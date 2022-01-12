Що потрібно знати про застосування антибіотиків?

20:59 12 січень Київ, Україна

Нам складно уявити сучасну медицину без антибіотиків. Але сьогодні про антибіотикостійкість говорять не менше, ніж про самі антибіотики. Ще б пак – нещодавно при призначенні антибіотиків пацієнти переживали чи не зашкодять, а тепер справедливо переживають чи подіють.



Ситуація особливо гостра, коли потрібно "тут і зараз" і часу на антибіотикограму немає - для таких випадків іноді застосовують відразу суміш антибіотиків, тому що ціна може вимірюватися людськими життями.. Буває так, що хірурги проводять багатогодинні операції, виконуючи справді високоточну ювелірну роботу, вітають рідних із успішним її завершенням, а потім приходять післяопераційні ускладнення. І нерідко це якийсь непримітний стафілокок, який став на хибний шлях і отримав гени множинної антибіотикостійкості. І нерідко це закінчується смертю пацієнтів. За даними CDC, у США щорічно щонайменше 2 мільйони людей отримують антибіотикостійкі інфекції і щонайменше 23 тисячі з них при цьому помирають.



А десь поруч, ось прямо зараз – хтось із нас захворів на ГРВ і вирішив скоріше одужати та полікуватися антибіотиками.. Формально ми не маємо відношення до тих 23 тисяч, але всіх учасників недбалого застосування антибіотиків можна справедливо внести до списку спільників

вбивства цих людей.

Чому ми стаємо спільниками?



Еволюція бактерій рухається з неймовірною швидкістю - тимчасовий проміжок між поколіннями у нашого виду вимірюється десятками років, а бактерії - це десятки хвилин.



Придбання та поширення нових ознак відбувається дуже швидко, цьому сприяє також здатність до горизонтального перенесення генів, і мікроби не гребують ділитися генами антибіотикостійкості з представниками інших видів.. І навіть формально живий власник цих генів потрібен далеко не завжди – гени мертвих бактерій також можуть передаватися.



Отже, коли ви наїлися антибіотиків, і таким чином населекціонували в носі якихось антибіотикорезистентних стафілококів, варіантів сценарію може бути чимало. Ви можете піти провідати родича в лікарні після операції та власноруч йому принести "гостинець", гаряче потиснувши руку. А можете висякати ніс і ваш стафілокок відправиться в стічні води, де познайомиться з іншими стафілококами, господарі яких лікувалися іншими антибіотиками. У процесі дружнього спілкування бактерії люб'язно обміняються генами стійкості до інших антибіотиків, ймовірно також отримають досвід спілкування з миючими та дезінфікуючими засобами, присутніми там у розведеній кількості – це, так би мовити, гормеза у чистому вигляді! Ось тільки не для нас цього разу. Це все зробить бактерії ще стійкішими і, так би мовити, жорстокішими.



А далі – наприклад, пляж або ґрунт, на якому будуть вирощені овочі, або чиїсь кактуси у горщиках. І рано чи пізно в умовах масового застосування антибіотиків – з їжею, квітами, на руках, волоссі чи мобільних телефонах антибіотикорезистентні вбивці проникають у

лікарняні палати та у двері пологових будинків.

Справедливо сказати, що процес антибіотикостійкості також інтенсивно може розвиватися і в самих лікарняних установах, де частота застосування антибіотиків значно вища.. Проте сьогодні захворіти на антибіотикорезистентну інфекцію можна далеко не тільки, лежачи на лікарняному ліжку – антибіотикорезистентні штами виділяють із басейнів, стічних вод та морської риби.



Іронія в тому, що в більшості випадків нам не потрібні ці антибіотики, і навіть більше – вони можуть нам наробити лиха. Чому і як?



По-перше, антибіотики не є ефективними при так званих застудах. Бо переважно вони викликані вірусами, а чи не бактеріями. Всі антибіотики націлені на мішені, які існують у бактеріальній клітині - чи то синтез клітинної стінки (пеніциліни), білків (тетрацикліни), ДНК (рифампіцин), а у вірусів навіть і клітини своєї немає.. Для антибіотиків віруси – так би мовити, свого роду невидимки. Кишкові розлади теж можуть мати не завжди бактеріальну причину, крім того, антибіотик це далеко не перший засіб, який слід використовувати при харчовому отруєнні. А якщо справи погані, то зволікання на таке самолікування може бути небезпечним. Те саме стосується інфекцій сечостатевих шляхів – різні збудники вимагають застосування різних антибіотиків. По-друге, антибіотики неабияк руйнують нашу власну мікробіоту. І це не лише питання кишкових проблем, а й погіршення бар'єрної функції біоплівки. На горлі живе власна мікробіота. Коли горло болить, бо є вірус, а ми ще й додаємо антибіотик, то нашим бактеріям значно важче стримувати тиск чужих бактерій, які бажають оселитися на звільнених територіях. Таким чином, можливість отримати вторинну бактеріальну інфекцію навіть зростає. По-третє, місце загиблих бактерій можуть займати не тільки чужі бактерії, що знову прибули, але і всілякі гриби, на які антибіотики теж не діють. Тому зростання ймовірності мікозів – неодмінний атрибут безконтрольного споживання антибіотиків.



По-четверте, потрібно все ж таки пам'ятати, що спочатку антибіотики – це отрута, яка навчилися синтезувати деякі мікроскопічні гриби та бактерії для боротьби з конкурентами у своєму мікросвіті (примітка: існує складна система класифікації антибіотиків за хімічною структурою, механізмами дії та походженням, сьогодні є та чимало синтетичних антибіотиків). Тому деякі антибіотики можуть мати чимало побічних дій.



По-п'яте, мимовільне застосування антибіотиків вносить хаос у подальшу діагностику захворювання. Ніхто не знатиме, як точно

трактувати вашу антибіотикограму, якщо до цього дійтиметься справа.

Якщо антибіотики таки потрібні?



Це має визначати лише ваш лікар. Ніколи не тисніть на свого лікаря та не вимагайте призначення антибіотиків!



