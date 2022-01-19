Що таке когнітивний дисонанс? Пояснюємо простими словами

12:32 18 січень Київ, Україна

Термін «когнітивний дисонанс» використовується для опису почуття дискомфорту через те, що ваші переконання суперечать вашій чи чужій поведінці.



Почуття психологічного дискомфорту, що виникає в результаті, призводить до того, що людина прагне змінити свою точку зору, переконання або поведінку, щоб знизити неприємні відчуття і відновити гармонію.



Наприклад, коли людина курить (поведінка) і знає, що куріння викликає рак (усвідомлення), вона перебуває у стані когнітивного дисонансу.



Вперше когнітивний дисонанс був вивчений американським психологом Леоном Фестінгером. Все почалося зі спостережень за сектою, яка пропагувала ідею, що масштабна повінь зруйнує всю Землю, і тим, що сталося з її учасниками – особливо найвідданішими, які покинули свої сім'ї, будинки та роботи задля служіння ідеям секти – після того, як обіцяного потопу так і не сталося.



Пересічні члени секти набагато простіше визнали те, що самі себе обманювали та сприймали цю ситуацію як цінний досвід. Проте по-справжньому віддані учасники, як правило, прагнули знайти докази своєї правоти (вони запевняли, що потопу не сталося з вини інших членів секти).

Психолог припустив, що ці люди мали внутрішню потребу переконатися у тому, що їхні переконання відповідають реальній поведінці. Невідповідність або конфлікт переконань могли призвести до дисгармонії, якої люди намагалися уникнути.



Когнітивний дисонанс у реальному житті: приклади ситуацій та те, як ми реагуємо

Когнітивний дисонанс може виникнути в багатьох сферах життя. Однак він особливо очевидний у ситуаціях, коли поведінка індивіда суперечить його переконанням, що є невіддільною частиною його самоідентифікації.



У «Теорії когнітивного дисонансу», Фестінгер пропонує приклад того, як людина може впоратися з дисонансом, пов'язаним із ставленням до здоров'я, обговорюючи тих, хто продовжує курити, попри навіть на те, що вони знають, яку шкоду ця звичка завдає здоров'ю.



Фестінгер пояснює, що людина може вирішити, що куріння для неї має більше значення, ніж здоров'я, вважаючи таку поведінку «вагомою» з точки зору співвідношення ризику та задоволення.



Інший спосіб боротьби з дисонансом полягає у мінімізації потенційних мінусів. Курець може переконати себе, що негативні наслідки, які приписують курінню сигарет, надмірно завищені. Також він може виправдати подібне ставлення до свого здоров'я тим, що жодна людина не може уникнути можливих ризиків.



Фестінгер зазначає, що курець може спробувати переконати себе в тому, що якщо він кине курити, то набере вагу, що також представляє небезпеку здоров'ю. За допомогою таких виправдань курець зменшує наявний дисонанс та продовжує потурати своїй звичці.

А ще курець може заявляти, що він не курить настільки часто, щоб це завдало серйозної шкоди здоров'ю. У цьому прикладі він зменшує дисонанс, переконуючи себе в тому, що така поведінка є абсолютно нормальною.



Іноді когнітивний дисонанс можна взагалі не помітити, оскільки мозок справляється з ним за лічені секунди.



Іншим поширеним прикладом когнітивного дисонансу є те, наскільки логічні та розумні пояснення людина здатна знайти для того, щоб зробити собі поблажливість під час дієти.



Як часто ви давали собі обіцянку стежити за раціоном і харчуватися правильно, а потім перед вами опинявся пончик, булочка або інші апетитні ласощі, які спокушали відійти від заданого курсу?



Швидше за все, в такі моменти ви вирішували: «Та це всього лише один пончик. Пропущу обід, щоб укластися в добову норму калорій. Або запевняли себе, що «це тістечко насправді не таке вже й калорійне».

Багато прикладів когнітивного дисонансу – це ситуація, коли ми виправдовуємо або знаходимо логічне пояснення своїм помилкам або шкідливим звичкам. Проте іноді когнітивний дисонанс допомагає нам встановити позитивні моделі поведінки або змінити особливості свого характеру чи минулі звички, які заважали рухатися вперед.



Наприклад, якщо ви належите до ненависників бігу і походів у тренажерний зал, ви можете умовити себе на їзду на велосипеді або підйом у гори, виправдовуючи це тим, що фізична активність хороша для здоров'я та настрою. До речі, це справді так. Вчені підтверджують, що будь-яка активність буде в рази кращим вибором, ніж її повна відсутність.



У такому разі ви отримуєте значущу мету, яка підтримує ваш ентузіазм.



Резюме

Невідповідність між вашими переконаннями та діями може спровокувати відчуття дискомфорту (а іноді й підштовхнути до прийняття рішень, які негативно позначаться на вашому житті). Однак іноді такий дискомфорт може стати приводом до позитивних змін та зростання.



Наприклад, якщо ви впевнені, що фізичні навантаження важливі для здоров'я, але при цьому рідко знаходите час на те, щоб злізти з дивана, ви можете відчувати когнітивний дисонанс. В результаті, намагаючись зняти дискомфорт, ви приходите до рішення приділяти спорту більше часу. Тобто ви змінюєте свою поведінку, щоб вона відповідала вашим переконанням.



Таким чином ви не тільки зменшуєте когнітивний дисонанс, але й вносите у своє життя позитивні зміни, які сприятливо вплинуть не тільки на ваше здоров'я, а й на настрій.



Чим краще ви усвідомлюєте, що відчуваєте когнітивний дисонанс, тим більше у вас можливостей по-справжньому зрозуміти себе і глибоко вивчити ті цінності, норми та переконання, які для вас справді важливі.