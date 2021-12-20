Що можуть розповісти відбитки пальців?

19:19 18 листопад Київ, Україна

Чашка кави, ліки чи нітрати на яблуку: все, що ми їмо чи п'ємо, можна зчитати з нашого відбитка пальця, показало дослідження. Адже в поті з секреції пальця містяться метаболічні продукти розпаду та інгредієнти харчових продуктів та напоїв. Ці молекули вже незадовго після вживання можна зчитати з відбитка пальця на фільтровому папері, кажуть вчені. Такий підхід може відкрити нові можливості у галузі медичних досліджень.



Торкаючись предметів, ми залишаємо відбитки пальців – хімічні сліди жирових і рідких виділень із крихітних потових залоз на папілярних лініях пальців. Завдяки цьому механізму нам вдається надійніше утримувати схоплений об'єкт.



Оскільки геометрична схема папілярних гребінців та поглиблень унікальна, вона допомагає визначати ідентичність кожної людини. За відбитком можна навіть з'ясувати вік особи.



Однак відбитки пальців розповідають про набагато більше, як виявила Юлія Брунмайр (Julia Brunmair) з Віденського університету та її колеги. Адже людський піт містить не лише електроліти, воду та жирні частинки. У ньому міститься також багато продуктів розпаду нашого метаболізму.

"Склад поту значною мірою динамічний і може видати харчові звички, хвороби та прийняті ліки", - пояснили вчені.

Чи можна ці продукти розпаду виявити і у виділеннях із кінчиків пальців, уперше докладніше досліджувала Брунмайр та її колеги. Для свого дослідження вчені попросили 40 осіб на 2 хвилини затиснути між вказівним та великим пальцями спеціальний фільтровий папір. Потім вчені змивали кілька нанолітрів секрету з паперу та аналізували його зміст за допомогою мас-спектрометрії.



Результат: «За відбитком пальця можна визначити, що кожен їв, – повідомила Брунмайр. — Це неймовірно: після споживання полуниць вчені виявляли заборонений інсектицид. У разі споживання біооранжі у відбитку пальця зафіксували поживні флавоноїди, а у разі небіологічного продукту – відповідні пестициди».



Навіть чашка кави на сніданок або сигарета після неї помітна у відбитку пальця: кофеїн, нікотин і продукти їхнього розпаду дуже скоро потрапляють у секрецію пальців. Вже через 15 хвилин після прийому у зразках можна виявити 35 інгредієнтів та продуктів розпаду кави — йдеться, зокрема, про кофеїн, теобромін і хлорогенну кислоту, повідомили вчені. Повторно відбираючи проби з пальців, вчені змогли простежити, як метаболізм кави змінюється з часом.

Тести доводять: секреція пальців може розповісти про обмін речовин більше, ніж вважали протягом тривалого часу. Вчені припускають: піт пальців містить тисячі метаболітів, які можна виявити, зокрема, інгредієнти харчових продуктів, ліків, а також шкідливі речовини із навколишнього середовища та їхні продукти розпаду.



Близько 250 метаболітів у секреції пальців вже вдалося ідентифікувати. "Скоро до них додасться ще багато", - сказала Брунмайр. Крім того, аналіз відбитка має високу точність.

"У поті пальців можна визначити біомолекули на кшталт метаболітів з більшою точністю, ніж у слині", - сказав провідний автор Крістофер Гернер (Christopher Gerner) із Віденського університету.

На відміну від аналізів крові та сечі, зразки можна отримати швидко та легко.

"Так ми можемо здійснювати метаболічні аналізи тимчасових ланцюгів, які досі були неможливими", - пояснив Гернер.

На думку команди вчених, такий аналіз можна запровадити у медичній практиці та клінічних дослідженнях — наприклад, для більш простого виявлення певних захворювань чи моніторингу метаболічних станів. Піт пальців міг би також розповісти медикам, чи пацієнти приймають приписані ліки належним чином і чи накопичується в організмі відповідна концентрація активних речовин.