12:41 09 грудень Київ, Україна

У того, хто в середньому віці принаймні частково дотримується правил здорового способу життя, типові вікові хвороби виявляються значно пізніше, доводить масштабне дослідження. Так, на діабет, серцево-судинні недуги та рак чоловіки після 50-и хворіють у середньому на 7, 6 років пізніше, а жінки – на 10 років пізніше, ніж ті, хто нехтує правилами здорового життя. А досить не курити, регулярно займатися спортом, здорово харчуватися та уникати надмірної ваги.



Спорт та корисне харчування – значною мірою визначають, як довго ми живемо і насамперед наскільки здоровими залишаємось із віком – це відомо давно. Так, рух запобігає не тільки виникненню надмірної ваги та серцево-судинних захворювань, але й захищає мозок. Декілька досліджень також продемонстрували: насамперед у середньому віці це визначає майбутнє. Адже, перейшовши на здоровий спосіб життя з 40 до 60 років, можна суттєво продовжити своє гарне самопочуття.



Але що саме дає здоровий спосіб життя?

"Попередні дослідження показали: він продовжує тривалість життя, але лише кілька з них проаналізували, який ефект здоровий спосіб життя має на кількість років, коли ми живемо без хронічних недуг", - пояснила провідна авторка Янпін Лі (Yanping Li) з Гарвардського університету.

Інакше кажучи: скільки років, позбавлених недуг, ми отримаємо, ведучи здоровий спосіб життя в середньому віці.

Для дослідження вчені проаналізували дані про здоров'я понад 70 000 жінок та 40 000 чоловіків, які брали участь у довгострокових дослідженнях у США. Мірилом вчені обрали п'ять факторів для учасників у середньому віці: куріння, індекс маси тіла, харчування, вживання алкоголю та щоденний рух.



Здоровими вважали тих, у кого індекс маси тіла до 25, які не палять, вживали мало алкоголю і 30 хвилин щодня займалися спортом. Понад 20 років Лі та її команда стежили за здоров'ям піддослідних та визначали, який ефект має здоровий спосіб життя на вікові схильності захворіти на «хвороби нашого часу»: діабет, серцево-судинні недуги і рак.



Результат: той, хто в 50 років перетворюється на сидня, може багато чого втратити. Адже 50-річні жінки, які жили здорово, в середньому отримують 34 роки без хронічних недуг – на 10 років більше, ніж жінки, які не вели здорового способу життя. Чоловіки отримували 31 рік, позбавлений хвороб – на 7,6 року більше, ніж ті, хто жив нездорово.

«Ми помітили, що здоровий спосіб життя пов'язаний із суттєво нижчим ризиком захворіти на рак, серцево-судинні недуги та діабет, а також продовжує тривалість життя, – повідомила Лі та її команда. – Так наше дослідження дає сильні докази, що здоровий спосіб життя може продовжити час, який людина проживає без хронічних вікових недуг».

На думку вчених, це не тільки заохочує людей змінити їхній спосіб життя в середньому віці. Адже згодом результат виправдовує себе – і запобігає багатьом класичним «хворобам нашого часу».