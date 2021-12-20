20:33 22 листопад Київ, Україна

Кава не тільки має неповторний аромат – вона створює унікальний післясмак у порожнині рота: навіть без молока еспресо або кава, приготована іншим способом, може бути на смак вершковою та оксамитовою. Що надає напою цю особливість, досліджували вчені. Результат: попри поширені припущення, не ліпіди, не цукор важливі для кавового присмаку, а лише різні класи малих, майже непомітних молекул.



Що надає каві особливого смаку? Залежно від сорту та способу приготування, кава може бути м'якою та оксамитовою, насиченою та інтенсивною.

«Відомо, що смак кави можна описувати як текстуру, – пояснив Крістофер Сімонс (Christopher Simons) з Огайського університету. – Зазвичай це пояснювали цукром чи ліпідами у каві».

Чи це правда, з'ясували вчені завдяки поєднанню дегустації та хімічному аналізу.



Вчені приготували чотири різні сорти кави і попросили вісьмох досвідчених дегустаторів описати післясмак у ротовій порожнині. Типовими атрибутами післясмаку вважають, зокрема, смак крейди, почуття в'язкості, жорсткість або шовковистість. Потім вчені почали розкладати каву на дрібніші фракції, зокрема, за допомогою хроматографії. І ці розділені компоненти знову мали оцінити випробувані.

"Ми розкладали каву таким чином, щоб знайти компоненти, які викликають відчуття, що ми називаємо "тілом" кави", - пояснив Сімонс.

Вчені ідентифікували кілька класів малих молекул, які грають вирішальну роль для смаку. Так, різні меланоїди відповідають за почуття жорсткості, властиве певним сортам кави. Ці сполуки із простого цукру та аміну виникають при обсмажуванні насіння. Дві інші молекули, 3- і 4-кавеохінквінова кислота надають каві шовковистість і в'язкість. Цікаво, що післясмак не посилюється зі збільшенням концентрації цих речовин. Натомість рецептори порожнини рота фіксують м'яке, приємне відчуття тільки при незначному вмісті сполуки. Інший клас молекул, що містить певні амінокислоти, зумовлює смак крейди у каві.

«Ці результати дають додаткові свідчення про молекулярну основу кави, завдяки чому ми можемо зрозуміти, як обробка та обсмажування впливають на її смакові властивості, – пояснили вчені. – У той самий час ці дані можуть допомогти пояснити, як з'являються тактильні відчуття в порожнині рота».

Для цього вчені хочуть ще з'ясувати, чи в нашому роті є механорецептори, які реагують на виявлені класи молекул. Це могло б пояснити, чому еспресо та інша кава залишають не лише післясмак, а й відчуття певної текстури.