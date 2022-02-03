Що таке арттерапія та чим вона може допомогти

12:14 03 лютий Київ, Україна

Малювання, фотографування або плетіння з бісеру може бути не тільки цікавим хобі, але й корисними практиками для нашої психіки. Часто підсвідомі почуття та переживання легше висловити за допомогою творчості. Саме тому великої популярності останнім часом набуває терапія мистецтвом, яка не має жодних протипоказань та є універсальним методом психотерапії.



Лікування творчістю

Арттерапія - форма психотерапії, в основі якої лежить усвідомлення того, що творча діяльність (в основному художня) позитивно впливає на психоемоційний стан людини і має певний цілющий ефект, при цьому головним є процес творіння, а не кінцевий результат. Сучасна арттерапія пропонує безліч різноманітних методів, підходів та технік: живопис, графіка, пластик, глина, фотографія, скульптура, різьблення, аплікація, інсталяція, тканини тощо. Спільним їм є те, що з допомогою обраної форми вони передають назовні внутрішні переживання людини. Завдяки такому невербальному вираженню почуттів багато пацієнтів вважають арттерапію однією з найзручніших форм лікування, оскільки їм не потрібно одразу озвучувати та конкретизувати свої проблеми.



Це відносно нова форма терапії. Виникла вона на початку XX століття одночасно в Європі та США. Перші згадки про терапію мистецтвом з'явилися в психіатричній лікарні Гайдельберзького університету в Німеччині. Саме тут асистент Ганс Принцгорн організував незвичайну виставку, яка демонструвала фотографії, зроблені пацієнтами із психічними захворюваннями. До моменту, коли Принцгорн залишав свою посаду помічника у 1921 році, колекція налічувала понад 5 тис. робіт приблизно 450 пацієнтів. У 1922 році він опублікував свою першу книгу «Художнє мистецтво психічно хворих» («Die Bildnerei der Geisteskranken»).

Але, на превеликий жаль, серед його колег-психіатрів відгуку вона майже не знайшла. Термін "арттерапія" ввів художник Адріан Гілл для опису власного досвіду роботи з пацієнтами в санаторії, в якому він спочатку лікувався сам, а потім почав арттерапевтичну практику. Паралельно у США Маргарет Наумбург та Едіт Крамер наприкінці 1940-х розробили підходи до сучасної арттерапії. А через кілька років Маргарет опублікувала книгу "Психодинамічна арттерапія" ("Dynamically oriented art therapy"), а Едіт Крамер у своїй праці "Мистецтво як терапія з дітьми" ("Art as Therapy with Children") описала свій досвід роботи з маленькими пацієнтами.



Як це працює

Лише близько 10% процесів нашого мозку відбувається на так званому концептуальному рівні, решту 90% неможливо передати через вербальну комунікацію. Крім того, конфлікти, блокади або страхи часто зовсім непомітно стають жертвою механізмів захисту людини та залягають у підсвідомості. Проте, щоб вирішити важкі життєві проблеми, їх треба спочатку усвідомити та обговорити. Саме тут і криється особливий потенціал арттерапії.



На відміну від багатьох терапевтичних підходів, арттерапія не зосереджується на проблемі. За допомогою нових естетичних переживань вона допомагає вирішити несвідомі конфлікти, переглянути та адаптувати моделі поведінки, зміцнити свої ресурси та прийняти нові життєві ситуації, а значить отримати «альтернативну картину світу». Завдяки цьому наш обмежений погляд на проблему розширюється і відкриває нам нові перспективи та нові рішення.



Незалежно від знань чи художніх талантів разом із терапевтом приховані теми можна зробити видимими у підсвідомості. "Невимовне" виражається на малюнку і здатне не тільки розкрити символічні конфлікти, страхи або блокади, але показати можливі рішення. Крім того, малювання покращує настрій та зміцнює впевненість у собі.

«Арттерапія – це неймовірна річ, що дозволяє відчути себе та свої емоції. Після багатьох років психотерапії я дійшла висновку, що ми багато знаємо. Ми теоретично знаємо, що спорт допомагає схуднути, але це працює лише тоді, коли можна щось робити. З психікою та нашими моделями поведінки теж. Лише від того, що ми щось розуміємо чи усвідомлюємо, наші емоційні переживання не зміняться. Але коли я власними руками у супроводі терапевта «чіпаю», так би мовити, певні проблеми, то можу краще зрозуміти пережите, краще відпрацювати теоретичні знання, а отже, повністю «відрефлексувати» певні ситуації», — розповідає Тижню молода арттерапевт із Штутгарта Моніка Ланге, яка кілька років тому вирішила залишити роботу в рекламному бізнесі та отримати диплом арттерапевта. Так, саме диплом. Адже у Німеччині віднедавна арттерапію можна вивчати у вишах. «Ця професія навіть у нашій країні досі недооцінена, її пропонує лише кілька закладів, але це вже великий крок у становленні цієї професії», — зазначає Моніка Ланге. Що ж вивчають майбутні арттерапевти у німецьких вишах?

Навчання всеосяжне, 50% предметів - психологічні та педагогічні дисципліни, такі як психодинаміка, психологія розвитку, гештальт терапія, сімейна терапія, арт-терапія в навчальній та клінічній галузях, решта 50% - мистецтвознавчі дисципліни. Кожному студенту надається власна майстерність ерня, де може поглибити певні художні техніки.

«Час у майстерні я цінувала у навчанні найбільше, — ділиться Ланге, — бо більше 10 років не тримала в руках пензлики, а це таке велике щастя. Загалом я вирішила змінити професію після того, як одного разу прийшла втомлена з роботи і запитала себе: «А що ти сьогодні зробила важливе? А що зробила цікавого вчора, крім того, що стукала весь день клавішами комп'ютера, вигадуючи чергову маркетингову брехню? Вирішила, що хочу присвятити своє життя чомусь справжньому, корисному, що сприятиме розвитку особистості, а не емоційному вигорянню».

Навчальною програмою передбачено практичний семестр, протягом якого студенти працюють як асистенти та можуть безпосередньо отримати перший практичний досвід роботи з пацієнтами.

«Кваліфікований арттерапевт дуже відрізняється від арттерапевта, який відвідав лише семінар у вихідний день. Це стосується компетенцій, кваліфікації, практичного досвіду. Проблема в тому, що саме поняття "арттерапевта" законодавчо не захищене в Німеччині, свого роду "сеанси" арттерапії може проводити кожен", - каже Моніка Ланге.

Арттерапія в Україні

В Україні арттерапія перебуває на стадії становлення. У 2003 році в Києві було створено Арттерапевтичну асоціацію, яка об'єднала арттерапевтичні центри та фахівців по всій країні. Як окремої спеціальності арттерапії в Україні поки що не існує, проте вона викладається у багатьох університетах окремим курсом для психологів, педагогів та соціальних працівників. Тренінги підвищення кваліфікації проводить також вищезгадана асоціація.



Застосування арттерапії в Україні значно розширилося. Якщо раніше до неї вдавалися найчастіше у роботі з дітьми, то сьогодні й у різних клінічних цілях. Наприклад, професор Харківського національного медичного університету Володимир Коростій розповідає, що у клініці ХНМУ арттерапія активно використовується за європейськими протоколами у комплексному лікуванні пацієнтів з неврозами, хронічним болем, психосоматичними розладами. Але, як і в Німеччині, професія арттерапевта в Україні є досить умовною, не завжди практикують її психологи та фахівці. Тому, перш ніж звернутися до арттерапевта, потрібно ретельно ознайомитись з його професійним досвідом. Адже терапія мистецтвом працює із серйозними речами, і вдаватися до неї мають лише професіонали з відповідними компетенціями та знаннями.



Сфера застосування

«Це універсальний засіб, який підходить абсолютно всім без винятку. Різні техніки арттерапії допомагають знайти індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, пацієнтів з діагнозом "обсесивно-компульсивний розлад" ми привчаємо не доводити свої роботи до кінця, не дотирати гумкою до дірок, якщо щось не виходить з першого чи другого разу, бачити красу в процесі, а не в ідеальному результаті. Люди з емоційним вигорянням часто вибирають акварель, щоб упустити імпровізацію у своє життя; у таких випадках ми також рекомендуємо спробувати малювати абстрактні плями. Пацієнтам із діагнозом «шизофренія», навпаки, краще мати справу з «стабільнішими» акварельними матеріалами, такими як мандали, розмальовки, щоб вони вчилися розрізняти межі, які в реальному житті часто бувають розмитими. Але кожна людина особлива і потребує індивідуального підходу. Це важливо розуміти», - каже Моніка Ланге.

Христя Венгринюк, відома в Україні письменниця, видавниця та художниця, також використовує арттерапію у своїх заняттях із дітьми-аутистами.

«Вони включаються до процесу, концентруються, захоплюються, творять і радіють цьому. Ще ніколи не бачила, щоб арттерапія впливала на людину якось негативно. Коли працюєш із важкою дитиною, дуже важливо зуміти показати, що це справді цікаво, а коли учень розкусить, то вже не зупинити. Головне, що можу сказати: коли дитині подобається арттерапія та мистецтво, вона стає щасливішою та радісною. Що, власне, і є метою», – розповідає Христя.

Фахівці зазначають, що арттерапія працює там, де інші методи не діють. Йдеться про психологічні травми, такі як насильство або посттравматичний синдром. Саме тому у США її активно використовують у рамках реабілітації військовослужбовців. І це має стати прикладом для України, де сьогодні виникла гостра потреба у запровадженні найновіших реабілітаційних програм як військових та полонених, так і їхніх рідних чи людей, евакуйованих із зони бойових дій. Арттерапія може стати ефективним способом реабілітації, оскільки в процесі малювання людина з посттравматичним синдромом дистанціюється від пережитих психічних травм і може перенести свої переживання у творчість, знявши напругу.



Точних правил чи інструкцій щодо сеансу арттерапії немає. У клінічних практиках вони зазвичай проходять щотижня у невеликій групі до шести осіб. Арттерапія досить тривала і в ідеалі передбачає понад десять сеансів. Спочатку учасники промовляють свої побажання чи власний емоційний стан. Терапевт пропонує вправи або для всієї групи, або для кожного учасника. Поки пацієнти працюють над завданням, терапевт тільки спостерігає і за необхідності підтримує, може давати поради щодо техніки або матеріалів. Після завершення сеансу учасники за бажання представлять свої роботи. Наприклад, можуть розповісти, як почувалися під час творчого процесу чи чому вибрали те чи інше зображення чи колір. Часто люди стають відкритішими, коли говорять про свою роботу, ніж коли їм доводиться пояснювати, що відбувається всередині них.

«Ми ніколи не інтерпретуємо намальоване чи зроблене пацієнтами, це неприпустимо. Людина повинна висловлюватися вільно та не боятися помилок. Ми обговорюємо, питаємо, чому учасник обрав саме такі фарби, що хотів цим висловити, як почувався після цього. Через правильну комунікацію можна знайти підхід до кожного. Коли хтось каже, що не може чи не хоче малювати, ми зазвичай пояснюємо, що арттерапія – це не лише малювання, творчість не має меж. Арттерапія використовує різні методики та матеріали. У класичному варіанті можна малювати пензлем, ручкою або навіть руками. Але при сеансах використовуються також глина, камінь, дерево та багато інших матеріалів. Зазвичай ми проводимо вступні дискусії, на яких знайомимося з пацієнтами, намагаємося зрозуміти їхні інтереси та запропонувати відповідні техніки», – розповідає Моніка Ланге.

Арттерапія допомагає сформувати оптимістичний погляд на світ, повірити у свої сили та здібності, зміцнити свою активну життєву позицію. Це потрібно людям, які живуть у суспільстві, де відбуваються динамічні зміни. Тому виникає потреба у формуванні арттерапії як самостійної професії та її більш професійному застосуванні у рамках профілактичних та реабілітаційних заходів.