто ощущает короткую "отключку" или провал в памяти, потому что не помнит какой-то момент.
В период микросна человек как бы спит и не спит одновременно. Наш мозг может распознать сон, если он длится не менее 1 минуты. А длительность микросна намного меньше и мозг не усевает зафиксировать такой сон.
Ученые распределили наш сон на 3 уровня:
- преднамеренный сон: наш запланированный и осознанный сон ночью или днем;
- ненамеренный или вторгающийся сон: он может случиться неожиданно перед телевизором, на собрании или концерте и т.д.;
- микросон: это короткая отключка сознания на несколько секунд, которая не контролируется человеком.
Сама природа микросна еще недостаточно исследована. Сомнологи знают лишь, что в период микросна одни участки мозга бодрствуют, а другие - на очень короткое время отключаются. Такой процесс называется "локальным сном".
Один из примеров локального сна — это "однополушарный сон". Так спят некоторые ночные птицы, морские млекопитающие и пр., для которых очень важно и спать и наблюдать одновременно. Всем знаком филин с одним «дежурным» глазом.
У человека однополушарный сон может возникнуть в ситуациях, когда он находится в кране стрессовом состоянии, в опасности, когда он не может позволить себе полноценный сон. Но даже птицы, попав в безопасную среду могут крепко заснуть обычным двуполушарным сном, закрывая оба глаза.
Однако, если вы стали часто испытывать состояние микросна, это говорит об усталости и необходимости полноценного отдыха. Помните, что микросон может быть очень опасен для вас и окружающих вас людей! Например, водитель-дальнобойщик иногда похож на птицу, которая «спит одним глазом».
В таком случае причиной микросна может стать длительное монотонное занятие. Неосознанное отключение сознания на секунды может обернуться трагедией.
Поэтому при монотонной работе очень важно своевременно делать перерывы на отдых и «перегрузку» мозга.
Вот некоторые советы, которые помогут вам избегать включение микросна:
- При выполнении монотонной работы периодически меняйте вид деятельности.
- Старайтесь вовремя спать. Даже 20-ти минут сна порой достаточно для того, чтобы не впадать в микросон.
- Если нет условий для первого и второго, говорите или пойте. Это отвлечет вас и ускорит дыхание, а значит и насытит мозг дополнительным кислородом.
Не полагайтесь на самозащиту организма или свои силы. Помните, что только медленноволновой полноценный сон благоприятно отразится на всех сторонах вашей жизни.
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