Що таке людська кров і які варіанти штучної крові зараз розробляються

13:38 16 листопад Київ, Україна

Чи ви коли-небудь замислювалися, що єдине джерело крові для людей – інші люди? Щорічно переливання крові рятує мільйони життів, а щоб вилікувати одну дитину від онкологічних захворювань, потрібна кров 70 донорів. Звісно, далеко не у кожній країні є достатні запаси крові. Уявіть, скільки життів можна було б врятувати, якби кров можна було виробляти у промислових масштабах десь на заводі. Вже понад 300 років вчені шукають альтернативу крові. Перші спроби були з використанням крові вівці та молоком, пізніше, через значну кількість летальних наслідків, подібні експерименти припинилися. А що говорить сучасна наука про замінники крові? Подивимося, що таке людська кров та які варіанти штучної крові зараз розробляються.



Потреба у «не своїй» крові



Донорська кров необхідна при проведенні складних операцій на серці та судинах, при пересадці органів, при серйозних травмах, а також для лікування різних гематологічних захворювань, зокрема, онкозахворювань. Цікаво, що в розвинених країнах кров переважно йде на потреби літніх людей, а в країнах з низьким та середнім заробітком – насамперед на лікування дітей та молоді (ускладнення при вагітності та важка форма дитячої анемії).



З іншого боку, донорство – це відносно позитивний досвід самих донорів. Якщо здавати кров щорічно, це знижує шанси серцевого нападу на 88 відсотків. У регулярних донорів нижчі шанси захворіти на рак і у них здоровіша печінка. Усе це є результатом того, що при здачі крові нормалізується рівень заліза в організмі. Але донорська практика має багато недоліків, розглянемо їх докладно.



Проблема донорства



В Україні за 2018 рік від 1 до 3% охочих не змогли стати донорами. Насамперед донорство має бути безпечним для самого донора. Для цього перевіряють рівень гемоглобіну в крові, за дуже низьких значень людину не допускають до донорства. Крім того, існує чималий список протипоказань, пов'язаних із безпекою реципієнта. Тимчасові протипоказання забороняють здавати кров протягом одного року, шести місяців або менше (наприклад, після операцій, нанесення татуювання, пірсингу), а деякі абсолютні (невиліковні інфекційні хвороби, злоякісні пухлини та інші).



Найбільшим ризиком при переливанні крові є зараження невиліковними інфекційними захворюваннями. Таке переливання навряд чи можна назвати таким, що рятує життя. Тому в більшості країн обов'язкове тестування зразків крові на різні вірусні та бактеріальні інфекції. В Україні тестують на ВІЛ, сифіліс, гепатит B та С. Такий же список і в Німеччині, а ось у США список дещо більший – вони додатково тестують на вірус Зіка, бабезію, хворобу Шагаса та цитомегаловірус. Реальна небезпека підхопити хворобу існує в країнах з низьким прибутком, там 20 відсотків донацій не проходять навіть мінімальний скринінг.



Ще одне обмеження – це несумісність груп крові. Якщо терміново потрібна кров, то зовсім не факт, що хтось із рідних та близьких зможе допомогти навіть за великого бажання і тоді потрібно шукати донора із спільною групою крові. Для цього є банки крові, в яких в ідеалі мають бути запаси всіх груп в достатній кількості, але це не завжди так. У розвинених країнах нормою вважається 33 донації на 1000 осіб населення (тобто 3,3 відсотка), а в Україні ми маємо лише 11 донацій на 1000 жителів.



А запаси повинні регулярно поповнюватись, тому що термін зберігання компонентів крові варіюється від 5 днів до 1 року. Еритроцити зберігаються в охолодженому вигляді від 21-го до 42-х днів залежно від антикоагулянтів, що додають. Тромбоцити – від 5 до 7 днів, плазма – 3 роки при строгому дотриманні температурного режиму (нижче – 25℃), інакше – лише 3 місяці. Хоча центри крові і намагаються використати всі запаси, завжди залишається ймовірність, що частина крові піде на утилізацію після закінчення терміну придатності.



А тепер уявімо, що кров можна синтезувати у лабораторії. Така кров точно не матиме вірусів та бактерій на відміну від одержуваних при донаціях. Штучна кров буде мати простішу будову і тому не міститиме антигенів, які призводять до злипання еритроцитів, простіше кажучи, вона буде універсальним донором. А найголовніше, її не треба буде вилучати з людей.



Функція крові та кровозамінників



У контексті кровозамінників найважливішою функцією крові є транспорт кисню, який забезпечує еритроцити. Вони постачають кисень з легенів до клітин, а діоксид вуглецю – переносять у зворотному напрямку, від клітин до легенів, на видих. При значних крововтратах тканинам і органам не вистачає кисню, як наслідок людина втрачає свідомість, а за тривалої відсутності кисню в організмі відбуваються незворотні процеси. Серцем еритроциту є білок гемоглобін, який зв'язує кисень у легенях і несе його з потоком крові до клітин та тканин. Завдяки гемоглобіну 1 літр крові переносить.близько 200 мілілітрів кисню, одночасно в 1 літрі плазми (за відсутності гемоглобіну) розчиняється лише 3 мілілітри кисню. До речі, саме гемоглобін шляхом зв'язування з киснем зумовлює червоне забарвлення артеріальної крові. Тому протягом XX століття вчені намагалися створити біосумісний матеріал, що забезпечує перенесення кисню подібно до гемоглобіну. Але раніше вчені мали досить дивні уявлення про кров.



Молоко у венах



Після відкриття кровообігу у 1628 році вчені почали з ним експериментувати. Крістофер Рен вразив світ своїми вдалими дослідами щодо вливання пива, вина та інших речовин у кровотік собак, ці досліди заклали початок історії внутрішньовенних ін'єкцій. Згодом було кілька вдалих переливань крові від тварин людям, проте були й невдалі спроби зі смертю. Опоненти нової практики називали це процедурою з майстерні Сатани і незабаром у Франції вийшла заборона переливання крові тварин людям на 150 років.



Лише у середині ХІХ століття зареєстровано перший випадок, коли переливання крові вилікувало пацієнта від гемофілії. А з початку XIX століття лікарі-експериментатори вливали коров'яче та козяче молоко хворим на холеру, туберкульоз та інші хвороби. Деякі з них навіть виживали, але загалом практика була визнана бездіяльною. У той час вважалося, що жирові частки молока могли бути перетворені на білі кров'яні тільця (лейкоцити), а останні можуть перетворитися на червоні кров'яні тільця (еритроцити). Лактотрансфузія мала єдину перевагу перед переливанням крові – вона не призводила до злипання еритроцитів та емболії (перекриття судин тромбом або бульбашкою повітря). Тільки в 80-х роках XIX століття більшість учених зійшлися на думці, що переливання крові безпечніше, ніж вливання молока.



Рідна - чужа кров



Паралельно з молочними експериментами інші вчені намагалися вливати кров від людини до людини. Частина спроб була успішною, частина ж призводила до коагуляції (злипання частинок крові). Річ в тому, що тоді про групи крові ще ніхто не знав, тільки в 1900 році Карл Ландштайнер відкрив три групи крові, ще через кілька років була відкрита четверта і через деякий час стало зрозуміло, що при проведенні гемотрансфузій слід враховувати групи крові. З'явилися поняття "універсальний донор" та "універсальний реципієнт". Пізніше лікарі навчилися зберігати кров за допомогою антикоагулянтів та холодильника. А вже у 1932 р. з'явився перший банк крові. Далі почався стрімкий розвиток донорства під час Другої світової війни та після.



Чистий гемоглобін



У ХХ столітті стартував новий етап пошуку кровозамінників. З розвитком біохімії та молекулярних технологій, гемоглобін – білок, що переносить кисень – навчилися виділяти з крові людей та тварин. Такий гемоглобін можна використовувати як замінник крові. Але все одно залишається ризик перенесення деяких інфекцій, хоч і набагато менше. Наприклад, гемоглобін тваринного походження може бути джерелом пріонних хвороб. Альтернативою є гемоглобін, синтезований генномодифікованими бактеріями. Усі три види гемоглобіну не мають такого атрибуту, як група крові, тому ізольований гемоглобін можна вливати будь-кому без попередніх тестів. Однак за відсутності природної оболонки – еритроциту – гемоглобін стає нестабільним і розпадається на окремі субодиниці. Для стабілізації білок зшивають з полімерними матрицями, наприклад, поліетиленгліколем, або поміщають у капсулу, подібну до оболонки клітини. На жаль, більшість технологій, які дають позитивні результати, надто дорогі для втілення у широких масштабах.



ПФО та дихання в рідинах



Більш перспективний варіант кровозамінників – перфторорганічні (ПФО) сполуки. Це сполуки вуглецю з фтором, за будовою подібні до вуглеводнів, але замість водню містять фтор. ПФО сполуки набагато інертніші, ніж вуглеводні, оскільки енергія зв'язку CF (вуглець-фтор) значно вища, ніж CH (вуглець-водень). Цей зв'язок вважається найміцнішим в органічній хімії.



Дослідження показали, що ПФО сполуки дуже добре розчиняють гази, включаючи кисень та діоксид вуглецю. У 1960-х роках виникла ідея використання ПФО з'єднань для дихання, експеримент відомий як liquid breathing. Досліджувані миші занурювались в ПФО рідину і там вони виживали протягом тижня і після того, повертаючись до нормального повітря, жили ще кілька тижнів. Сьогодні досі ведуться розробки у цьому напрямку для лікування ушкоджень легенів.



Але за своєю природою ПФО сполуки зовсім не схожі на гемоглобін крові. На відміну від нього, кисень не зв'язується з ПФО речовинами, а розчиняється в них, тобто між ними не виникає хімічний зв'язок. Суспензії перфторвуглеводнів розчиняють до 40-50 об'ємних відсотків кисню та до 200 об'ємних відсотків діоксиду вуглецю. Така висока розчинна здатність обумовлена особливостями С-F зв'язку: взаємодія між окремими молекулами дуже слабка, і, як результат, молекули газів легко займають місце в порожнинах між молекулами перфторвуглеводнів.



Інший наслідок наявності такого особливого зв'язку – надзвичайна гідрофобність та суттєва ліпофобність. Всі ми знаємо, що тефлонова сковорода не змочується ні олією, ні водою. Так само і ПФО сполуки, що застосовуються для заміни крові, не змішуються з водним середовищем (пам'ятаємо, що плазма містить 90% води), що є в судинах. Тому до ПФО додають емульгатори. А ось ліпофобність (нерозчинність у жирах) надає їм додатково біоінертності, оскільки вони слабо взаємодіють з ліпідними мембранами, якими оточені майже всі клітини.



Що ж відбувається із такими чужорідними сполуками в організмі людини? Фагоцити – клітини імунної системи – поглинають ПФО сполуки, які потрапляють знову в кров, але вже в ліпідній оболонці, прямують у легені та видихаються у вигляді пари. До того ж у живих організмах відсутня ферментна система, що руйнує перфторвуглеводні. Такі ферменти просто не сформувалися еволюційно, оскільки в природі майже немає перфторвуглеводнів.



Але все ж таки ПФО сполуки досі не знайшли широкого застосування ще й тому, що виведення їх з організму - не така проста історія. Частина сполук ПФО затримується у тканинах та органах, а активізація імунної системи (фагоцитів) призводить до появи симптомів застуди чи грипу. Крім того, пацієнтам, яким ввели ПФО препарат, дають дихати повітрям із високим вмістом кисню. Це може спричинити кисневу інтоксикацію, коли активізуються вільнорадикальні ланцюгові реакції.



Стовбурові клітини



Дуже цікава і перспективна технологія отримання еритроцитів зі стовбурових клітин. В організмі людини клітини крові утворюються з гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК). В цей час проводяться експерименти щодо отримання еритроцитів з ГСК поза живим організмом (in vitro). Такі еритроцити дуже близькі до нативних та теоретично ця технологія може дати безлімітний ресурс штучної крові. Але зараз є проблема масштабування виробництва і такі еритроцити доступні лише в невеликих кількостях у лабораторних умовах.



Ліцензовані замінники крові



Деякі препарати штучної крові все ж таки отримали ліцензію. Наприклад, перфторан – розробка радянських учених, найвідоміша як “блакитна кров”. Частинки емульсії перфторану у воді розсіюють біле світло таким чином, що рідина набуває відтінку небесної блакиті. Перфторан сьогодні має ліцензію у Росії, деяких країнах СНД та Мексиці. Fluosol – перший та єдиний ПФО препарат, зареєстрований FDA (Управління з продовольства та медикаментів США) у 1989 році, але відкликаний через 5 років через побічні ефекти. Oxygent – препарат, який не пройшов третю фазу клінічних досліджень через підвищений ризик інфаркту у пацієнтів порівняно із застосуванням донорської крові. Серед гемоглобінових препаратів є один, який затверджений у США та Європі як ветеринарний засіб – Oxyglobin. Він застосовується для лікування анемії у собак. А в Південній Африці препарат на основі гемоглобіну корів – Hemopure – отримав ліцензію та широке застосування через значну ВІЛ-контамінацію донорської крові.



Тож штучна кров – це не фантастика, а цілком реальна альтернатива донорській крові. Більшість наявних препаратів провалилися на ІІ або ІІІ фазах клінічних досліджень, але на них чекає подальше вдосконалення та чергові клінічні випробування. Можливо, за кілька десятиліть штучну кров можна буде просто купити в аптеці, а донорство стане історією.